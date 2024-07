Recenze Withings ScanWatch 2: když se elegance potká s technologií

Druhá generace hodinek Withings ScanWatch přináší několik drobných vylepšení

Hodinky dostaly teploměr a zbrusu nový displej zobrazující odstíny šedi

Má cenu upgradovat z předchozí generace?

Značka Withings loni značně zvýšila kadenci uvádění nových hodinek. Zatímco dříve jsme u ní byli zvyklí zhruba na jedny hodinky za dva roky, loni jsme se dočkali hned tří modelů prakticky najednou – francouzská firma mezi zářím a prosincem přivedla na trh modely ScanWatch 2, ScanWatch Light a ScanWatch Nova.

Nám se do redakce dostal první jmenovaný model, a to v menším 38mm provedení, které je vhodné především na dámská zápěstí. Z tohoto důvodu jsem nové hodinky zčásti testoval já, více času ale s nimi strávila moje manželka. Oba máme dlouhé zkušenosti s předchozí generací, takže jsme se mohli během téměř měsíčního soužití přesvědčit o tom, jaká vylepšení ve Withings za čtyři roky od uvedení prvních ScanWatch vymysleli, a zda dává smysl případný upgrade ze staršího modelu na novější.

Obsah balení

Withings ScanWatch 2 se podařilo vměstnat do drobné krabičky, jejímž obsahem jsou pouze hodinky a nabíječka. Pryč jsou doby, kdy výrobce k hodinkám přihazoval látkové pouzdro (u původních ScanWatch), nebo náhradní řemínek se „sadou malého hodináře“ na prodloužení/zkrácení ocelového tahu (u ScanWatch Horizon).

Výrobce nám alespoň zvlášť do balíčku přihodil kožený pásek v červené barvě, který působí mnohem elegantněji než přibalený pryžový v šedé barvě. Samostatně tento řemínek přijde na 50 eur (asi 1 200 korun), jeho uchycení zajišťuje tradiční mechanismus s 18mm osičkou – lze tedy využít i jiné neoriginální řemínky.

Design a konstrukce: sázka na jistotu

Druhá generace hodinek Withings ScanWatch nijak nevybočuje z kolejí vyjetých jejich předchůdci. Francouzský výrobce se nepouštěl do žádných radikálních změn fungujícího konceptu, který využívá už od roku 2016 – tehdy byl uveden na trh model Withings Steel HR s klasickým ciferníkem, ručičkovým ukazatelem nachozených kroků a malým kruhovým monochromatickým displejem zobrazujícím notifikace, informace o zdravotních a sportovních aktivitách apod.

Francouzská společnost toto rozložení s každou novou generací cizeluje, a zda se, že s modelem ScanWatch 2 dosáhla svého vrcholu. Oproti předchozí generaci se tohoto totiž změnilo minimum, tedy alespoň u námi testované 38mm varianty – tvar pouzdra je prakticky stejný, totožné je i vypouklé sklíčko. Dočkali jsme se pouze doplnění minutových indexů do ciferníku a nasazení tlustších ručiček opatřených fluorescenční barvou, což byla u minulé generace výsada pouze 42mm modelu s černým ciferníkem.

Větší designovou proměnu u druhé generace podstoupil právě větší model – výrobce u něj použil ploché sklíčko namísto vypouklého a lehce upravil tvar pouzdra, které má nově viditelně širší lunetu. U verze s černým ciferníkem navíc došlo k odstranění veškerých čísel u indexů.

Po materiálové stránce ve Withings zůstali věrní nerezové oceli a safírovému sklíčku, což je rozhodně pozitivní zpráva. Z vlastní zkušenosti vím, že safír od Withings je prakticky nezničitelný – po 3,5 letech nošení první generace ScanWatch na něm nemám jediný mikroškrábanec, což vzhledem k mnoha nechtěným otřením o skály, zdi, zárubně apod. považuji za projev černé magie.

