Dotykový iMac existoval už v roce 1999. Podívejte se, co všechno uměl

Počítače s dotykovou obrazovkou nejsou pro Apple žádnou novinkou

Upravený iMac G3 byl na trhu k dispozici už v roce 1999

K dokonalosti měl daleko a dostat se k němu nebylo zrovna snadné

Dotykové obrazovky se v případě počítačů od Applu skloňují už nějakou chvíli. Zatímco ostatní výrobci notebooků a desktopových počítačů v nějaké míře dali dotyku šanci, gigant z Cupertina stále tvrdošíjně trvá na svém a do svých zařízení dotykovou obrazovku prozatím nenasadil. Jak to v případě Applu občas bývá, situace není jednoduchá a černobílá. Jedna z největších technologických společností s dotykovými displeji u počítačů experimentovala už v minulosti, tedy ještě dříve, než to bylo v kurzu.

Dotykový iMac byl na trhu už na přelomu milénia

V roce 1999 společnost jménem Elo vyráběla a prodávala speciálně upravené počítače iMac G3 skrze speciální program jménem Value Added Reseller (distribuce s přidanou hodnotou). Takto vylepšené počítače měly sloužit pro kiosky a být připraveny k používání prakticky ihned po vybalení z krabice. K jednomu z těchto zařízení z minulosti se nyní dostal youtuber Michael MJD, který se na ně podíval podrobněji.

Firma Elo každý iMac G3 opatřila upraveným rozhraním iTouch, které k detekci místa, kde se uživatelé dotkli obrazovky, používalo místo vrstvy navíc povrchové akustické vlny. Jak je patrné z videa, nešlo o žádný dokonalý přístroj a tu a tam se například stalo, že iMac přestal dotyk registrovat, přičemž po chvíli je zaregistroval všechny najednou. Ačkoli se na tu dobu jednalo o poměrně velký úspěch, praktické překážky a především omezená dostupnost dotykovému iMacu příliš nehrály do karet.

Spekulace o dotykovém iMacu se šíří éterem už od roku 2010, kdy si společnost zaregistrovala patenty pro dotykové obrazovky v počítačích a objevovaly se první zprávy o tom, že s nimi pracuje i dodavatelský řetězec Applu. Tyto zprávy dementoval sám Steve Jobs a jak historie ukázala, nelhal. Spekulace jsou nicméně stále živé i s ohledem na iPady, které se postupně vzdalují chytrým telefonům a více se přibližují počítačům. Známý a dobře informovaný novinář Mark Gurman tvdí, že v roce 2025 se dočkáme dotykového MacBooku Pro s OLED panelem, tudíž je možné, že počítače s dotykovou obrazovkou od Applu přece jen dorazí.