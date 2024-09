Recenze Withings ScanWatch Nova: prémiové hodinky se spoustou chytrých funkcí

Withings ScanWatch Nova spojují svět klasických hodinek a chytrých technologií

Změří vám zdraví, sportovní aktivity i kvalitu spánku

Za elegantní vzhled, prémiové materiály a prvotřídní zpracování si výrobce nechá zaplatit

Značka Withings v minulých letech značně zrychlila kadenci uvádění nových hodinek, jenom loni jsme se dočkali tří nových modelů. Jedním z nich je nástupce tři roky starých hodinek ScanWatch Horizon, který se překvapivě jmenuje ScanWatch Nova. Těžko říci, proč se ve Withings nedrželi původního jména a nepřidali k němu dvojku označující generační příslušnost – takto se z názvu nijak nedozvíte, že ScanWatch Nova je odolnější variantou nedávno testovaných ScanWatch 2. K dovršení nepořádku byla na nedávném veletrhu IFA představena verze ScanWatch Nova Brilliant Edition, která svým zaměřením nemá s testovanými hodinkami ScanWatch Nova vůbec nic společného.

Tento text ale nemá být stížností nad tím, jak prazvláštně ve Withings pojmenovávají hodinky, ale zhodnocení více než měsíčního používání ScanWatch Nova. Najdou majitelé původních ScanWatch Horizon důvod k upgradu a případní noví zájemci důvod ke koupi? Za vysokou cenu, za kterou se tento model prodává, nebude jejich rozhodování vůbec jednoduché.

Kadence uvádění nových hodinek Withings Steel HR Sport 18. září 2018

ScanWatch 7. září 2020

ScanWatch Horizon 29. září 2021

ScanWatch 2 1. září 2023

ScanWatch Light 1. září 2023

ScanWatch Nova 6. prosince 2023

ScanWatch Nova Brilliant Edition 6. října 2024

Obsah balení: luxus na první omak

Rozbalování hodinek Withings byl odjakživa zážitek, francouzský výrobce kladl důraz na pocit prémiovosti už od prvního okamžiku. Z tohoto důvodu mě trochu zklamalo balení nedávno testovaných Withings ScanWatch 2, které výrobce vsadil do titěrné krabičky a přibalil k nim pouze nabíječku. Oproti první generaci jsme tak byli ochuzeni o krásný box z recyklovaného papíru a látkovou kapsu se třemi přihrádkami, kterou mimochodem používám dodnes pro ukládání řemínků.

Naštěstí u ScanWatch Nova jsme o luxusní pocit z unboxingu nepřišli, naopak jej výrobce ještě více posílil. Hodinky jsou uložené v pevné krabičce se sametově hladkým povrchem, jejíž barva koresponduje s barevnou variantou hodinek.

Tato krabička je pak vsunutá do lesklého kvádrového obalu, přičemž pokud z něj budete krabičku vysouvat zprava doleva, vykouknou na vás nejprve samotné hodinky s nasazeným kovovým řemínkem, a následně uvítací obálka s textem vyzdvihujícím řemeslnost, inovaci a prémiové materiály. Uvnitř obálky se nachází několik informací souvisejících s nastavením hodinek a s prodloužením nebo zkrácením předinstalovaného kovového řemínku.

Pod obálkou se pak skrývá vypolstrovaná krabička, ve které je pečlivě uložené následující příslušenství:

sekundární pryžový řemínek v barvě hodinek

nabíječka

nabíjecí kabel

sada na prodloužení nebo zkrácení ocelového tahu tvořená montážní podložkou, sponkou a kladívkem

několik segmentů kovového řemínku k prodloužení tahu

Na obsahu balení ve Withings evidentně nešetřili, významnou mezigenerační úsporu však provedli v délce záruky – zatímco model Horizon měl od základu pětiletou záruku, Nova má už pouze standardní dvouletou. To je poměrně významná ztráta, neboť z globální zkušenosti uživatelů posbíraných na sociálních sítích vím, že pozáruční podpora značky Withings je téměř nulová – firma žádné svoje hodinky neopravuje (vzhledem ke konstrukci většiny modelů to prakticky není možné), uživatelům se závadou maximálně nabídne slevu na další nákup. Pokud se vám tedy Withings ScanWatch Nova po dvou a půl roce pokazí, můžete se shánět po nových hodinkách.