Větší strach bych měl o otočnou korunku na pravé straně, na kterou v mém okolí „umřely“ už dvoje ScanWatch první generace, manželčiny dokonce po roce a půl. U druhé generace má korunka o poznání důvěryhodnější odezvu při otáčení i klikání, snad to tedy povede k její delší životnosti. Korunka je na hodinkách jediným ovládacím prvkem, reaguje na otáčení a na stisk, přičemž obojí je doprovázeno mírnou vibrací.

V doprovodné aplikaci je možné nastavit si na dlouhý stisk korunky zkratku do vybrané funkce, já ale nechávám tuto možnost vypnutou – jezdím denně na kole a zalomením zápěstí při držení řídítek dochází k samovolnému dlouhému stisku. Prohlídku hodinek zakončíme na spodní straně, tedy na dýnku. Zde se odehrálo zmodernizování a přeskupení zdravotních senzorů, a odstranění nabíjecích pinů, o čemuž bude později řeč v kapitole o nabíjení.

Přestože je vzhled hodinek nápadně podobný minulým generacím, nepovažuji jej za okoukaný – světu dnes vládnou „digitálky“ s kruhovým nebo obdélníkovým displejem, takže toto hybridní pojetí stále dokáže zaujmout. Já sám jsem v minulých letech „prodal“ několik kousků poté, co se mě přátelé, známí i rodinní příslušníci dotazovali: „Co to máš na ruce za krásné hodinky a k čemu v tom bílém ciferníku slouží to černé kolečko?“ Dnes už to vědí také.

Padesát odstínů šedi

Černé kolečko v ciferníku patří displeji. Jeho diametr výrobce změnit nemohl – je totiž limitován prostorem mezi horní částí lunety a středem, ze kterého vycházejí ručičky. Aby si ve Withings mohli dovolit nasadit větší zobrazovač, museli by opustit kruhový tvar, čímž by patrně ubrali hodinkám na eleganci. Druhou možností by bylo ukrýt displej do části (nebo celého) ciferníku, jako to umí hodinky Garmin Vivomove Style a Luxe.

Při zachování současného konceptu výrobce alespoň provedl upgrade samotného zobrazovače – navýšil rozlišení a namísto černobílého OLED panelu nasadil monochromatický. Jas a čitelnost na sluníčku se nijak výrazně neliší od minulé generace, na ostrém slunci budete bojovat s odrazy v safírovém skle. Jas lze nastavit skrze mobilní aplikaci buď fixně, nebo vše nechat na automatice.

Drobný chaos v prostředí

Vylepšené parametry displeje bohužel ve Withings příliš efektivně nevyužili. Ikonky hlavních funkcí jsou jemnější, ale odstíny šedi nevyužívají – uvidíte je pouze při pulzování ikonky „play“, pokud daná funkce rovnou něco spouští. Více odstínů spatříte v nižších úrovních nabídky, kde se ale v mých očích odehrála kontroverzní změna, kdy výrobce výrazně přecenil navýšení rozlišení a snažil se na malou plochu dostat až příliš mnoho informací.

Zatímco prostředí u minulé generace bylo poměrně přímočaré (jedna obrazovka = jedna ikona s popiskem), u „dvojek“ výrobce příliš násilně využívá většího množství pixelů, což vede k celkové nepřehlednosti. Pro vstup do nastavení by například bohatě stačila ikona ozubeného kolečka – není nutné ji doprovázet dalšími třemi ikonami vybraných přepínačů.

Ještě větší chaos pak číhá v podnabídkách, v některých ikonku a popisek funkce doplňuje piktogram, který oznamuje, že menu obsahuje více položek. Některá podmenu jsou zase řazena do třířádkového seznamu, což s sebou zákonitě přináší zmenšení písma, s jehož čitelností mohou mít osoby s horším zrakem problémy. V těchto seznamech se také sem tam rolování prostředím zadrhne.

