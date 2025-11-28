Withings BeamO recenze: teploměr, EKG a fonendoskop v jednom

- Withings BeamO je multifunkční diagnostický nástroj pro komplexní kontrolu zdravotních veličin
- V útlé tyčince se schovávají senzory pro měření teploty, EKG a SpO2, zařízení funguje i jako fonendoskop
- Všechna naměřená data lze pohodlně sdílet s lékařem
- Standardně se prodává za 6 299 Kč, občas se ale objeví v akci za cenu okolo 5 tisíc korun
Značka Withings je v našich končinách známá především jako výrobce elegantních hybridních hodinek, ovšem její záběr je mnohem širší. Francouzská firma se velkou měrou věnuje vývoji a výrobě chytrých zařízení, které pomáhají lidem sledovat a zlepšovat zdraví. V nabídce Withings najdeme chytré váhy, tlakoměry, polštářek pro analýzu spánku nebo zařízení pro detailní analýzu moči.
Nejnovějším přírůstkem je pak BeamO – unikátní kompaktní tyčinka, která v sobě ukrývá teploměr, fonendoskop, pulzní oxymetr a měřič EKG. Jedná se zkrátka o univerzálního kapesního diagnostika, který (nejen) v nadcházejících zimních měsících může najít uplatnění v nejedné domácnosti. Jak se používá a co všechno umí? Nejen na to vám odpovíme v nejpodrobnější české recenzi!
Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.
Obsah balení
Podlouhlá bílá krabička ve svých útrobách ukrývá nejen samotné BeamO, ale i:
- červený látkový obal se zavíráním na suchý zip
- nabíjecí kabel USB-A – USB-C
- redukci z USB-C na sluchátkový port
Hodí se i papírový návod k použití – zatímco u smartphonu, hodinek či sluchátek už tak nějak víte, jak zařízení spustit, nastavit a používat, u BeamO je zapotřebí postupovat podle Murphyho zákona „selžou-li všechny pokusy, přečti si návod k použití“. Naštěstí doprovodná aplikace Withings je plná užitečných tutoriálů, které vás navedou na ta správná místa, takže papírový návod využijete patrně pouze na samotném začátku.
Design a konstrukce: elegantní plastová tyčinka
Withings BeamO má tvar protáhlé tyčinky, zdánlivě může připomínat minimalistický dálkový ovladač k televizoru. Rozměry činí 136 × 37 × 19 mm, větší tloušťku nicméně BeamO umně kamufluje výrazně oblými boky. Ty společně s nízkou hmotností 80 gramů přispívají v pohodlnému držení a manipulaci.
BeamO je zajímavý prakticky ze všech úhlů, neboť téměř každá jeho strana má nějakou funkci. Nejnudnější jsou bezesporu záda, která pouze šedým písmem informují o certifikacích, o možnostech recyklace a o tom, že zařízení bylo navržené ve Francii a vyrobené v Číně. Spodní strana je pak zcela holá, ovšem nenechte se zmást – má velmi důležitou funkci, což naznačuje gumový povrch, který se zcela odlišuje od plastového zbytku. Změnu materiálu pocítíte i na pravé straně, kam výrobce osadil dvojici ocelových plošek, přičemž do té spodní navíc ještě vložil optický PPG senzor.
Posledním snímačem na těle zařízení je teplotní senzor umístěný do hlubokého otvoru v horní straně. Levý bok pak patří USB-C portu, který slouží (nejen) k nabíjení.
Hrubý displej a intuitivní ovládání
Přední straně poté dominuje oválný modul obsahující protáhlý displej a kruhový ovladač obsahující celkem pět tlačítek – čtyři pro každý směr a prostřední pro potvrzení nabídky. Zvolený způsob ovládání je velmi jednoduchý a intuitivní, úplně stejně jsem (v minulém životě) ovládal svůj mp3 přehrávač Sandisk Sansa e260. Tlačítka mají zřetelný stisk, který doprovází jasné kliknutí. Jedná se o jediný způsob ovládání, neboť displej dotykový není.
BeamO oproti hodinkám Withings nedostal monochromatický OLED zobrazovač, ale barevnou TFT LCD obrazovku. To je trochu zvláštní volba – prostředí totiž tvoří převážně bílé ikony a bílé popisky na černém pozadí, což je kombinace jako ušitá na míru OLED panelům, které umí zobrazit absolutní černou.
