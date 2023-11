Nečekané překvapení: Microsoft chce přidat do Windows 10 zásadní novinku

Do Windows 10 údajně brzy zamíří funkce Copilot

Microsoft chce nabídnout vlastní umělou inteligenci co nejširší základně uživatelů

„Desítkám“ skončí za necelé dva roky podpora, spekuluje se ale o jejím prodloužení

Letos v dubnu Microsoft na svém blogu potvrdil, že systém Windows 10 již nebude dostávat žádné velké updaty – aktuální verze s označením 22H2 má být tou poslední, příští aktualizace pouze opraví chyby, avšak nepřinesou žádné nové funkce. Jak ovšem ukazuje nejnovější zpráva serveru Windows Central, jedna nečekaná novinka do Windows 10 přeci jen zamíří.

Do Windows 10 míří Copilot

Systém Windows 10 byl uveden v červenci roku 2015, za rok a půl tak oslaví deset let na trhu. Microsoft původně plánoval „desítkám“ nekonečnou budoucnost, nakonec ale svoji strategii přehodnotil – přišel s nástupnickým systémem Windows 11 a „desítkám“ stanovil ukončení podpory na říjen roku 2025. Z tohoto důvodu nás překvapila informace serveru Windows Central, podle které by měly být Windows 10 v brzké době obohaceny o funkci Copilot.

Copilot by se měl ve Windows 10 chovat stejně jako ve Windows 11 – bude mít podobu ikonky v hlavním panelu, která vyvolá postranní panel s chatbotem. Skrze něj by pak mělo být možné vyhledávat informace na internetu, generovat texty, obrázky, vytvářet souhrny dlouhých článků apod. Zda bude možné Copilot využít i k nastavení systému, zatím nevíme.

Důvod, proč chce Microsoft vpustit Copilot do Windows 10, je poměrně logický – tento systém pohání 1,4 miliardy zařízení, zatímco „jedenáctky“ se usadily „pouze“ na 400 milionech. Pokud Redmondští chtějí, aby aplikace vývojářů třetích stran s Copilotem spolupracovaly, musejí svoji umělou inteligenci nabídnout co nejširšímu publiku – v opačném případě by totiž vývojáři mohli utéct ke konkurenčním asistentům, kterých v poslední době roste více než hub po dešti.

Dá se předpokládat, že si systém Windows 10 bude i nadále držet vysoký tržní podíl – kvůli zvýšeným hardwarovým požadavkům Windows 11 totiž není možné na řadě počítačů provést upgrade, přestože po stránce výkonu nijak nezaostávají. Těchto strojů zůstanou v provozu stovky milionů, a i to po blížícím se ukončení podpory Windows 10. Navíc se spekuluje, že v příštím roce by mohl být představen systém Windows 12, tudíž lze očekávat, že podíl Windows 11 bude klesat.

Windows 10 tu s námi zkrátka budou ještě dlouho, podle Windows Central se dokonce v Microsoftu interně diskutuje o tom, zda tomuto systému neprodloužit podporu. Rozhodnutí v této věci ale zatím ještě nepadlo.

