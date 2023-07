Čekáte na nástupce 27″ iMacu? Máme pro vás skvělou zprávu

Větší 32″ iMac je podle uznávaného novináře již ve vývoji

Apple aktuálně nabízí jen 24″ variantu svého oblíbeného počítače

Uživatelé toužící po větším iMacu prozatím musí zůstávat u starších strojů

Stolní počítače iMac od Applu patří mezi velmi populární, ostatně právě ony prosadily trend all-in-one, tedy počítačů, které mají všechny důležité komponenty uvnitř displeje. Gigant z Cupertina měl ve své nabídce hned několik velikostí, avšak po přechodu z platformy od Intelu na vlasní M1 čipy zůstala v nabídce pouze 24″ verze iMacu. Ta nicméně mnoha uživatelům velikostně nedostačuje, obzvláště těm, kteří jsou zvyklí na větší varianty, jež Apple vyráběl ještě na procesorech od Intelu.

Intenzivní práce na 32″ iMacu

Pokud patříte mezi tuto skupinu uživatelů, máme pro vás dobrou zprávu. Známý novinář Mark Gurman z Bloombergu už dříve potvrdil vývoj větších iMaců, avšak nyní konečně přišel s detailnějšími informacemi. Rozměr zobrazovacího panelu by se měl zastavit na 32″, tedy stejné velikosti, jako má profesionální monitor Pro Display XDR. Jestli bude obsahovat také 6K rozlišení pro dostatečně jemné zobrazení nicméně prozatím není jasné a jedná se spíše o divokou spekulaci.

Vývoj většího 32″ iMacu je podle Gurmana zatím ve velmi ranné fázi, tudíž jeho příchod na trh nemáme očekávat v blízké době. Pokud jsou jeho informace přesné, měli bychom se ho dočkat nejdříve koncem roku 2024, spíše ale začátkem roku 2025. V tom čase by už měl disponovat novějším čipsetem M3, který by měl být postaven na 3nm výrobní technologii a tím pádem být výkonnější a úspornější, než aktuálně používaná varianta v rámci iMaců, kterou je procesor M1 postavený na 5nm výrobní technologii. Co je velkým otazníkem, je případná cena, nicméně v takto ranné fázi vývoje je ještě brzy na toto téma spekulovat.

Příznivci větších displejů se v současné době musí smířit s obstarožním 27″ iMacem a iMacem pro s procesory od Intelu, které Apple přestal prodávat už před pár lety. Od té doby nenabídl alternativu, a tak se spokojení majitelé musí smířit s používáním staršího hardwaru, či vymýšlet kombinace Macu Mini či Macu Studio společně s monitorem Studio Display, což není příliš praktické, ani dvakrát levné.