Recenze Withings ScanWatch Horizon: do města i pod vodu s naprostou elegancí

Francouzská společnost Withings, která mezi roky 2016–2018 patřila finské Nokii, představila loni v září nové hybridní hodinky ScanWatch Horizon. Trvalo víc než půl roku, než si tento elegantní kousek příslušenství našel cestu na český trh, a nakonec nám jeden exemplář přistál i v redakci.

Withings ScanWatch Horizon staví na základech minulých generací. Jedná se o standardně vypadající ručičkové hodinky, jejichž ciferník je dovybaven malým kruhovým displejem. Na něm můžete sledovat notifikace z vašeho smartphonu, monitorovat sportovní aktivitu nebo provádět měření tělesných procesů. Nedostanete sice takové množství informací jako u běžných chytrých hodinek s větším displejem, avšak odměnou vám bude „hodinkovější“ vzezření a hlavně vyšší výdrž.

Čím se letošní novinka liší od předchůdce z roku 2020 a jaké na nás udělala dojmy, prozradíme v dnešní recenzi.

Obsah balení: sada malého hodináře

Prodejní balení vás svým obsahem velice příjemně překvapí. Zatímco u smartphonů jsme pomalu rádi, když v krabičce najdeme alespoň samotný telefon, Withings se rozhodlo zahrnout novopečeného majitele několika příjemnými bonusy. Kromě samotných hodinek s připnutým kovovým tahem a nabíječky najdete uvnitř ještě náhradní pryžový pásek v barvě korespondující s ciferníkem a poté sadu na prodloužení/zkrácení ocelového tahu. Ta se skládá z montážní podložky, sponky a kladívka.

Já nejprve používal kovový řemínek, ale poté jsem přesedlal na pryžový. Ten možná nepůsobí tak elegantně, ale jeho nošení mi přišlo pohodlnější, zejména kvůli citelně nižší hmotnosti.

Design a konstrukce: hezké a kvalitně zpracované

Jestliže původní Withings ScanWatch plnily roli designově čistých „oblekových“ hodinek, varianta Horizon se netají inspirací v potápěčských chronografech. Otočnou lunetu, indexy a ručičky s luminiscencí či ciferník utopený hluboko pod krycím sklíčkem od potápěčských hodinek očekáváte a od Withings je dostanete také.

ScanWatch Horizon se prodávají pouze v jedné velikosti s diametrem 43 mm ve dvou barevných provedeních – zelené a modré. Ačkoliv se mi v propagačních materiálech víc líbila zelená verze, na test mi přistála modrá. Počáteční zklamání ale po otevření krabičky okamžitě vystřídalo nadšení – modrá jim opravdu hodně sluší.

K designu wearables od Withings mám osobně velkou slabost, a to díky jeho uvěřitelnosti. Trh nabízí velkou spoustu chytrých hodinek kruhového tvaru, jejich design ale v mých očích sráží zhasnutý černý displej nebo kýčovitý obrázkový ciferník, který do světa křičí zprávu „nejsme hodinky, jen si na ně hrajeme“. Ano, ani ScanWatch Horizon nejsou hodinky v pravém slova smyslu – uvnitř nenajdete ozubená kolečka, ale pouze elektroniku, ovšem navenek působí jako solidně zpracovaný šperk, a nikoliv jako pouťová hračka.

Svůj díl na tom nesou použité materiály a jejich dokonalé sestavení. Pouzdro i otočná luneta jsou vyrobené z nerezové oceli. Sklíčko je safírové, a i když mírně vystupuje nad povrch, nemusíte o něj mít strach – z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že oproti jedné nejmenované firmě z Cupertina používá Withings opravdu kvalitní safír, který jen tak nepoškrábete. S původními ScanWatch jsem se nesčetněkrát otřel o ostré skály či kovové zárubně dveří a po roce a půl každodenního nošení nezdobí jejich sklíčko jediná, byť mikroskopická rýha.