V doprovodné mobilní aplikaci je možné nastavit si množství a pořadí jednotlivých položek na displeji, takže pokud jste muž, můžete si bez obav odstranit měření menstruačního cyklu. Část věcí lze nastavit přímo na displeji hodinek, ovšem jedná se spíše o drobnosti jako je vypnutí/zapnutí notifikací nebo zapnutí funkce Quick Look, kdy se při zvednutí zápěstí rozsvítí displej zobrazující digitálně čas a datum.

Hodinky, které neumí zobrazit sekundy

Withings ScanWatch 2 ukazují čas hodinovou a minutovou ručičkou, sekundová chybí. Bohužel hodinky neumí zobrazit sekundy ani v digitální podobě na displeji, což je škoda. Uživatel si sice může v nastavení hodinek vybrat jeden ze dvou vzhledů digitálního ciferníku, ovšem jejich informační hodnota je stejná.

Také by nebylo od věci, kdyby výrobce do hodinek přidal funkci světový čas – ručičky by ukazovaly lokální čas, displej pak čas v uživatelově domovině. Snad někdy příště. V menu hodinek alespoň najdete i funkci odpočtu a stopek – druhá jmenovaná ale bohužel neumí měřit mezičasy, k tomu by pravděpodobně potřebovala ještě jedno tlačítko. To by se hodilo i v jiných situacích, například pro návrat z hloubky jednotlivých podmenu o úroveň výš.

Ručičky samotné nepohání žádný strojek, řídí se časem nastaveným na spárovaném smartphonu. Může se stát, že se úhel ručiček mírně odchýlí od skutečné hodnoty, což lze naštěstí doladit v doprovodné mobilní aplikaci. Stejným způsobem lze „opravit“ i fungování ručičky krokoměru.

Nenechte si utéct notifikace

Withings ScanWatch 2 umí upozorňovat na příchozí události ze smartphonu, stačí si jen v doprovodné mobilní aplikaci nastavit, které aplikace mohou na hodinkách „obtěžovat“, a které ne. Vibrací doprovázené notifikace mají podobu ikonky aplikace a textu rolujícího zprava doleva. Na malém displeji si můžete přečíst, kdo vám zrovna volá, část textu z příchozího emailu, SMS nebo zprávy na WhatsAppu, nebo informaci z mobilního bankovnictví, že vám právě přistála výplata na účtu.

Ikonky aplikací vypadají stejně jako na smartphonu (jenom jsou černobílé), text lze převíjet dopředu i dozadu korunkou, dokud nezmizí. Jakmile zmizí, máte smůlu – už se k němu nedostanete. Pokud oznámení nevěnujete okamžitou pozornost, zpětně se o něm nedozvíte. Což je velká škoda. Líbilo by se mi, kdy by mi hodinky po rozsvícení displeje oznámily, že mám na telefonu dva nepřijaté hovory a pět zpráv na Messengeru.

I když hodinky upozorňují na hovory, telefonovat neumí – nedisponují ani mikrofonem, ani reproduktorem. A neobsahují ani NFC čip pro mobilní platby, či vnitřní paměť pro ukládání hudby na sportování bez smartphonu.

Zdravíčko, sousede

Značka Withings byla vždy především o zdraví, a ani u ScanWatch 2 tomu není jinak. Výrobce oproti minulé generaci upgradoval zdravotní senzory a přidal mezi ně teploměr. Hlavní slovo má MultiWave PPG Sensor, který nově využívá čtyři vlnové délky a 16 PPG kanálů, což přeloženo do češtiny znamená větší rozsah dat naměřených z pokožky, a tím přesnější hodnoty z měření tepové frekvence nebo okysličení krve. Kromě toho hodinky umí „natočit“ EKG, měřit tělesnou teplotu, novinkou je pak sledování menstruačního cyklu.