Takto se musíte smířit s prosvítáním podsvícení, které je nejvíce zřetelné při delších okrajích. Nepotěší ani nižší rozlišení 170 × 320 pixelů, které na úhlopříčce 1,9″ dává podprůměrnou jemnost 191 ppi – při bližším pohledu jsou tak jednotlivé pixely jasně zřetelné. Displej má navíc velmi nízkou svítivost, takže na venkovním světle na něm není vidět téměř nic.
Na chytrém náramku by takový zobrazovač v žádném případě neobstál, u tohoto typu zařízení lze ale přimhouřit oči. Pro dané účely není zapotřebí žádná hogo-fogo obrazovka a v interiéru použitý panel odvádí svoji práci slušně. Grafika při měření EKG dokonce používá líbivé kontrastní barvy, jinak s nimi ale BeamO šetří – zbytek prostředí je převážně černobílý.
Zařízení má v sobě integrovaný akcelerometr, díky kterému prostředí dokáže vyhodnotit, zda jej sledujete na výšku či na šířku a v případě potřeby se přeorientovat. Na můj vkus to ale provádí příliš zběsile – stačí malý náklon a všechno je rázem o 90° otočené.
BeamO se probouzí stiskem středového tlačítka, v prvním kroku je zapotřebí zařízení spárovat s mobilní aplikací Withings. Jakmile tak učiníte, objeví se vaše jméno v seznamu uživatelů, kterých může být až osm. Je ale také možné využít režim hosta, v takovém případě zařízení provádí jednorázové záznamy, které se nikam neukládají.
Měření teploty
Každý uživatel má na výběr ze čtyř různých měření, z nichž jako první je vždy nabídnuté měření teploty – to je patrně úkon, který budete s BeamO provádět nejčastěji. Měření teploty je vskutku jednoduché – stačí namířit tyčinku horní stranou na pokožku (ideálně na čelo) a stiskem středového tlačítka „odpálit“ měření. Po jemném zavibrování se hodnotu dozvíte přímo na displeji, zároveň dojde i k jejímu odeslání do mobilní aplikace.
Naměřeným hodnotám není důvod nevěřit, Withings má všechny senzory ověřené mezinárodními zdravotnickými organizacemi a prodává BeamO jako klinicky přesný teploměr pro domácí a telemedicínské prostředí. Sám jsem provedl mnoho opakovaných pokusů a všechny dopadly stejně, rozdíl mezi jednotlivými měřeními byl maximálně jedna desetina stupně Celsia. Takovou opakovatelnost nemá ani můj běžně používaný ušní teploměr značky Braun.
Jelikož jedno z mých dětí začalo v září navštěvovat mateřskou školu, příchod kašlíčků, rýmiček a vysokých teplot na sebe nenechal dlouho čekat. S BeamO jsem zachytil i teploty blížící se 40 °C označené žlutým vykřičníkem a průběžně sledoval, jak Nurofen dokáže teplotu rychle snižovat. Záměrně ohřátou či naopak ochlazenou pokožkou jsem ale BeamO neošálil – v prvním případě jsem dostal varování na extrémně vysoké teploty, ve druhém měření selhalo.
Zkoušel jsem teploměrem změřit i jiné povrchy, např. kovový radiátor či teplý čaj, úspěch se ale nedostavil – je určen pouze k měření teploty pokožky, a to pouze v rozmezí „lidských“ teplot. Je také nutné, aby sám teploměr byl používán pouze v pokojové teplotě, venku mi v současných mrazech oznámil, že v takových podmínkách odmítá pracovat.
V mobilní aplikaci jsou výsledky interpretovány dvěma způsoby – buď jako záznamy jednotlivých měření (dohledatelné po hodinách, dnech nebo měsících), nebo v rámci časové osy. V mém případě byly tyto záznamy kontinuálně podporovány daty z hodinek Withings ScanWatch Nova, které ještě donedávna ukazovaly pouze odchylku od běžné teploty, nyní ukazují absolutní hodnotu. Zda za to může nedávný update hodinek, anebo právě podpůrné měření skrze BeamO, netuším – aktualizaci hodinek i BeamO jsem shodou náhod obdržel v rámci jednoho týdne.