Větší pozor nutno dávat na lunetu, jejíž barevný (zelený nebo modrý) povlak bude náchylnější – testovaný kus mi přišel s drobnou rýhou v okolí 40. minuty. Nic, co by při běžném používání vadilo, ale každý podobný defekt zamrzí. Lunetu jde otáčet v jednom směru a má poměrně tuhý chod. Na rozdíl od vybraných hodinek od Samsungu totiž není určena k ovládání prostředí, ale k prapůvodnímu účelu – tedy k nastavení času, kdy vám při potápění dojde kyslík v lahvi.

Sluší se však poznamenat, že ScanWatch Horizon nejsou vhodné do velkých hlubin. Disponují odolností do 10 ATM (100 m), což je nejnižší stupeň vodotěsnosti, s nímž si můžete bez obav užít plavání, šnorchlování bez kyslíkových přístrojů a rekreační potápění. Nenechte se tedy zmást stránkami výrobce, které gradientně přechází ze světle do tmavě modré barvy, čímž navozují dojem hlubokého ponoru, a kromě toho vás nahoře upoutávají nápisem „Ponořte se do hlubokých… znalostí o vašem zdraví“.

Na potápění do závratných hloubek tedy ScanWatch Horizon rozhodně určené nejsou, nicméně na vlastní kůži jsem si vyzkoušel plavání a šnorchlování v moři, skákání do bazénu i koupání v rybníce, a vše stále funguje jak má.

Ciferník s displejem a krokoměrem

Pod safírovým sklem se ukrývá dvojice ručiček – hodinová a minutová. Vteřinová bohužel zcela chybí, ubíhající vteřiny dokonce nelze zobrazit ani na kruhovém monochromatickém displeji v horní části ciferníku. Ten stejně jako u předešlých modelů obstarává veškeré chytré funkce, ovšem ve výchozím nastavení zůstává vypnutý. Probudí se až po stisknutí otočné korunky na pravé straně, kterou se ovládá celé prostředí – jiné ovládací prvky zde nenajdete. Při otáčení nebo stisku korunky dojde k jemnému zavibrování, což dává uživateli zpětnou vazbu o úspěšném provedení pokynu.

Pokud některá z ručiček (nebo obě) displej zakrývají, rozsvícením displeje se rozejdou do polohy 10 hodin a 10 minut, aby byla vždy vidět celá plocha displeje. Tato „fičura“ byla původně exkluzivní pouze pro 42mm variantu Withings ScanWatch v černé barvě, později ji v rámci updatu dostaly všechny verze. Tato funkce zaujme každého, komu ji ukážete, z praktického hlediska však má svoje mouchy – při jízdě na kole například ohnutým zápěstím na korunku tlačím, což vede k častému rozsvěcení displeje a rozcházení ručiček do polohy 10 hodin a 10 minut.

Ve spodní části ciferníku se nachází kruhová komplikace s vlastní ručičkou, která ukazuje počet ušlých kroků. V doprovodné aplikaci si nastavíte svůj denní limit (například 10 tisíc kroků) a pak celý den sledujete, jak se během chůze ručička pomalu posouvá ke 100 procentům. Tento prvek tvoří součást hodinek Withings už od prvních modelů, které ještě neměly displej, a jsem za něj rád. Prezentace nachozených kroků tímto způsobem opět dodává Withings ScanWatch hodinkovější feeling.

Jen zamrzí, že počítání denní aktivity zahrnuje pouze chůzi – pokud se jako já budete tvrdohlavě snažit dodržovat denní limit 10 tisíc kroků, tak je prostě budete muset ujít. Zařízení nebere v potaz, že jste předtím ujeli 100 kilometrů na kole nebo uplavali 5 kilometrů ve vodě – do vašeho denního cíle se počítají pouze a jen kroky. Chtělo by to vymyslet jinou měřící metodiku, jak plnit denní cíle kombinací více sportů.

Notifikace si přetočíte korunkou

Smartwatch povětšinou fungují jako prodloužená ruka smartphonu a ani u ScanWatch Horizon tomu není jinak. Jejich malý displej vás společně s jemnými vibracemi umí informovat o tom, že vám někdo volá (hovor ale přijmout neumí), že vám přišel email či zpráva na WhatsApp, nebo že na vašem bankovním účtu právě přistála výplata (nebo naopak že vaše manželka právě něco zaplatila vaší kartou).