Design a konstrukce: elegantní potápky

Značka Withings vždy dbala na to, aby její hodinky dobře vypadaly a byly zkonstruované z hodnotných materiálů. Tento popis splňuje i testovaný model Nova – pouzdro je vyrobené z nerezové oceli, luneta je potažená keramikou a ciferník chrání safírové sklíčko. To vše je pak pečlivě poskládané do jednoho celku, u kterého nezasvěcený pozorovatel nemá šanci poznat, že před sebou nemá klasické chronografy s ozubenými kolečky uvnitř, ale „pouze“ elegantní hybridní hodinky řízené na dálku smartphonem.

Withings ScanWatch Nova jsou nabízené ve třech barevných variantách s modrým, zeleným a černým ciferníkem – mně osobně se nejvíce líbí právě testovaná modrá barevná varianta. Hodinky existují pouze v jedné velikosti s diametrem 42 mm (některé obchody tvrdí 43 mm), z tohoto důvodu jsou vhodné spíše na pánské zápěstí, mimo jiné i proto, že s kovovým řemínkem váží zhruba 85 gramů (podle jeho délky). Sluším jim i přiložený pryžový pásek, se kterým hmotnost klesne na snesitelnějších 72 gramů. Já po většinu času používal kovový, pryžový jsem nasazoval pouze na sportovní aktivity – zejména na plavání a jízdu na kole.

Vzhled ciferníku se oproti modelu Horizon změnil pouze v drobných detailech, ať je to přesunutí čárkových indexů z lunety přímo do ciferníku, stříbrné ohraničení silnějších indexů nebo vyplnění téměř celé plochy ručiček luminiscenční barvou, která v noci svítí opravdu výrazně. Jedná se ale opravdu o kosmetické úpravy – pokud nemáte oba modely vedle sebe, pravděpodobně neuhodnete, které jsou které.

Rozmístění prvků v ciferníku je stejné jako u ostatních hodinek Withings – nad středem se nachází drobný kruhový displej zobrazující veškeré „chytré“ funkce, pod středem zase najdeme typický analogový ukazatel nachozených kroků, respektive procenta plnění nastaveného denního cíle. Bohužel stále není možné nastavit si jako denní cíl například spálené kalorie či jiné sportovní skóre – ručičkou pohnou pouze a jen nachozené kroky.

Sklíčko chránící ciferník není překvapivě zapuštěné, ale lehce vystupuje nad lunetu. O jeho odolnost bych se ale nebál – s hodinkami Withings mám dlouhodobou zkušenost a na mých téměř 4 roky starých (denně nošených) ScanWatch první generace nenajdete jedinou byť mikroskopickou rýhu, přestože jsem se s nimi nesčetněkrát otřel o zdi, skály či zárubně dveří. V tomto mám k hodinkám Withings naprostou důvěru.

Podobně odolný by měl být i keramický povrch lunety, která je stejně jako u minulého modelu otočná jedním směrem. Oproti vybraným hodinkám od Samsungu neslouží k ovládání prostředí, ale k původnímu účelu na potápěčských hodinkách, tedy k nastavení času, kdy při ponoru dojde kyslík v lahvi. Během testování jsem zaznamenal, že se mi luneta bez mého vědomého přičinění párkrát pootočila, patrně nějakou nevhodnou kombinací rukávu a pohybu ruky, pod vodou ale vždy zůstala stát na svém místě.

Když už je řeč o vodě, hodinky se pyšní odolností 10 ATM (100M), což znamená, že by měly ustát ponor do hloubky až 10 metrů. Já sám jsem je během letní dovolené podrobil křestu vodou ve švýcarských jezerech, kde jsem s nimi téměř dva týdny plaval a skákal z pontonů do přibližně 3metrové hloubky, a žádná voda se dovnitř nedostala. S klasickými ScanWatch bych se do tohoto podniku nepouštěl – na internetu najdete spousty zpráv od nešťastných majitelů, kterým se odlepilo dýnko (spodní část) a hodinky tím přišly o schopnost nabíjení. Hádáte dobře, opravy se od Withings nedočkali, maximálně slevy na příští nákup.

Displej: nejenom černá a bílá

Withings ScanWatch Nova jsou de facto převlečenou verzí ScanWatch 2, což znamená, že pod odolnější kapotou najdeme tutéž hardwarovou a funkční výbavu. Oproti předchozí generaci se největší skok odehrál v nasazení pokročilejších zdravotních senzorů a jemnějšího OLED displeje, který umí nově zobrazovat nejen černou a bílou, ale i několik odstínů šedi. Výrobce ale tuto schopnost využívá pouze sporadicky – šedivé prvky spatříte pouze v animacích a v rolovacích menu.