Měření EKG a SpO2
Dalšími zdravotními veličinami, které lze pomocí BeamO měřit, jsou elektrická aktivita srdce (EKG) a saturace krve kyslíkem (SpO2). Obě měření lze provést najednou, SpO2 je možné změřit i zvlášť. Měření probíhá v režimu na šířku, kdy je zapotřebí položit oba ukazováky na kovové plošky sloužící jako elektrody. Snímání obstarává PPG senzor (fotopletysmograf) zabudovaný do pravé elektrody, který využívá integrovanou LED k prosvícení prstu a k detekci změn objemu krve v kapilárách.
Aby nebylo výsledné měření ovlivněno změnami tlaku, který po dobu měření vyvíjí prst na elektrodu, přidal výrobce pod pravou kovovou plošku ještě tlakový senzor. Ten kontroluje, zda prst tiskne elektrodu víceméně konstantní silou – během 30s měření je nutné na displeji udržovat vertikálně pohybující se kuličku v poměrně úzké výseči. Poprvé s tím možná budete trochu zápasit, každé další měření vám ale dodá do konečků prstů potřebnou jistotu. Měření je nakonec o něco pohodlnější a přirozenější než v případě hodinek ScanWatch, u nichž je zapotřebí dotýkat se druhou rukou korunky.
Na displeji BeamO je během měření přímo vidět kombinovaný graf obsahující průběh křivky EKG a vývoj saturace krve kyslíkem v čase. Na závěr vám zařízení oznámí výsledky měření, v mém případě to vždy bylo ujištění o normálním sinusovém rytmu doprovázené dvěma hodnotami – tepovou frekvencí a procentem okysličení krve. BeamO ale umí upozornit, pokud je něco v nepořádku, například na fibrilaci síní nebo na hypoxemii, tedy malé množství kyslíku v krvi.
K veškerým naměřeným záznamům se lze dostat skrze aplikaci Withings – v ní si můžete například „přehrát“ kompletní 30s křivku EKG, přičemž k jednotlivým měřením se lze vrátit buď skrze kalendář nebo časovou osu obsahující chronologicky všechna měření.
Přestože je BeamO schválen jako zdravotnický prostředek, Withings varuje, že nemůže nahrazovat profesionální klinické přístroje. Měření EKG a SpO₂ má také věkové omezení – podle návodu výrobce jsou tyto funkce určené uživatelům starším 22 let.
Stetoskop
Asi nejpozoruhodnější výbavou BeamO je zabudovaný stetoskop, tedy základní diagnostický nástroj pro poslech vnitřních zvuků těla, v tomto případě vycházejících ze srdce a plic. Pro správné použití doporučuji přečíst si návod k použití, anebo alespoň následující řádky. Sice se připravíte o několik momentů překvapení, zato však budete moci jít rovnou na věc.
Pokud si chcete zvuky těla během záznamu i poslechnout, musíte využít USB-C port na levé straně zařízení. BeamO sice obsahuje Bluetooth konektivitu, bezdrátová sluchátka k němu ale připojit nelze – ani napřímo, ani skrze telefon. Zvuk je zkrátka nutné posílat po kabelu. Nejprve jsem zkusil využít vlastní USB-C sluchátka (která kdysi v pravěku přidával Samsung ke smartphonu Galaxy S20 Ultra), avšak do nich se mi zvuk procedit nepodařilo. Zkusil jsem tedy skrze redukci od Samsungu připojit klasická sluchátka zakončená 3,5mm jackem, ale rovněž bez úspěchu.
Nakonec jsem tedy z krabičky od BeamO vydoloval oficiální redukci z USB-C na 3,5 mm port a díky ní jsem konečně v uších slyšel zvuky možné i nemožné. Těžko říct, čím se tato redukce liší od těch „obyčejných“, ale bez ní to prostě nejde. Tedy pokud si nekoupíte oficiální špunty „Earphones for BeamO“, které výrobce na svých stránkách prodává za 15 eur (asi 360 korun).