Hodinky jsou schválené všemi možnými zdravotnickými organizacemi, avšak platí, že se nejedná o certifikovaný profesionální přístroj, na jehož datech můžete vystavět kompletní diagnózu zdravotního stavu. Berte je spíše jako doplněk, který vám může naznačit, proč se dnes necítíte zrovna nejlépe, a zda nebude lepší poradit se s praktickým lékařem na dalším postupu.

Měření EKG a okysličení krve je nutné vyvolat manuálně, tepovou frekvenci a teplotu hodinky sledují průběžně. Díky tomu uživatel získá představu o tom, jak se jeho tělo chová v klidovém stavu, při zátěži, nebo ve spánku, a může analyzovat případné výkyvy. Zvýšená tepová frekvence či teplota může naznačit, že na vás „něco“ leze, nebo že jste to v daný den přehnali se sportováním. Jak moc je měření přesné nebo ne, není nijak podstatné – důležitá je právě dlouhodobá statistika a sledování výkyvů. Koneckonců teplotu hodinky ani přímo měřit neumí, její hodnotu se z nich nedozvíte. V případě větších anomálií (např. vysoký či nízký tep) vás hodinky upozorní přímo notifikací.

U měření EKG a okysličení krve je zapotřebí součinnost nositele – klidový stav a přidržení hodinek druhou rukou. Obě měření trvají 30 sekund, přičemž z měření SpO2 se přímo na displeji hodinek dozvíte, zda je saturace krve dostatečná, pro elektrokardiogram si musíte zajít do mobilní aplikace. I zde platí, že po jednom nepovedeném měření není potřeba podléhat panice – před obvoláváním odborníků bude lepší měření několikrát opakovat. Zdraví jedinci ale stejně tyto funkce využijí pouze, když se s nimi budou chtít pochlubit svým přátelům.

Vybrané veličiny lze podrobněji měřit při spánku, zejména pak dechovou frekvenci s případným upozorněním na poruchy dýchání. Tato funkce však dramaticky snižuje výdrž na jedno nabití, takže pokud víte, že poruchami dýchání netrpíte, doporučuji ji nechat vypnutou.

Ženské zdraví

ScanWatch 2 také umí měřit menstruační cykly, což je funkce, při jejímž testování jsem se plně spolehnul na svoji manželku. Hodinky i mobilní aplikace prozradí, v jaké fázi cyklu se žena aktuálně nachází, a kdy má očekávat ovulaci či menstruaci. Předpověď je překvapivě velmi přesná.

Do aplikace rovněž lze přidávat různé záznamy – bolesti hlavy, akné, tlak na prsou a spousty dalších výrazně intimnějších informací. Pro zdravou ženu nemá pravděpodobně zaznamenávání těchto detailů žádný význam, nicméně pomoci může ženám s intimními potížemi, nebo párům, které mají obtíže s početím dítěte. Veškerá data lze exportovat pro lékaře, já bych alespoň ocenil, kdyby aplikace uměla upozornit partnera na to, že se blíží návštěva tety Irmy, a že si má nechat hloupé kecy od cesty.

Spánek a chytré buzení

Hodinky dovedou ve spánku analyzovat nejen zdraví, ale i jeho kvalitu – každé ráno se dozvíte délku spánku, procento hlubokého a mírného spánku (fázi REM hodinky rozpoznat neumí), nebo počet přerušení. Na základě těchto informací vám aplikace spočítá spánkové skóre a poskytne obecné rady, jak spát lépe – pravidelně usínat a vstávat, nastavit správnou teplotu v místnosti, nepřejídat se při večeři apod. Odpolední „šlofíčky“ hodinky zaznamenávat neumí.

Se spánkem lze svázat i funkci chytrého buzení, kdy se nenecháte budit v konkrétní čas, ale v intervalu, např. mezi 6:00 a 6:30. Hodinky se vás pak snaží v tomto časovém rozmezí probudit z mírného spánku – pokud spíte tvrdě, vzbudí vás v poslední minutě. Podle mé zkušenosti vás hodinky zpravidla vzbudí už v první minutě, čas natahují pouze v případě, že by měla celková doba spánku spadnout pod 7 hodin.