Obrazovka samotná má diametr 0,63″ a jemnost 283 ppi. Čitelnost je slušná i na ostrém denním slunci, větší problém jsem měl s přehledností samotného prostředí. Výrobce chtěl zjevně na jemnější obrazovku dostat větší množství informací, což v některých podmenu vnímám jako kontraproduktivní – u předchozí generace měla téměř každá obrazovka jednoduchou podobu obsahující ikonu a doprovodný text, nyní se do hry vkrádají další piktogramy znázorňující například aktuální pozici v podmenu nebo pulzující animaci „play“ pro zahájení měření sportovních aktivit a zdravotních funkcí. Titěrnému displeji dle mého lépe vyhovovaly dvouřádkové obrazovky.

Samotný vzhled prostředí nijak ovlivnit nejde, pouze lze v doprovodné mobilní aplikaci Withings (dříve Health Mate) vybrat položky, které se mají v hlavním menu ikon objevovat, a jejich pořadí. Zatímco v hlavním menu je tento „karusel“ nekonečný, v jednotlivých podmenu se musíte pro návrat zpět vždy proklikat do prvního řádku, což je poměrně otravné. Vlastně bych se vůbec nezlobil za jedno tlačítko navíc, které by sloužilo pro návrat zpět a k několika dalším funkcím.

Jediným ovládacím prvkem hodinek je korunka na pravé straně. Její mechanická odezva (zejména při stisku) působí důvěryhodněji než u minulých modelů – znám dva nešťastníky, kterým na první generaci ScanWatch korunka „umřela“. Čas ukáže, zda bude mít u novějších modelů ScanWatch 2 a Nova delší životnost. Otočení či stisk korunky doprovází jemná vibrace, haptika není tak pokročilá jako například u Apple Watch, nepůsobí ale nijak lacině.

Hardwarové parametry Withings Scanwatch Nova Konstrukce Rozměry: 42 × 42 mm, hmotnost: 63 g, zvýšená odolnost: 10 ATM Systém, procesor a paměť Operační systém: žádný (pouze mobilní aplikace), čipset: -, RAM: -, interní paměť: - Displej, konektivita a baterie 0,63", OLED, rozlišení: , NFC: , Bluetooth: ano, Wi-Fi: ne, GPS: , Baterie: nezveřejněno, bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Hodinky bez sekundové ručičky

Než se dostaneme ke sportovním a zdravotním funkcím, pojďme se nejprve podívat na ScanWatch Nova jako na hodinky. Čas vám spolehlivě prozradí hodinová a minutová ručička, sekundová přítomná není. Sekundy se bohužel nedozvíte ani z displeje – po probuzení obrazovky stiskem korunky se na vás usměje jedna ze dvou možných podob digitálního ciferníku, ovšem sekundy neumí ani jedna. To je u hodinek poměrně trestuhodná záležitost, zvláště pak, když sportovní aktivity na sekundy měřit lze.

Také by se mi líbilo, kdyby bylo možné na digitální ciferník nastavit jiný čas než na ten ručičkový – v zahraničí se občas hodí vědět, kolik hodin je „doma“, nebo naopak z Nové Vsi zkontrolovat, kolik hodin má zrovna vaše dcera studující ve Washingtonu. Hodinky si „nasávají“ přesný čas přímo ze smartphonu, přímo na hodinkách jej nastavit nelze. Pokud se náhodou některá z ručiček (včetně té ukazující aktivitu) mírně vychýlí, je možné ji v doprovodné aplikaci usadit na správné místo. Nastavit si rovněž můžete, aby se při rozsvícení displeje ručičky rozestoupily do času 10:10, aby nepřekážely samotnému displeji.

Z dalších funkcí souvisejících s časem umí hodinky stopky, odpočet a budík. Stopky jsou pouze základní – jelikož hodinky disponují pouze jedním tlačítkem, není možné nijak stopovat mezičasy. Ani u odpočtu nelze nastavit libovolný čas – do první minuty si volíte čas v kroku po deseti vteřinách, do páté minuty po půl minutách a od dvacáté minuty po pěti minutách. Maximum pro odpočet jsou dvě hodiny. Pokud jsou v stopky nebo odpočet v činnosti, není možné s hodinkami dělat nic jiného – všechny chytré funkce jsou v tu chvíli nedostupné.

