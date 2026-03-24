Dostane iPhone novou aplikaci na focení? Pomoci má i obžalovaný zakladatel Halide

- Do Applu nastoupil designér populární aplikace Halide
- Celý příběh však komplikuje spor mezi zakladateli jeho bývalé firmy
- Podle žaloby měl zpronevěřit peníze a odcizit celý zdrojový kód aplikace
Applu nelze upřít, že by nevylepšoval fotoaparáty svých smartphonů, zejména u nejnovějších iPhonů 17 Pro a Pro Max vnímáme další posun. Uživatelská základna však dlouhodobě volá také po vylepšení nativní fotoaplikace, případně uvedení jiné, která by lépe odpovídala požadavkům náročných uživatelů, na které konec konců nejdražší iPhony cílí. Jisté změny visí ve vzduchu, nicméně pro Apple to může mít nepříjemnou pachuť soudního sporu.
Designér Halide utekl do Applu
Klíčová je v tomto příběhu postava Sebastiaana de Witha, designéra, který stojí za líbivými koncepty týkající se softwaru na produktech Apple. Na konci ledna de With oznámil, že přechází na plný úvazek do designérského týmu společnosti Apple, spolupracovat tedy bude přímo s Johnem Ternusem, který má v rámci nových personálních pořádků ve firmě dohlížet na design produktů, softwaru i hardwaru.
Some big personal news: I've joined the Design Team at Apple.
So excited to work with the very best team in the world on my favorite products. ✌️ pic.twitter.com/9gzU4ziIJ7
— Sebastiaan de With (@sdw) January 28, 2026
Nizozemský designér v minulosti již pracoval ve společnosti Apple, po svém odchodu spolu s vývojářem Benjaminem Sandofskym založil startup Lux Optics a navrhl aplikaci Halide (aktuálně ve verzi Halide Mark II). Jde o profesionální fotoaplikaci pro iPhony, jenž nabízí pokročilé manuální ovládání fotoaparátu, focení do RAWu, detailní nastavení expozice nebo ostření a celkově dává uživatelům mnohem větší kontrolu nad fotografováním než základní aplikace Fotoaparát od Applu.
Právě de Withův návrat do Applu znovu rozvířil spekulace, že Apple měl o firmu Lux Optics a její fotografické technologie velký zájem. To nakonec potvrdil i sám Sandofsky, Apple měl o akvizici Halide a Lux Optics zájem v létě 2025, jak informuje ve svém reportu The Information.
Pachuť soudního sporu
Vypadá to jako typická „Silicon Valley pohádka“ – dva nadšenci do mobilních technologií založí startup, ten se uchytí na trhu a dřív nebo později po něm sáhne jeden z technologických gigantů. Nicméně příběh zamotává žaloba u okresního soudu v Santa Cruz v Kalifornii, kterou Sandofsky podal na svého bývalého kolegu de Witha.
Podle ní totiž po vzájemné nedohodě de Witha v prosinci 2025 z Lux Optics vyhodil, kvůli jistým „finančním nesrovnalostem“. Žaloba dále specifikuje, že de With měl použít zhruba 150 tisíc dolarů (přes 3,1 milionu korun) z firemního rozpočtu na úhradu osobních výdajů. Mnohem horší je asi to, že si de With po odchodu z Lux a přechodu do Applu o měsíc později údajně odnesl celý zdrojový kód aplikace Halide a další důvěrné materiály.
Jak upozorňuje Aaron Tilley z The Information, podobné spory mezi startupovými zakladateli v Silicon Valley nejsou nic neobvyklého. Tento konkrétní případ je ale zajímavý tím, že se může negativně obrátit proti Applu. Právě tato firma totiž chtěla Lux Optics odkoupit, po neúspěšném jednání došlo ke sporu původních zakladatelů a jeden z nich z firmy utekl právě do Applu.
Nová fotoaplikace pro iPhony? Možná
Není jasné, zdali skutečně došlo k vyzrazení citlivých informací a pracovního „know-how“, jak tvrdí Sandofsky. Zároveň se soudní spis nijak nezmiňuje o mlčenlivosti, kterou by tímto de With porušil. Právní zástupce de Witha ve vyjádření pro soud v Santa Cruz uvedl, že žaloba je neopodstatněná, protože Sandofsky údajně odmítá prokázat de Withovu „loupež“ firemních peněz účetními záznamy.
iPhone 17 Pro oslní fotovýbavou: osminásobný zoom, aplikace pro profíky i speciální tlačítko
Advokát rovněž popírá, že by de With využil či převedl jakékoliv duševní vlastnictví své bývalé firmy do Applu – označuje to za pokus vtažení americké společnosti do celého sporu: „Pokus zapojit společnost Apple do tohoto sporu se jeví jako snaha o získání vlivu a upoutání pozornosti, nikoli o řešení jakéhokoli skutečného pochybení.“ Dlužno poznamenat, že Sandofského žaloba neuvádí Apple jako žalovanou stranu ani jej neobviňuje z jakéhokoliv protiprávního jednání.
To se každopádně může změnit. Je logické, že de With – nyní již pevnou součástí týmu designérů v Cupertinu – bude mít za úkol pracovat na vylepšení současné fotoaplikace, případně dostane úlohu v projektu zcela nové, profesionálněji laděné fotoaplikace. Žádné konkrétní informace o jejím vývoji nemáme, dost pravděpodobně se ale dozvíme více už v červnu, kdy bude Apple tradičně pořádat vývojářskou konferenci WWDC.