Budíků si v mobilní aplikaci můžete nastavit kolik chcete, ovšem přímo v hodinkách lze spravovat (zapínat a vypínat) pouze ten poslední nastavený. To považuji za nedodělek, neboť například s intimními problémy se můžete hodinkám svěřovat klidně po desítkách.

Sportem ku zdraví (nebo k trvalé invaliditě)

ScanWatch 2 umí rovněž zaznamenávat sportovní aktivitu, k čemuž využívají akcelerometr a barometr. Součástí ciferníku je tradiční komplikace v podobě ručičkového počítadla nachozených kroků – v mobilní aplikaci si předem nastavíte cílovou hodnotu a každý den se snažíte, aby ručička oběhla celé kolečko ke 100 procentům. Pokud se vám to podaří, hodinky spustí na displeji ohňostroj a oznámí vám, kolik dní v kuse se vám daří cenní díl plnit.

Sám jsem několikrát podstoupil experiment, ve kterém jsem se pokoušel udržet šňůru 365 dní, což se mi letos na jaře podařilo. Neprozradily mi to ale hodinky, počet jsem si musel hlídat v kalendáři mobilní aplikace – první generace ScanWatch totiž umí počítat jenom do 255. Druhou generaci testuji pouze krátce, takže nemám možnost zkontrolovat, jestli výrobce limit navýšil. Počítadlo je navíc vázáno na konkrétní hodinky – pokud přeskakujete mezi více modely stejného výrobce, šňůra se přeruší, i kdybyste na druhých hodinkách denní cíl splnili.

Je také škoda, že u denního cíle lze nastavit pouze nachozené kroky. I kdybyste za den najeli 100 kilometrů na kole, ručička se nehne ani o píď. To samé platí i u tlačení kočárku nebo nákupního vozíku – kroky naskakují pouze, když mácháte rukou. Bylo by hezké, kdyby výrobce přidal i jiné metriky než nachozené kroky. Také by se mi líbila možnost plnění cílů v případě nemoci přerušit, což bude například umět nadcházející verze watchOS. Kdyby tuto funkci hodinky od Withings měly, svůj cíl (minimálně 10 tisíc kroků denně × 365 dní) bych splnil výrazně dříve.

A jak jsou na tom hodinky s měřením dalších aktivit? Skrze mobilní aplikaci si můžete vybrat okruh sportů, které se v hodinkách zabydlí ve složce Workouts, odkud je pak možné jednotlivé aktivity „odpalovat“. Výsledkem každého měření je pak záznam obsahující informace o délce sportovní aktivity, spálených kaloriích, průběhu srdeční frekvence (včetně rozdělení na zóny intenzity) a o výkyvech tělesné teploty, přičemž tep a teplota jsou při sportu měřeny častěji než při běžném používání.

U aktivit, které se odehrávají na delších vzdálenostech (typicky běh nebo cyklistika) pak ještě dostanete informace o překonaných kilometrech a průměrné rychlosti. Pokud si s sebou vezmete smartphone, tak získáte i záznam trasy – vlastní GPS hodinky nemají. ScanWatch 2 umí aktivitu rozpoznávat i automaticky, v takovém případě se ale musíte obejít bez záznamu jakýchkoliv podrobností, v seznamu aktivit se objeví pouze typ aktivity a její délka.

Záznamy jsou obecně spíše základní, ScanWatch 2 jsou přeci jen více kladou důraz na zdraví uživatele, takže tenisový odpal nebo golfový úder nebo efektivitu běhu vyhodnotit nedokáží. Stejně tak nedostanete podrobné informace o kadenci kroků při běhu, nebo plavací skóre. Ano, s Withings Scanwatch 2 můžete i plavat, nikoliv však do žádných velkých hloubek. Jsou vodotěsné pouze do 5 ATM (50M), díky čemuž se hodí pouze na povrchové plavání, koupání nebo šnorchlování.