Hodinky také umí budit vibracemi, bohužel veškerá správa budíků se odehrává v doprovodné mobilní aplikaci. V ní si lze nastavit hned několik alarmů do fronty a zapínat si je podle potřeby. Přímo v hodinkách seznam alarmů bohužel chybí, pouze si můžete aktivovat či deaktivovat poslední použitý.

Notifikace vám rychle utečou

ScanWatch Nova umí notifikovat na příchozí události ve spárovaném smartphonu, je přitom jedno, zda se jedná o příchozí hovor, SMS nebo oznámení z libovolných mobilních aplikací – stačí na telefonu povolit, které aplikace mohou na hodinky zasílat notifikace, a které nikoliv. Každá příchozí událost má podobu ikonky a doprovodného textu – u příchozího hovoru například vidíte ikonu telefonu se jménem volajícího, u emailu zase spatříte ikonu obálky, jméno odesílatele a úvodní část zprávy.

Já si nechávám na hodinkách zobrazovat příchozí zprávy z WhatsAppu a Messengeru, pohyby na účtu v bankovní aplikaci či zpoždění vlaku v aplikaci Můj vlak. Sympatické je, že všechny notifikace z telefonních aplikací jsou reprezentovány věrnou podobou ikonky dané aplikace, byť pochopitelně pouze v monochromatické podobě. Text v notifikacích se převíjí v jednom řádku tak, aby jej uživatel stíhal číst, otáčením korunky je dokonce možné převíjet text ručně – překvapivě v opačném směru než u první generace ScanWatch.

Bohužel jakmile oznámení zmizí, už se na hodinkách nikdy neobjeví. Líbilo by se mi, kdyby hodinky poskytovaly souhrn zmeškaných oznámení – pokud byste hodinkám nějakou dobu nevěnovali pozornost, kliknutím na korunku by se objevil alespoň číselný seznam počtu zmeškaných hovorů, zpráv, emailů apod. Snad někdy příště.

Přestože hodinky umí upozorňovat na příchozí hovory, telefonovat neumí – nedisponují ani mikrofonem, ani reproduktorem, dokonce z nich nejde hovor přijmout nebo odmítnout. Stejně tak nastávající majitelé musí zapomenout na mobilní platby či na možnost poslouchat hudbu přímo z hodinek, pro tyto účely jim chybí NFC čip a vestavěná paměť.

Sledování zdraví: máte vyšší teplotu než obvykle

Značka Withings se nevěnuje pouze hodinkám, ale má ve svém portfoliu spoustu zařízení sloužících k hlídání zdraví – chytré váhy, teploměry, tlakoměry nebo analyzéry spánku a moči. Z know-how, které firma při návrhu těchto přístrojů získala, těží i hodinky, které jsou prošpikované moderními zdravotními senzory.

Abyste je mohli používat, musíte při prvotním nastavení hodinek odklikat spoustu dokumentů prozrazujících, že hodinky byly schválené příslušnými zdravotnickými ústavy. Nelze se ale spoléhat na to, že najednou máte na zápěstí doktora, na kterého se můžete ve všem spolehnout. K naměřeným datům je zapotřebí přistupovat s rozumem, měření pro jistotu provádět několikrát a teprve při vážném podezření kontaktovat praktického lékaře.

A jaké veličiny umí hodinky měřit? Je toho hodně. Základem je sledování tepové frekvence. Ke zjištění okamžité hodnoty lze měření vyvolat přímo v menu hodinek, jinak je srdeční frekvence kontrolována kontinuálně zhruba každých pět minut (při sportovních aktivitách častěji). Pokud je naměřená frekvence příliš vysoká nebo naopak nízká (práh lze nechat na automatice nebo manuálně nastavit), hodinky vás upozorní vibrací. Já jsem během testování skutečně jedno takové upozornění obdržel, paradoxně to ale nebylo při sportovní aktivitě, ale na pohřbu – patrně za to mohla kombinace tížívé atmosféry, obleku a teploty ve smuteční síni pohybující se daleko nad hranicí 30 stupňů.