BeamO se k pokožce přikládá spodní (!) stranou, jejíž silikonový povrch slouží jako pružná membrána – technicky vzato se tak spíše jedná o fonendoskop než o stetoskop, byť výrobce tvrdí opak. Na počátku objevování jsem BeamO přikládal k tělu horní stranou, a pak se velmi divil, že namísto tlukotu srdce slyším spíše děti ze sousední místnosti.
V menu BeamO lze vybrat, zda hodláte poslouchat plíce anebo srdce – obrázky na displeji vás poté navedou, kam zařízení přikládat (hrudník, záda, levá a pravá strana…). Každý jednotlivý poslech trvá 15 sekund, během něhož je nutné vyvarovat se jakýchkoliv dalších zvukových či pohybových aktivit. Ideální je odhlučněná místnost a nulový pohyb rukou – i sebemenší tření zařízení o pokožku dokáže zvuky vycházející z útrob těla přehlušit. Ani v ideálních podmínkách se mnohdy nedoberete ke kýženému výsledku – vyloudit z BeamO reprezentativní audiozáznam je téměř nadlidský úkon.
Sám jsem nikdy stetoskop nebo fonendoskop na uších neměl, a proto jsem BeamO na okamžik svěřil i svému tchánovi, který se živí jako praktický lékař. V jeho hodnocení se sice projevila jeho obecná skepse vůči zdravotnickým měřidlům „pro hobíky“, nicméně mu věřím, že klasický fonendoskop za zlomek pořizovací ceny zprostředkovat výrazně lepší poslechový „zážitek“. Běžný uživatel navíc dokáže zvuky srdce a plic jen obtížně interpretovat, takže se bez odborné analýzy stejně neobejde.
BeamO sice umí pořizovat digitální záznam, který lze dále sdílet, ovšem mám obavu, že každý lékař dá přednost poslechu z vlastního profesionálního nástroje než několika 15sekundovým neodborně zaznamenaným „empétrojkám“. Zde vidím velký potenciál v umělé inteligenci, která by se dala k analýze nahraných zvuků vytrénovat, to však zatím BeamO, respektive mobilní aplikace Withings, neumí.
Mobilní aplikace Withings
Středobodem všech zařízení Withings je stejnojmenná aplikace pro platformy Android a iOS – pokud tedy již máte od francouzské firmy hodinky či chytrou váhu, veškerá naměřená data se budou shromažďovat právě zde. Aplikace Withings je poměrně komplexní, bohužel však nepodporuje češtinu, což může některé uživatele odradit.
Přidání BeamO do aplikace je poměrně snadnou záležitostí – stačí jej v mobilní aplikaci vyhledat a spárovat skrze 6místný kód. Přestože komunikace obou zařízení probíhá skrze Bluetooth, BeamO disponuje i vlastní Wi-Fi konektivitou. Ta se hodí v situacích, kdy BeamO využívají členové rodiny bez přístupu ke spárovanému telefonu (např. nemocné dítě doma a rodič s telefonem v práci). V tomto režimu BeamO odesílá veškerá naměřená data přes Wi-Fi do cloudu, odkud si je poté mobilní aplikace stahuje. Prostor na cloudu Withings je naštěstí neomezený.
Do BeamO lze přidat až osm uživatelských profilů, nicméně během přidávání ostatních členů rodiny přibylo na mojí kštici několik dalších šedin – není to totiž úplně jednoduchý úkol. Původně jsem měl sepsané všechny kroky, které jsem při této trnité cestě prošel, nakonec jsem ale ony dva odstavce smazal a rozhodl se zveřejnit pouze konec celé detektivky – správa rodiny se nachází pod záložkou „Share“ na hlavní stránce a jednotliví členové se v BeamO nezobrazují hned, ale s výrazným zpožděním. Jejich přidání patrně probíhá přes cloud.
Přidat lze jak dospělé členy, kteří mají aplikaci Withings s vlastním účtem, tak i děti bez účtu. Změřené veličiny (vybrané nebo všechny) lze v rámci aplikace mezi uživateli vzájemně sdílet, takže například oba rodiče mohou ve svých aplikacích vidět záznamy od všech dětí, popř. své vlastní.
Aplikace Withings může mít aktuálně dvě podoby – v nastavení je možné vybrat si experimentální vzhledy domovské obrazovky a správy zařízení, což doporučuji. Tímto krokem dojde ke sloučení původní domovské záložky společně se záložkou měření, takže veškeré záznamy najdete přehledně na jednom místě.