Jaké aplikace vám budou moci na zápěstí posílat upozornění, nastavíte přímo v doprovodné aplikaci Health Mate, v případě potřeby můžete přímo v hodinkách všechny notifikace vypnout. K deaktivaci notifikací sympaticky dojde i v případě, že máte na telefonu nastavený tichý režim – v mém případě se automaticky aktivuje mezi 22:00 až 6:00, takže mám jistotu, že v tomto čase nebudu probuzen příchozí zprávou.

Každé oznámení má podobu malé ikonky a posouvajícího se textu. Mile mě překvapila kvalita ikon, které aplikace reprezentují – monochromatický displej se snaží o co nejvěrnější podobu, takže když vás například aplikace ČD vlak informuje o zpoždění vlaku, na displeji se rozsvítí logo národního dopravce a pod ním běží informace, o kolik minut bude vaše čekání delší.

Textové zprávy se převíjí takovou rychlostí, abyste je stíhali číst. Díky korunce na pravé straně máte možnost převíjení zrychlit, zpomalit, popř. zprávu přetočit hezky od začátku. Počet zobrazených slov považuji za dostačující – zprávy z messengerů obvykle přečtete celé, z emailů poměrně dlouhý začátek. Pokud však notifikaci z nějakého důvodu ignorujete, zpět už ji nevyvoláte – jakmile se párkrát převine, tak nenávratně zmizí. To je trochu škoda. Uvítal bych alespoň funkci, kdy by hodinky po stisknutí korunky oznámily, že mám dva nepřijaté hovory, tři nepřečtené zprávy apod.

Hardwarové parametry Withings ScanWatch Horizon Konstrukce Rozměry: 43 × 43 × 13,28 mm, hmotnost: 72 g, zvýšená odolnost: 10 ATM Systém, procesor a paměť Operační systém: žádný (pouze mobilní aplikace), čipset: -, RAM: -, interní paměť: - Displej, konektivita a baterie 1,4", PMOLED, rozlišení: žádné, NFC: , Bluetooth: ano, Wi-Fi: ne, GPS: , Baterie: nezveřejněno, bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Stiskem korunky dojde akorát k zobrazení času v digitální podobě (opět bez vteřin) a data. Otáčením korunky dolů nebo nahoru poté listujete jednotlivými funkcemi, přičemž jejich počet a pořadí lze nastavit v doprovodné aplikaci.

Hlavně to zdraví

Nyní se pojďme hluboce ponořit do zdraví, když nás k tomu výrobce vybízí. ScanWatch Horizon disponují stejnou plejádou senzorů jako klasické ScanWatch, takže totožné jsou i jejich schopnosti zdravotní analýzy. O hlavní přísun těchto informací se stará PPG snímač, který dokáže měřit tepovou frekvenci a okysličení krve v několika vlnových délkách. Ve spolupráci se třemi elektrodami z nerezové oceli vám navíc dokáže „natočit“ EKG.

Data ze senzorů slouží i k dalším analýzám – v noci například můžete zapnout kontinuální měření pohybu, tepu, srdečního rytmu a SpO 2 , na základě čehož hodinky umí vyhodnotit, zda netrpíte poruchami dýchání. Toto noční měření ale přímo drastický ovlivňuje výdrž baterie, takže pokud víte, že žádnými respiračními poruchami netrpíte, doporučuji to vypnout, anebo v nastavení naplánovat měření „párkrát za čtvrtletí“.

O tom, že Withings ScanWatch Horizon nejsou jen pouťové šidítko, ale zařízení schopné měřit vybrané lékařské veličiny, prozradí už úvodní nastavení. Během něj musíte odsouhlasit několik dokumentů (čtení o 152 stranách) vydaných lékařskými autoritami. Při této proceduře se zároveň dozvíte, že přestože produkt získal všemožné lékařské certifikace, nejedná se o profesionální nástroj, tudíž je nutné veškerá naměřená data konzultovat se svým lékařem. Pro tyto účely si posléze můžete přímo z mobilní aplikace vygenerovat PDF report za poslední zvolené období: měsíc, kvartál, nebo vlastní rozmezí.