V případě potřeby je možné „natočit“ si hodinkami EKG, tedy kontinuální záznam srdeční aktivity. V takové situaci je nutné uvést se do naprostého klidu, dotýkat se hodinek druhou rukou a spustit 30sekundové měření. Jeho výsledkem je pak hodnota průměrné srdeční frekvence a graf srdeční aktivity s doprovodným komentářem, zda-li je rytmus v pořádku či nikoliv. Výsledky jednotlivých měření lze exportovat do PDF souboru pro případné sdílení s lékařem. Veškeré podrobnosti vzhledem k malému displeji hodinek poskytne pouze mobilní aplikace Withings, na hodinkách pouze uvidíte průměrnou tepovou frekvenci při měření.

Prakticky stejným způsobem lze hodinkami měřit i nasycení krve kyslíkem – opět je nutné být v naprostém klidu a přidržovat hodinky druhou rukou. Po zhruba půlminutě na displeji uvidíte, zda je saturace vaší krve v pořádku, tedy v rozmezí 95-100 %. Pokud je to méně, je dobré měření zopakovat, v případě opakovaných špatných výsledků je vhodné kontaktovat lékaře – nižší hodnota saturace může znamenat respirační onemocnění, například Covid-19.

Zdravotní potíže může naznačit i nový senzor teploty pokožky. Přímou hodnotu sice změřit neumí, ale dokáže vám prozradit, že vaše tělesná teplota je o několik (desetin) stupňů nižší nebo vyšší než obvykle. Opět se jedná spíše o podpůrné měření, které může pomoci diagnostikovat blížící se nemoc ještě před jejím vypuknutím – já jsem ale během testování notifikaci na sníženou či zvýšenou teplotu nedostal. Přímo na hodinkách lze zkontrolovat pouze aktuální odchylku teploty od normálu, v mobilní aplikaci Withings si pak můžete prohlédnout graf z celého dne.

Pokud by náhodou ScanWatch Nova nosila nějaká žena, může si z nich udělat menstruační kalendář. Hodinky ve spolupráci s aplikací umí sledovat cyklus a odhadovat období ovulace a menstruace. Během nich lze jak v mobilní aplikaci, tak přímo v hodinkách zadávat vlastní záznamy – bolesti hlavy, akné, tlak na prsou a spousty dalších výrazně intimnějších informací. Pro zdravou ženu nemá pravděpodobně zaznamenávání těchto detailů žádný význam, nicméně pomoci může ženám s intimními potížemi, nebo párům, které mají obtíže s početím dítěte. Veškerá data lze exportovat pro lékaře, já bych alespoň ocenil, kdyby aplikace uměla upozornit partnera na to, že se blíží návštěva tety Irmy, a že si má nechat hloupé kecy od cesty.

ScanWatch Nova také umí hlídat spoustu zdravotních veličin během spánku. Při něm lze například zapnout kontinuální měření nasycení krve kyslíkem nebo sledování dechu. Hodinky dokáží v případě poruch dechu upozornit uživatele na spánkovou apnoi, což je funkce, která se do Apple Watch dostala teprve letos, zatímco hodinky od Withings ji mají již několik let. Pokud však víte, že apnoí netrpíte, doporučuji kontinuální měření (čehokoliv) během spánku nechat vypnuté – výrazně se tím totiž snižuje výdrž baterie.

Měření spánku a chytrý budík

Kromě spánkového zdraví měří Withings ScanWatch i spánek jako takový. Každé ráno se dozvíte spánkové skóre počítané z délky spánku, kvality (procento hlubokého a mírného spánku), pravidelnosti a počtu probuzení. Já sám sebe považuji za spánkového experta, který by se neprobudil ani ve chvíli, kdy by mu u hlavy hrála kapela RAMMS+EIN v plném obsazení. Nelze se tak divit, že jsem z hodinek dvakrát (dvě noci po sobě) vyloudil spánkové skóre 100, což je nejvyšší možná hodnota.

Na druhou stranu byly i noci, kdy jsem dosáhl výrazně nižších čísel (například, když jsem šel velmi pozdě vstát a brzy vstával), a musím říct, že ona hodnota spánkového skóre vesměs korespondovala s tím, jak jsem se po probuzení cítil. Veškerá data ze spánku opět získáte pouze z mobilní aplikace, z displeje hodinek můžete (po posledním updatu) akorát vyčíst délku spánku z poslední noci. Kvalitu denního „šlofíčku“ Withings monitorovat neumí.

Hodinky disponují u funkcí chytrého buzení, kdy není nutné alarm nastavovat na konkrétní minutu, ale na libovolný interval – hodinky průběžně sledují intenzitu spánku a snaží se uživatele vzbudit v ten nepříhodnější čas, tedy z mírného spánku. Alespoň tedy teoreticky, prakticky mě budily téměř vždy hned v první nastavenou minutu. Mnohé konkurenční hodinky zvládají chytré buzení lépe.