Na jedné obrazovce tak najdete seznam posledních měření od každého druhu – v případě BeamO jsou to teplota, EKG, okysličení krve a zaznamenané zvuky srdce a plic. Pokud používáte i jiná zařízení Withings (například hodinky nebo chytrou váhu), bude seznam položek výrazně delší. Je-li pro vás některý druh měření obzvlášť důležitý, je možné jej připnout na samotný vrchol seznamu. K záznamům měření se dá ale dostat i skrze tematické záložky – aktivita, tělo, srdce, plíce, spánek apod.
Ve všech záznamech se lze posouvat v historii, takže se můžete například podívat, jakou jste měli teplotu přesně před rokem nebo jak vypadal záznam EKG v minulém týdnu. V aplikaci si lze rovněž přehrát veškeré zvuky zaznamenané fonendoskopem, ovšem k této disciplíně doporučuji použít sluchátka – v reproduktoru telefonu je například tlukot srdce málo zřetelný (na rozdíl od ostatních ruchů).
Telemedicína: připraven na 21. století
Veškerá měření si můžete schovat pro sebe (popř. rodinné příslušníky, s nimiž sdílíte data), avšak hlavní síla BeamO tkví v telemedicíně. Ne, že by vás BeamO podrobně vyšetřil, a nakonec vystavil e-recept, data z něj ale mohou sloužit jako podpůrný prostředek pro vyšetření skutečným lékařem. S podrobnými informacemi z BeamO mohou na počátku vyšetření odpadnout úvodní dotazy typu „kdy se vám teplota začala zvyšovat?“, nebo „kdy jste začal pociťovat, že se vám špatně dýchá?“.
Data lze rovněž sdílet se službami Apple Health, Health Connect nebo Google Fit, popř. lze z aplikace generovat reporty z různých období (například za poslední měsíc), a to ve dvou podobách. První z nich je prostý PDF soubor obsahující informace o tom, jakou jste měli v průběhu minulého měsíce průměrnou tepovou frekvenci, procento okysličení krve, popř. další data zjištěná jinými měřícími prostředky.
Mnohem působivější je tzv. HealthLink, což je vygenerovaný odkaz na webovou stránku, na které se lékař dostane ke všem naměřeným záznamům – může si na něm prohlédnout jednotlivé křivky EKG, poslechnout záznamy zvuku plic a srdce nebo se podívat na vývoj tělesné teploty v čase. Pokud vlastníte i hodinky Withings, bude tento report obsahovat i informace o fyzické aktivitě (denně nachozené kroky) a spánku (srdeční tep a frekvence dechu během spaní). Lékař tak získá hned do úvodu hromadu informací, o které se bude moci při vyšetření opřít.
Předplatné Withings+: umělá inteligence a online kardiolog
Pro uživatele, kteří to myslí se sledováním a zlepšováním svého zdraví opravdu vážně, má Withings několik bonusových funkcí zabalených do předplatného Withings+. V jeho rámci je ze všech naměřených dat (srdeční aktivita, váha, spánek…) generováno tzv. Health Improvement Score, což je jednoduchý číselný ukazatel, který pomáhá uživateli sledovat dlouhodobý pokrok a motivuje ke zlepšení životního stylu.
V rámci předplatného je rovněž možné využít k analýze dat umělou inteligenci, která se pokusí odhalit klíčové vzorce – například změnu srdeční variability, tělesné složení, spánek apod. Na základě predikce těchto trendů aplikace dokáže upozornit na potencionální problémy dříve, než se projeví. Umělá inteligence je zde pak i ve formě virtuálního průvodce Health Assistant, který dokáže odpovídat na otázky ohledně naměřených zdravotních dat a pomáhá interpretovat jejich výsledky.
Předplatitelé mají rovněž možnost nechat si provést klinickou analýzu EKG kardiologem, a to 1× každých 90 dní (u měsíčního předplatného) nebo 4× do roka (u ročního předplatného). Měsíční předplatné přijde na 290 korun, roční na 2 400 korun, tedy 200 korun měsíčně.