Srdeční tep se měří automaticky každých pět minut (při sportovních aktivitách častěji), měření EKG nebo SpO 2 musíte vyvolat manuálně. V obou případech probíhá analýza podobně – nejprve je zapotřebí se zklidnit, přiložit na lunetu druhou ruku a vydržet v této poloze 30 vteřin. Po měření EKG dostanete podrobný graf rytmu vašeho srdce, po měření EKG se zase dozvíte procento okysličení – ideálem jsou hodnoty mezi 95–100 procenty.

U klasických Withings ScanWatch jsem porovnával výsledky s profesionálním 12svodovým EKG v ordinaci praktického lékaře a podobnost obou grafů mě mile překvapila. Naopak měření SpO 2 mě v době covidové několikrát vyděsilo – párkrát jsem si naměřil hodnoty pod 90 procent a v tu chvíli se mi před očima začal pomalu promítat celý můj život. Druhé nebo třetí měření ale většinou ukázalo úplně jiné hodnoty, takže bych se na naměřená data příliš nespoléhal – toto měření zjevně není silnou stránkou ScanWatch Horizon.

S hodinkami můžete podstupovat i dechová cvičení, ovšem přiznám se, že pro tuto funkci jsem nenašel žádné využití. Jestli se má jednat o opatření pro snížení stresu, tak by to chtělo lepšího průvodce – v prostředí si totiž můžete pouze nastavit, jak dlouho má dechové cvičení probíhat a kolik máte v plánu učinit dechů za minutu. Ovšem jaká kadence dechů vás přivede do zenového klidu, to vám aplikace neprozradí.

Pro zdravější život se můžete zapojit do programu Health Insights, který na základě vašich zdravotních dat a trendů poskytuje formou chatu personalizovaná doporučení ke zlepšení životního stylu. Tento program umí využít nasbíraná data nejen z hodinek, ale i z chytrých osobních vah stejné značky. V mobilní aplikaci najdete i možnost nastavení periodicky se opakujících upomínek – zvaž se, vypij čaj, jdi do postele, běž si zaběhat apod.

Spaní a buzení

Withings ScanWatch Horizon také umí pohlídat váš spánek. I když před ním vypnete veškeré sledování zdravotnickými senzory, hodinky vám ráno poskytnou přehled o tom, jak kvalitní spánek za sebou máte. Hodnocení vyčtete z tzv. spánkového skóre, které se vypočítává na základě výsledků těchto čtyř disciplín – délka, hloubka, pravidelnost a počet přerušení.

Maximální skóre je sto, já se běžně dostával na hodnoty okolo devadesátky, přičemž spoustu kladných bodů jsem sbíral za hloubku spánku – víc než 50 procent v tvrdém spánku pro mě není žádný problém. Někteří by mohli namítat, že za to mohou špatně nastavené algoritmy Withings, ale s tímto tvrzením nemohu souhlasit. Moje žena rovněž nosí hodinky Withings a je ráda, když se v této disciplíně přehoupne přes 20 procent. Pravděpodobně za to může náš 6měsíční potomek, o jehož nočním vřískotu se dozvídám až zpětně ráno z vyprávění. Přece si nebudu kazit statistiky spánku, no ne?

S měřením spánku souvisí i funkce chytrého buzení. Princip je následující – nastavíte si interval, kdy chcete probudit (v mém případě 6:00 až 6:20), a hodinky se v tomto časovém rozmezí snaží najít okamžik, kdy je váš spánek tenký jako vlásek a probudit vás jemným zavibrováním. Pokud žádnou takovou chvíli nenajdou, vzbudí vás „natvrdo“ v poslední nastavenou minutu.

Tolik k teorii. V praxi mě hodinky budily prakticky bez výjimky v 6:00, mnohdy ve chvílích, kdy jsem měl pocitově zrovna půlnoc. Během testování se mi párkrát přihodilo, že mě nevzbudily vůbec – zde však nevím, zda zapomněly vibrovat, nebo jsem to necítil. Intenzitu vibrací bohužel nastavit nelze.

S láskou vzpomínám na časy, kdy jsem používal Amazfit Bip s aplikací Sleep as Android – tato kombinace v mém případě dokázala najít ideální čas k probuzení na vteřinu přesně. U Withings stále čekám nějaký upgrade se zlepšením… a nic. Také bych ocenil, kdyby bylo možné přímo z prostředí hodinek spravovat víc budíků. V mobilní aplikaci jich můžete nastavit kolik chcete, avšak přímo na zařízení lze aktivovat či deaktivovat pouze ten naposledy použitý.

