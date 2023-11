Do Windows 10 přichází Copilot. Spousta uživatelů si jej ale nevyzkouší

Microsoft přidává do Windows 10 funkci Copilot

Vyzkoušet si ji mohou Insideři v kanále Release Preview, musí však projít širokým seznamem omezení

V Evropě zatím Copilot dostupný není

Microsoft na začátku tohoto roku oznámil, že systém Windows 10 už nebude dostávat žádné nové funkce, a že jeho údržba skončí v říjnu roku 2025, kdy skončí aktuální verzi 22H2 podpora. Nyní ale redmondští tento závazek porušují, neboť do desítek doplňují poměrně zásadní novinku – AI asistenta Copilot.

Do Windows 10 přichází Copilot

O tom, že Copilot zavítá do Windows 10, se spekulovalo v před dvěma týdny, na konci minulého týdne pak Microsoft tento plán potvrdil. V noci na dnešek pak vyšla v Insider kanále Release Preview drobná aktualizace povyšující systém na verzi 19045.3757, a právě v ní je Copilot obsažen. Není však k dispozici pro všechny.

V tuto chvíli dostává Copilot pouze hrstka Insiderů, a to z mnoha různých důvodů. Tou nejmenší překážkou je řízená distribuce – ta se dá obejít zaškrtnutím položky ve Windows Update, že chcete dostávat nové funkce přednostně. Trochu větší překážkou jsou softwarová a hardwarová omezení – Copilot ve Windows 10 bude prozatím fungovat pouze na verzích Home a Pro, a pouze na zařízeních s minimálně 4 GB RAM a HD displejem. Tou největší překážkou je prostý fakt, že Copilot není z legislativních důvodů dostupný v žádném ze států Evropské Unie, tudíž ani na našem trhu. Na umělou inteligenci ve Windows 10 si tak budeme muset ještě nějakou dobu nechat zajít chuť.

Ve Windows 10 by měl Copilot fungovat jako na jedenáctkách, avšak s několika rozdíly. K vyvolání chatovacího panelu bude sloužit ikona v hlavním panelu, ovšem oproti Windows 11 bude umístěna napravo od hodin. Copilotovi bude možné ve Windows 10 zadávat podobné příkazy a dotazy jako ve Windows 11, ovšem bez možnosti měnit skrze něj nastavení systému – se zakořeněním umělé inteligence do desítek Microsoft zřejmě nepočítá.

Do Windows 10 míří další novinky

Copilot není jedinou změnou, kterou Microsoft do Windows 10 připravuje. Aby remondští vyhověli evropskému Aktu o digitálních trzích, musí v systému přestat zvýhodňovat svoje aplikace a služby na úkor konkurence. Z tohoto důvodu připravují několik změn, které jsme si podrobně popsali v tomto článku.

Na to, že Microsoft neplánoval do Windows 10 přidávat žádné nové funkce, je seznam blížících se novinek poměrně široký. Není se čemu divit – desítky jsou zdaleka nejpoužívanějším desktopovým operačním systémem současnosti, a zdá se, že tomu tak ještě několik let bude. Dokonce se spekuluje o tom, že by jim mohla být prodloužená podpora, ovšem to Microsoft zatím odmítá – v příspěvku oznamujícím příchod Copilota do Windows 10 je jednoznačně uvedeno, že datum ukončení podpory 14. října roku 2025 se nemění. Je však možné, že do té doby Microsoft své rozhodnutí ještě přehodnotí.