Sledování sportu: spíše základ

ScanWatch Nova dokáží hlídat i sportovní aktivity, k čemuž využívají vlastní akcelerometr a barometr, u aktivit vázaných na trasu (například běh nebo cyklistika) si dovedou vyžádat ze spárovaného smartphonu i informace o poloze, neboť vlastní GPS nemají.

Základem veškerého měření je jednoduchý krokoměr. Ten má podobu kruhového počítadla s ručičkou, která se snaží v průběhu dne obkroužit svůj vymezený prostor dokola – v takovém případě se vám podaří splnit cíl na 100 procent, přičemž hodnotu cíle si nastavíte v doprovodné aplikaci. V mém případě to bylo 10 tisíc kroků. Pokud tuto metu překonáte, ručička pokračuje v druhém (případně i dalším) kole. Přesnou hodnotu kroků vám kromě tohoto počítadla prozradí i displej hodinek.

Za splnění cíle se vám hodinky odvděčí animací a prozradí vám, kolik dní po sobě se vám daří tento cíl plnit. Pokud jeden den vynecháte, počítadlo denních úspěchů se vynuluje. Počítadlo je přitom vázané na konkrétní hodinky – pokud přeskakujete mezi více modely (během testování jsem střídal ScanWatch první generace a ScanWatch Nova), „šňůra“ denních úspěchů se natahovat nebude.

Jinak ale přeskakování mezi hodinkami funguje dobře – v rámci jedné mobilní aplikace lze používat vícero modelů, záznamy aktivit a zdravotních funkcí se pak řadí chronologicky za sebe. Nachozené kroky se dvěma různými hodinkami v rámci jednoho dne se pak sčítají, aplikace dokonce prozradí, kolik procent jste se kterými hodinkami nachodili.

Ze sportovních aktivit umí Withings ScanWatch Nova prozradit i další informace. Pokud záznam aktivity spustíte přímo z hodinek (přednastavit si jich lze maximálně osm), hodinky vám na jejím konci podají report obsahující informace o délce aktivity, spálených kaloriích, průběhu tepové frekvence (rozdělené do tří zón), hodnotě VO2 Max a výkyvech teploty. Pokud se jedná o aktivitu vázanou na trasu, například běh nebo jízda na kole, je možné měření doprovodit záznamem trasy a výšky – musíte ale sportovat společně se spárovaným telefonem.

Záznamy z Withings ScanWatch Nova jsou bohužel pouze základní a neposkytují žádné „bonusové“ metriky pro vybrané aktivity. Konkurenční hodinky nebo náramky umí z obdobné zásoby senzorů „vytěžit“ mnohem více informací, například měření délky kroku při běhu, SWOLF skóre u plavání, vyhodnocení tenisového či golfového úderu apod. Chybí i jakékoliv funkce pro potápěče, přestože hodinky lákají na potápěčský design.

ScanWatch Nova alespoň umí uživatele ke sportu motivovat, ať už prostým upozorněním „už ses dlouho nehýbal“, nebo různými programy, do kterých se lze zapojit. V mobilní aplikaci se můžete upsat nejen do programů na zlepšení kondice, ale i k porozumění svému srdci, ke snižování tělesné hmotnosti nebo k získání lepších spánkových návyků.

Z těchto metrik je pak počítáno tzv. Health Improvement Score, které se můžete pokoušet v čase zlepšovat. Jak je ale dnes zvykem, k ovládnutí všech dostupných statistik potřebujete nejen hodinky, ale ideálně i chytrou váhu, tlakoměr, nebo spací podložku, a k tomu ještě předplatné služby Withings+ v ceně 10 eur měsíčně/100 eur ročně (asi 250/2500 korun).

Výdrž a nabíjení

Hodinky Withings se obecně chlubí dlouhou výdrží na jedno nabití, která má v případě testovaného modelu atakovat 30 dní. ScanWatch Nova mi přišly těsně před letní téměř třítýdenní dovolenou, a k mému překvapení jsem musel na jejím konci dobíjet – po 16 dnech hlásily zbývajících 10 procent. Do konce dovolené by pravděpodobně „dožily“, avšak na metu 30 dní bych se zcela určitě nedostal, maximálně v nějakém úsporném režimu s vypnutými chytrými funkcemi.