Hodinky umí uživatele ke sportu motivovat, ať už prostým upozorněním „už ses dlouho nehýbal“, nebo různými programy, do kterých se lze zapojit. V mobilní aplikaci se můžete upsat nejen do programů na zlepšení kondice, ale i k porozumění svému srdci, ke snižování tělesné hmotnosti nebo k získání lepších spánkových návyků.

Z těchto metrik je pak počítáno tzv. Health Improvement Score, které se můžete pokoušet v čase zlepšovat. Jak je ale dnes zvykem, k ovládnutí všech dostupných statistik potřebujete nejen hodinky, ale ideálně i chytrou váhu, tlakoměr, nebo spací podložku, a k tomu ještě předplatné služby Withings+ v ceně 10 eur měsíčně/100 eur ročně (asi 250/2500 korun).

Výdrž a nabíjení

Ohromná výhoda hodinek Withings tkví v jejich výdrži na jedno nabití. Zatímco konkurenční hodinky s velkými displeji je nutné dobíjet minimálně jednou týdně (někdy i častěji), ScanWatch 2 mají papírově vydržet až jeden měsíc. V mém případě si o dobití řekly zhruba za tři týdny, což je i tak úctyhodná doba – na dvoutýdenní dovolené bych se bez obav obešel bez nabíječky.

Sympatické je, že i když hodinky zahlásí, že jim zbývá posledních 10 procent, pro uživatele to znamená, že by měl v horizontu několika příštích dnů začít hledat nabíječku. Ta má v případě ScanWatch 2 opět novou konstrukci, nabíjecí magnetický puk z minulé generace kompatibilní není. Z hodinek totiž zmizela dvojice nabíjecích pinů, o přenos energie se stará tělo hodinek společně s ovládací korunkou.

Hodinky se do nabíječky mechanicky zacvaknou, o spolehlivé spojení se stará pružinový mechanismus. Z pohyblivých částí máme obvykle obavy o jejich dlouhodobou výdrž, naštěstí ScanWatch 2 po vás budou vyžadovat asi jenom patnáct dobití za rok. Nabíjecí kolébka má v sobě port USB-C, což je rozhodně lepší řešení než napevno připojený kabel. I tak by se nám ale více líbila adopce klasického bezdrátového nabíjení standardu Qi.

Mobilní aplikace Withings

Hodinky se smartphonem komunikují skrze Bluetooth a mobilní aplikaci Withings (dříve Health Mate). Aplikace na sebe za poslední roky nabalila spoustu funkcí, naštěstí se vývojáři snaží udržovat ji přehlednou a čistou, což se jim daří. Jenom by to konečně chtělo přidat českou lokalizaci, jak do hodinek, tak do aplikace.

Na první obrazovce je k vidění plnění denních cílů, průměrná tepová frekvence, záznam z poslední sportovní aktivity nebo ze zdravotního měření a kvalita spánku v poslední noci. O něco níže se pak dostanete k trendům, které vám prozradí, jak jste na tom s plněním za celý týden.

Informace o zdraví, sportu či spánku můžete sledovat v denních, týdenních nebo měsíčních přehledech, stejně tak si můžete prohlédnout vývoj tepové frekvence a teploty v rámci jednotlivých dní. Hluboko v aplikaci dokonce najdete odznáčky, které vám vaše úspěchy (počet kroků za den, celková ušlá vzdálenost, nastoupaná výška) přirovnají k nějakému zajímavému milníku – já jsem kupříkladu vodorovně ušel celou Route 66 (4 tisíce km) a svisle dosáhl stratosféry (39 km).