Pro úplnost ještě dodám, že v kolonce Clock najdete kromě budíku ještě stopky a odpočet. Kvůli jedinému ovládacímu tlačítku si však musíte vystačit pouze se základními funkcemi – stopky například neumí měřit časy jednotlivých kol. Také je škoda, že na displej nemůžete nastavit čas z jiného časového pásma.

Sport pouze rekreačně

Hodinky lze pochopitelně použít i k měření sportovních aktivit. V mobilní aplikaci jich máte k dispozici 40, v hodinkách jich ale můžete mít najednou uložených pouze 6. Toto číslo by mělo rekreačním sportovcům postačit, „profíci“ patrně zvolí jiné řešení. A to nejen z důvodu počtu sportů, ale především kvůli analýze jejich výkonů.

ScanWatch Horizon jsou sice prošpikovány spoustou senzorů, ale poskytují pouze základní statistiky, jako jsou počty nachozených kroků, počty překonaných pater, přepočítané spálené kalorie a ujitá vzdálenost. Pokud si s sebou na běhání nebo jízdu na kole vezmete i smartphone, dostanete i zaznamenanou trasu. GPS ale obstará mobil – vlastní chybí.

Příjemná je funkce automatického rozpoznávání sportovní aktivity. Stačí se rozeběhnout a po chvíli se v aplikaci objeví záznam o aktivitě. Je však dosti ošizený – v podstatě v něm najdete pouze dobu trvání a údaj o spálených kaloriích. Pro více statistik musíte aktivitu v hodinkách „odpálit“ ručně, a to buď vyhledáním v menu, nebo dlouhým stiskem korunky (máte-li ji tak nastavenou). V takovém případě se vám k času sportování přiřadí i tepová frekvence a pokud si s sebou vezmete i telefon, tak i záznam trasy.

To je bohužel všechno. Pokud chcete zefektivnit styl běhání, zlepšit tenisový či golfový odpal, nebo hodnotit své plavání prostřednictvím skóre SWOLF, máte bohužel smůlu. Škoda – Withings ScanWatch Horizon disponují prakticky všemi senzory jako konkurence (mimo zmíněné GPS), avšak nedokáží maximálně vytěžit jejich potenciál.

Není to přitom chyba samotných hodinek, ale doprovodné aplikace – stačilo by najmout několik sportovních odborníků a použít pár šikovných algoritmů. Nasbíraná data by rázem mohla udělat mnohem víc parády. Mám však obavy, že v tomto případě by ve Withings vymysleli nějaký prémiový účet za předplatné – před nedávnem jsme se dočkali služby Health+ u osobní váhy, tak proč by nemohla existovat služba Sport+?

Aby vás hodinky aspoň trochu motivovaly sportovat, nabízejí několik nástrojů. Tím základním je jednoduché upozornění na to, že už jste se dlouho nepohnuli (lze deaktivovat). Pak zde máme plnění denního cíle, ovšem jak jsem uvedl v odstavci o ciferníku, jedná se pouze o nachození určitého počtu kroků. Jakmile tento cíl splníte, hodinky zavibrují, přehrají animaci a v doprovodné aplikaci dojde k vybarvení kolečka daného dne zelenou barvou. Nesplněný denní limit svítí modře, a to přeci nechcete.

Za určité nachozené kilometry navíc ještě získáváte odměny – já nedávno dostal odznáček Route 66 za to, že jsem s Withings nachodil 4 tisíce kilometrů, což je přibližná délka této legendární silnice. Motivovat se můžete i ostatními – stačí se zapojit do programu Leaderboard a porovnávat své sportovní úspěchy. Sportovní záznamy lze exportovat i do aplikací třetích stran, mezi nimiž nechybí například Strava, Google Fit, RunKeeper, Samsung Health a další.