Zkusil jsem si v mobilní aplikaci pohrát s nastavením, zrušil jsem například notifikace na vysokou/nízkou frekvenci, ale u druhého „kola“ jsem dopadl obdobně. Někteří uživatelé si na sociálních sítích stěžují, že jim výdrž hodinek poklesla po poslední aktualizaci mobilní aplikace Withings – je tedy možné, že situace bude vyřešena v nějakém z příštích updatů. Bohužel v jejich vydávání nejsou Francouzi nijak pružní, loňský problém s nadměrným vybíjením telefonu (opět kvůli aplikaci Withings) řešili téměř dva měsíce a v opravené verzi pro změnu „rozbili“ notifikace na hovory.

Nabíjení ScanWatch Nova obstarává speciální kolébka s portem USB-C. Minulá generace využívala k dobíjení dvojici pinů na dýnku hodinek, nová kolébka se dvoubodově opírá o pouzdro hodinek a jejich korunku. Jedná se o stejný systém jako u nedávno testovaných ScanWatch 2, nabíječky ale totožné nejsou – u ScanWatch 2 hodinky v nabíječce držel pružinový mechanismus, u ScanWatch Nova pruží plastové tělo samotné nabíječky.

Bohužel nabíječky nejsou ani vzájemně kompatibilní, přestože spadají do jedné generace – pokud vaše manželka nosí ScanWatch 2 a vy ScanWatch Nova, musíte používat každý svoji nabíječku. Já mám aktuálně v domácnosti čtvery různé hodinky Withings (Sport HR, ScanWatch 1, ScanWatch 2 a ScanWatch Nova) a každé z nich se nabíjí jinak. U příštích generací bych prosil za nasazení klasického bezdrátového nabíjení standardu Qi. Nabíjení samotné zabere u ScanWatch Nova zhruba 2 hodiny.

Mobilní aplikace Withings

Hodinky se smartphonem komunikují skrze Bluetooth a mobilní aplikaci Withings (dříve Health Mate). Aplikace na sebe za poslední roky nabalila spoustu funkcí, naštěstí se vývojáři snaží udržovat ji přehlednou a čistou, což se jim daří. Jenom by to konečně chtělo přidat českou lokalizaci, jak do hodinek, tak do aplikace.

Na první obrazovce je k vidění plnění denních cílů, průměrná tepová frekvence, záznam z poslední sportovní aktivity nebo ze zdravotního měření a kvalita spánku v poslední noci. O něco níže se pak dostanete k trendům, které vám prozradí, jak jste na tom s plněním za celý týden.

Informace o zdraví, sportu či spánku můžete sledovat v denních, týdenních nebo měsíčních přehledech, stejně tak si můžete prohlédnout vývoj tepové frekvence a teploty v rámci jednotlivých dní. Hluboko v aplikaci dokonce najdete odznáčky, které vám vaše úspěchy (počet kroků za den, celková ušlá vzdálenost, nastoupaná výška) přirovnají k nějakému zajímavému milníku – já jsem kupříkladu vodorovně ušel celou Route 66 (4 tisíce km) a svisle dosáhl stratosféry (39 km).

Skrze mobilní aplikaci lze také data ze sportovních aktivit synchronizovat se službami třetích stran, jako je např. Strava, Samsung Health, RunKeeper, MyFitnessPal a pár dalších. Aplikace pochopitelně slouží i k nastavení samotných hodinek – ať už k vytváření budíků nebo k výběru aplikací, které mohou na hodinky posílat notifikace. V nastavení je také možné navolit, jaká zdravotní měření se mají provádět automaticky, a která pouze manuálním vyvoláním.

Podivné je, že většinu položek nastavíte pouze skrze mobilní aplikaci, ovšem je zde okruh vybraných funkcí, které je možné nastavit pouze v hodinkách, a pár dokonce na obou místech. Logiku ve výběru jsem nenašel, ocenil bych ale, kdyby se část položek z mobilní aplikace zduplikovala do prostředí hodinek. Je totiž zvláštní, že si na hodinkách nemůžete nastavit budík, ale můžete do nich zadat, že vás při poslední menstruaci bolela hlava.