Skrze mobilní aplikaci lze také data ze sportovních aktivit synchronizovat se službami třetích stran, jako je např. Strava, Samsung Health, RunKeeper, MyFitnessPal a pár dalších. Aplikace pochopitelně slouží i k nastavení samotných hodinek – ať už k vytváření budíků nebo k výběru aplikací, které mohou na hodinky posílat notifikace. V nastavení je také možné navolit, jaká zdravotní měření se mají provádět automaticky, a která pouze manuálním vyvoláním.

Podivné je, že většinu položek nastavíte pouze skrze mobilní aplikaci, ovšem je zde okruh vybraných funkcí, které je možné nastavit pouze v hodinkách, a pár dokonce na obou místech. Logiku ve výběru jsem nenašel, byl bych však rád, kdy by se část nastavení mobilní aplikace přesunula nebo zduplikovala na hodinky – minimálně správa budíků by na nich byla užitečná.

Vývojáři si také zaslouží vynadat za nepříliš pohotové opravy chyb – loni například aplikace Withings pro Android naprosto brutálně vybíjela baterii telefonu (klidně deset procent za hodinu), přičemž oprava tvůrcům zabrala téměř dva měsíce, a navíc ještě odstranila notifikování na příchozí hovory. Majitelům iPhonů zase na hodinky Withings nějakou chvíli nechodily notifikace vůbec.

Závěr: chytrá elegance podruhé

Withings ScanWatch 2 jsou uvařené podle stejného receptu jako minulá generace. Výrobce použil tytéž ingredience, bohužel i s několika kontroverzními přísadami, které nemusí chutnat každému. Když bych měl stručně popsat rozdíl mezi první a druhou generací, tak bych pravděpodobně zmínil pouze přidání teploměru a vylepšení displeje, které bohužel sráží méně přehledné menu. Jinak se v zásadě jedná o tytéž hodinky, což dává odpověď na otázku, zda dává smysl upgradovat z minulé generace – pokud vám u nich ještě neumřela korunka, do hodinek se nedostala vlhkost, nebo se neodlepilo dýnko (což se taky podle stížností na sociálních sítích děje), není k upgradu valný důvod.

Withings ScanWatch 2 nejsou produktem pro technologické nadšence, kteří chtějí na hodinkách stříhat video, nakupovat kryptoměny, plánovat dovolenou a hrát konzolové AAA hry (protože to jde). Jedná se o produkt pro milovníky tradičních ručičkových hodinek, kteří nosí na druhé ruce levný čínský náramek kvůli notifikacím, budíku a měření sportovních a zdravotních veličin. ScanWatch 2 tohle všechno zvládají, přitom s naprostou elegancí a ohromnou výdrží.

Jen je škoda, že výrobce za čtyři roky od představení první generace nevymyslel prakticky nic nového, tudíž veškeré klady i zápory k minulému modelu platí i pro tento. Pro příští generaci by se dal vymyslet dlouhý seznam vylepšení, které by šlo z technologického hlediska přidat, aniž by hodinky utrpěly na kráse – od těch skromnějších jako je správce budíků na hodinkách, zobrazování sekund, či podpora světových časů, až po ty náročnější jako je integrovaná GPS, vestavěná paměť pro ukládání hudby, NFC pro mobilní placení, nebo podpora nabíjení Qi.

Pokud se ale bez těchto funkcí obejdete, není důvod proč Withings ScanWatch 2 nedoporučit – je to skutečně překrásný šperk, který toho zvládne výrazně víc, než by vaši spolucestující ve vlaku očekávali.

Klady velmi elegantní design

skvělé zpracování, safírové sklo

lepší displej zobrazující odstíny šedi

vylepšené senzory, přidaný teploměr

dlouhá výdrž na jedno nabití Zápory málo změn oproti minulé generaci

méně přehledné prostředí hodinek

aplikace ani prostředí hodinek nejsou přeložené do češtiny

Koupit Withings ScanWatch 2