Výdrž a nabíjení: 14 dní v plné polní

Withings slibuje, že ScanWatch Horizon vydrží při normálním používání až 30 dní. Já se ale běžně dostával spíše na polovinu. Měl jsem je zapůjčené dva měsíce a dobíjel pravidelně každých 14 dní, kdy si baterie při 10 procentech říkala o přísun energie. Kdybych jí ho nedopřál, nic by se nestalo – do 0 procent by hodinky fungovaly v klasickém režimu, poté by ještě 20 dní ukazovaly čas a počítaly kroky.

Díky tomu jsem si s sebou na letní dovolenou vůbec nebral nabíječku, a to díky železné jistotě, že dva týdny vydrží i s nastaveným maximálním jasem, poměrně častým přísunem notifikací, každodenním buzením, občasným měřením sportovních aktivit a používáním stopek. V tomto jsem se nemusel nijak omezovat.

K nabíjení slouží speciální kolébka se dvěma piny, na níž je potřeba hodinky posadit přesně. Trochu vám s tím pomůže magnet, avšak ten je poměrně slabý, tudíž doporučuji vyčkat, než displej zobrazí potvrzení o nabíjení – jednou se mi stalo, že kvůli ledabylému položení se indikátor nabití nepohnul po dvou hodinách ani o procento.

U příští generace bych byl radši za klasické bezdrátové nabíjení standardem Qi. Takto je potřeba s sebou na delší cesty tahat další nabíječku – nějakou od jiného zařízení nepoužijete. V balení najdete pouze nabíjecí puk s napevno připojeným kabelem zakončeným konektorem USB-A, přičemž adaptér si musíte obstarat zvlášť.

Mobilní aplikace Health Mate: je co zlepšovat

Komunikaci hodinek (a dalších produktů Withings) se smartphonem má na starosti aplikace Health Mate. V úvodu musím poznamenat, že aplikace stejně jako hodinky neumí česky, avšak poměrně rychle se v ní zorientujete. Dělí se do čtyř základních obrazovek (Home, Dashboard, Devices, Profile), přepínání mezi nimi zajišťují ikony ve spodní části.

Základ představuje domovská obrazovka shrnující vaši poslední aktivitu – počet nachozených kroků, data ze spánku za minulou noc, informace o průměrné tepové frekvenci či záznamy z posledních sportovních aktivit. Z tohoto přehledu se lze přepnout do časové osy, kde vidíte všechna data hezky chronologicky seřazená. Na domovské obrazovce rovněž najdete zapojení do vybraných motivačních programů a trendy chůze, spánku a cvičení za poslední týden.

Zatímco z domovské obrazovky získáte informace pouze o posledních záznamech, na kartě Dashboard vidíte kompletní přehled v každé kategorii bez ohledu na to, kdy byla provedena. Kromě toho sem můžete ručně zadávat další údaje jako aktuální hmotnost nebo krevní tlak (pokud nemáte váhu nebo tlakoměr Withings). Ve spolupráci s MyFitnessPal zde můžete sledovat i vaše zdraví po nutriční stránce.

Na kartě Devices probíhá veškeré nastavení. Aplikace mě potěšila, že zvládne obsloužit vícero hodinek stejné značky – měl jsem v ní připojené jak klasické ScanWatch, tak ScanWatch Horizon. Pokud toužíte po tom mít zápěstí adekvátně ozdobené pro každou příležitost, můžete v ekosystému Withings najít zalíbení – do parku si vezmete Horizony, do divadla ScanWatch. Nastavení se mezi hodinkami nepřenáší, každé musíte nastavit zvlášť.

A co všechno si můžete nastavit? Spoustu věcí. Absolutní základ samozřejmě představuje ukazování času. Ten nijak nenastavíte, neboť se automaticky synchronizuje přímo se spárovaným telefonem, nicméně aplikace vám umožňuje upravit polohu ručiček, pokud se přímo nekryjí s indexy.

Personalizovat si také můžete obsah a pořadí položek v hlavním menu. K dispozici zde jsou:

nachozené kroky

nachozené kilometry

vystoupaná patra

spálené kalorie

srdeční frekvence

měření EKG

měření SpO 2

cvičení

dechová cvičení

strava

hodiny (budík, stopky)

nastavení

Pokud víte, že některou z položek nikdy nepoužijete, můžete ji z menu zcela odstranit.