Závěr: elegantní hybridní potápky za vysokou cenu

Hodinky Withings ScanWatch Nova jsem poctivě používal déle než měsíc a za tu dobu jsem na nich našel spoustu kladů, ale i záporů. Mezi ty pozitivní vlastnosti patří zejména design a použité materiály. Zpracování je skutečně na vysoké úrovni, při nošení si budete připadat, že patříte do vyšší společnosti, než kdybyste si oblékly jakékoliv jiné „displejové“ smartwatch. Displej na hodinkách nikdy nebude vypadat tak elegantně jako poctivý ciferník s mechanickými ručičkami, a to ani kdybyste si na něj promítli ciferník z Rolexek.

Withings ScanWatch Nova jsou elegantním propojením řemeslné kvality s technologií, bohužel druhá složka v tomto případě lehce pokulhává. V posledních letech mi prošly rukama snad všechny modely tohoto francouzského výrobce, ovšem s každou novou verzí se nemůžu ubránit pocitu, že těch technologických novinek by mohlo být přeci jen o něco víc. Když srovnám testované ScanWatch Nova s mými čtyři roky starými ScanWatch, tak v prostředí hodinek eviduji pouze dvě nové věci – sledování teploty a menstruačních cyklů.

Netoužím po tom, aby výrobce měnil samotný koncept s malým displejem a krokoměrem v „analogovém“ ciferníku, spousta věcí by šla změnit i v rámci stávajícího designu. Potěšil by mě například seznam zmeškaných notifikací, hodiny zobrazující sekundy, světový čas, správa budíků, možnost „prozvonit“ ztracený telefon a spousta dalších drobností, které buď úplně chybí, nebo je lze nepochopitelně nastavovat pouze v mobilní aplikaci (například jas displeje).

Sledování zdravotních funkcí mají ve Withings „zmáknuté“ na jedničku, více informací by ale hodinky mohly poskytovat ze sportovních aktivit. A kdybych mohl být ještě náročnější, líbila by se mi i podpora mobilních plateb, integrovaná GPS a klasické bezdrátové nabíjení standardem Qi. I tyto položky by šly přidat, aniž by se musel měnit stávající design.

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

A přestože jsem v úvodu tohoto závěru vychvaloval prémiové materiály a poctivé řemeslné zpracování, musím tuto položku zmínit ještě jednou, tentokráte ale trochu v jiném světle. Safírové sklo, keramická luneta a ocelové tělo dodávají hodinkám na hodnotě, která je po právu vyjádřena vysokou cenou – Withings ScanWatch Nova stojí 600 eur, tedy asi 15 tisíc korun.

Potíž je v tom, že za stejnou cenu koupíte skutečné potápěčské hodinky, například od značek Tissot nebo Seiko, a ještě vám zbyde na chytrý náramek, který mnohdy umí víc věcí než hodinky od Withings. Zatímco reálné hodinky svoji hodnotu neztratí a klidně je můžete za dvacet let věnovat synovi k promoci, Withings ScanWatch Nova za rok za dva technologicky zestárnou, a za deset let pravděpodobně ani nepojedou. A v takovém případě byla řemeslná kvalita i poctivé materiály vynaloženy zbytečně. U klasických Withings ScanWatch 2 s cenou okolo 8 tisíc korun tento aspekt ještě není tak bolestivý, avšak potápěčská varianta Nova stojí téměř dvojnásobek a přitom neumí nic navíc.

Hodinky Withings ScanWatch Nova jsou skutečně překrásným kouskem hardwaru, avšak s nastolenou cenou to nebudou mít lehké. Za stejné peníze seženete buď výrazně chytřejší hodinky, nebo naopak klasické hodinky, které technologicky nezestárnou a udrží si svoji hodnotu. Pokud ale toužíte po průniku klasického a technologického světa, mohou být (jakékoliv) hodinky od Withings tou pravou volbou – jen u tohoto modelu bych doporučil počkat si na nějakou zajímavou slevu.

Withings ScanWatch Nova 8.2 Design a zpracování 10.0/10

















Funkce a výbava 6.5/10

















Pohodlnost nošení 9.0/10

















Výdrž baterie 8.0/10

















Mobilní aplikace 7.5/10

















Klady elegantní design

prémiové materiály a poctivé zpracování

voděodolnost do 100 m

jemnější displej zobrazující odstíny šedi

široké schopnosti měření zdravotních funkcí

povedená mobilní aplikace Zápory minimum změn oproti minulé generaci

prostředí hodinek ani aplikace neumí česky

poloviční výdrž, než výrobce slibuje (zřejmě sw chyba)

zase nový systém nabíjení

pouze 2letá záruka

vysoká cena Koupit Withings ScanWatch Nova