Drobný předkrm před hlavním chodem. Nothing představuje novou verzi sluchátek Ear (2)

Sluchátka Nothing Ear (2) přicházejí v nové černé variantě

Výrobce také zapracoval na doprovodné aplikaci

Do Nothing Ear (stick) přichází podpora aktivního potlačení hluku

Společnost Nothing už příští týden představí svůj druhý smartphone, ale ještě před jeho příchodem si pro nás připravila malý předkrm. Britský výrobce odhalil novou barevnou variantou sluchátek Ear (2) a zároveň několik softwarových vychytávek pro svá ostatní sluchátka.

Nothing Ear (2) v novém kabátě

Sluchátka Nothing Ear (2) byla představena letos v březnu, a to v jediném provedení s převážně bílým tělem. Nyní však na trh přichází nová varianta v matné černé barvě s kouřovým průsvitným plastem, pravděpodobně aby lépe korespondovala s tmavými verzemi smartphonů. Sluchátka se svojí výbavou nijak neliší od původního modelu, stejná zůstává i cena – na e-shopu výrobce je můžete zakoupit již dnes za 3 624 korun.

Pokročilý ekvalizér

S novou barvou sluchátek přichází i drobné vylepšení doprovodné aplikace Nothing X. Sluchátka Ear (2) a Ear (stick) v ní dostávají pokročilý 8pásmový ekvalizér, v němž si uživatel může upravit jednak frekvenci všech osmi pásem, ale také Q faktor, který určuje šířku intervalu okolo středové frekvence.

Díky tomu lze zvolit, jak široce nebo úzce se projeví změna v rámci jednoho pásma v celém frekvenčním rozsahu. S vytvořenými předvolbami lze dále pracovat – je možné je ukládat mezi vlastní profily, nebo je sdílet s ostatními prostřednictvím QR kódu.

ANC pro Nothing Ear (stick)

Další novinkou je možnost přidat do sluchátek Nothing Ear (stick) funkci aktivního potlačení hluku. Jedná se však o kompromisní řešení, které u otevřených sluchátek nebude fungovat tak dobře jako u těch špuntových, nicméně alespoň na částečné odstranění nízkofrekvenčních šumů (ventilátory, klimatizace apod.) by mohlo stačit. Pro její ANC je zapotřebí provést aktualizovat firmware sluchátek, přičemž výrobce varuje, že tento úkon se projeví na nižší výdrži. Pokud s novou funkcí nebudete spokojeni, je možné se vrátit k předchozímu firmwaru.

Pokud je vám značka Nothing sympatická, nenechte si ujít premiéru jejího druhého smartphonu, která se uskuteční už v úterý 11. července. Nothing Phone (2) bude podle předchozích úniků vypadat prakticky stejně jako jeho předchůdce, ale dočká se několik zajímavých změn pod kapotou, především získá výkonnější procesor.