V nastavení dále můžete zvolit, jaké aplikace mohou posílat notifikace, spravovat seznamy budíků, vybrat si ruku, na níž hodinky nosíte, nebo nastavit denní cíle a periodicitu zdravotních měření. Dále je zde například změna jasu (lze nastavit automatickou) nebo funkce Quicklook, kdy se displej rozsvítí pokaždé, když zvednete zápěstí k obličeji.

Trochu matoucí je, že něco lze nastavit jen v hodinkách (rozcházení ručiček mimo displej nebo režim nerušit), něco jen v aplikaci (budíky, připomínání aktivit) a něco na obou místech (Quicklook). Dovedu si představit, že některé méně složité věci by šly zapnout/vypnout bez nutnosti navštěvovat mobilní aplikaci.

Poslední záložkou je Profile, kde si lze nastavit osobní údaje, cíle a připomínky, popřípadě aplikaci propojit s některou ze zmíněných služeb třetích stran. Z profilu se lze také dostat na globální nastavení samotné aplikace, kde jdou změnit jednotky (kg/lb, cm/ft apod.), barevné téma (aplikace podporuje tmavý režim), přihlašovací údaje a několik dalších drobností.

Postěžovat si musím i na stabilitu spárování s mobilním telefonem, v mém případě Samsung Galaxy S20 Ultra. Zatímco klasické Withings ScanWatch s ním drží pevné a neoblomné přátelství, model Horizon se občas rozhodl odpojit. A nepomáhalo ani zapnutí/vypnutí Bluetooth – řešením byl jen restart telefonu. Že je něco v nepořádku, jsem obvykle zjistil ve chvíli, kdy mi na telefon chodila oznámení, avšak na zápěstí jsem se nedočkal ani zavibrování. Mimochodem, sílu ani styl vibrací nastavit nejde.

Aplikaci Health Mate lze nastavit tak, aby o své přítomnosti dávala vědět v notifikačním proužku, kde mimo jiné ukazuje i stav nabití baterie hodinek. I když by měl být tento proužek viditelný pokaždé, když stáhnete notifikační roletku, poměrně často bez udání důvodu mizel a nepodařilo se mi v nastavení telefonu přijít na to, jak jej udržet permanentně zapnutý.

Závěr: hybridní potápky, které potřebují ještě trochu péče

Z Withings ScanWatch Horizon mám poměrně rozporuplné pocity. Na jednu stranu se jedná o překrásný kus hardwaru s výtečným zpracováním, plejádou zdravotních senzorů a solidní výdrží, na druhou stranu výrobce za dva roky od původních ScanWatch nevymyslel vůbec nic nového – v podstatě dostanete to samé v jinak vypadajícím a odolnějším pouzdře. Cena přitom narostla téměř na dvojnásobek – Horizon stojí 13 090 korun, původní model přitom seženete za cenu okolo 7 tisíc.

Anebo za ještě výrazně méně – během testování jsem hledal pomoc, proč tak často dochází k odpojování od telefonu, načež mě zaujala nabídka zbrusu nových 38mm Withings ScanWatch v růžovo-zlaté barvě za 1 629 korun. Jasně, cílová skupina je odlišná, na druhou stranu se po technologické stránce jedná o to samé zařízení. Nakonec jsem jich koupil pět – jedny pro manželku a zbytek pro kolegy z práce, kteří jimi obdařili své drahé polovičky.

Doteď nevím, zda se jednalo o chybu e-shopu, nicméně tento nákup mě utvrdil v přesvědčení, že 13 090 korun za ScanWatch Horizon je trochu moc. Za tyto peníze koupíte hromadu „chytřejších“ hodinek s vlastní GPS, čipem NFC pro mobilní placení nebo schopností poskytovat opravdu podrobné sportovní statistiky. Nebudou ale pravděpodobně vypadat takto elegantně a nenabídnou až měsíční výdrž na jedno nabití.

Záleží tedy na vás, zda ve vašem těle bije srdce technologického nadšence, nebo naopak milovníka tradičního vzhledu, kterému postačí jen pár základních funkcí. Já bych se směle zařadil do obou skupin, a proto doufám, že příští generace si ponechá klasický design, ale přinese větší množství technologických vylepšení.