Výdrž a nabíjení
Hovořit o výdrži u tohoto zařízení nemá smysl – záleží na tom, jak aktivně jej budete používat. Withings ve specifikacích hovoří o 8 měsících, ovšem pokud si budete každodenně měřit teplotu, EKG a do toho nahrávat zvuky útrob, budete pochopitelně nabíjet častěji. Já sám jsem BeamO během dvouměsíčního používání nabíjel pouze jednou, a to jsem jej z krabičky vybalil napůl vybitý.
Energii si BeamO bere z 700mAh baterie, kterou lze dobíjet klasicky USB-C konektorem – oproti hodinkám tak naštěstí ve Withings nevymýšleli žádné speciální kolébky, které se s každou novou generací mění. Úplné nabití akumulátoru trvá zhruba 1 hodinu, nabíjecí výkon se pohybuje okolo 3-4 wattů.
Závěr: multifunkční diagnostik nebo drahý teploměr?
Withings BeamO je inovativní a pozoruhodné zařízení poskytující široké množství dat, které může spoustě uživatelů pomoci lépe poznat zdravotní stav. I přesto se ale patrně najde málo zákazníků, kteří kouzlu této tyčinky podlehnou.
Jako chytrý teploměr slouží výtečně, ovšem stejnou funkci zastane i jakýkoliv obyčejný bezkontaktní teploměr za pár stovek – na trhu jich je nepřeberné množství, a některé dokonce umí rovněž zaznamenávat naměřená data do mobilní aplikace.
Jako měřič EKG a SpO2 slouží BeamO také velmi dobře, avšak v rovině zařízení „pro hobíky“ existuje spousta jiných produktů s vyšší přidanou hodnotou – například chytré hodinky, které kromě EKG obvykle měří tepovou frekvenci kontinuálně, takže poskytují relevantnější informace o zatížení srdce, navíc ještě doplněné o záznamy sportovních aktivit (které mohou s vyšší tepovou frekvencí souviset). A pak je tu funkce stetoskopu, která je spíše diskutabilní – většině běžných uživatelů zvuky z útrob těla nic neřeknou a lékaři dají nepochybně přednost vlastním profesionálním diagnostickým nástrojům.
BeamO tak bude velmi těžko hledat cílovou skupinu. Nejpravděpodobnější skupinu zákazníků vidíme mezi uživateli, kteří o sobě rádi shromažďují co nejvíce zdravotních informací a s oblibou je dopodrobna analyzují či porovnávají s minulostí. V takovém případě dává smysl prozkoumat kompletní ekosystém Withings – v kombinaci s hodinkami nebo chytrou váhou lze nasbírat obrovský balík dat poskytující ucelený pohled na vývoj zdravotního stavu s případnými tipy na jeho zlepšení. A pokud najdete progresivního lékaře, který má v podobná zařízení důvěru, může být BeamO užitečný podpůrný prostředek zdravotních prohlídek, popř. konzultací po telefonu.
BeamO nezvládá nic, co by dnes neuměly jiné přístroje, avšak zde máte vše zabalené do malé a lehké multifunkční tyčinky, která dobře vypadá, intuitivně a příjemně se ovládá, dlouho vydrží a za pouhou minutu měření poskytne solidní množství informací, které lze navíc sdílet širokému okolí. Pokud ale nevyužijete všechny její funkce, bude pro vás BeamO pouze drahý teploměr.
BeamO totiž standardně přímo u výrobce stojí 250 eur (asi 6 tisíc korun vč. DPH), nyní jej lze ale sehnat v rámci Black Friday o 50 eur levněji (asi 4 900 korun vč. DPH). Za podobné peníze jej seženete i na vybraných českých e-shopech, ale s nákupem není radno otálet, neboť černopáteční slevové šílenství již brzy skončí.
Withings BeamO
Design a zpracování9.5/10
Kvalita displeje4.0/10
Přesnost měření8.0/10
Srozumitelnost dat7.5/10
Mobilní aplikace8.5/10
Klady
- design a zpracování
- intuitivní ovládání a jednoduchost použití
- podpora až 8 uživatelů
- přehledné reporty
- sdílení dat přes Health Link
Zápory
- aplikace neumí česky
- na venkovním světle nečitelný displej
- pro laiky mohou být některá data nesrozumitelná
- nepodporuje bezdrátová sluchátka
- vysoká cena