Dlouho nebyl dostupný. Teď je iPhone 17 Pro Max skladem a takhle vás vyjde jen na 19 176 Kč

10. 12. 17:36
Chytrý telefon iPhone 17 Pro

Dlouho nedostupný iPhone 17 Pro Max je konečně skladem. V Mobil Pohotovosti si tak můžete nejlepší z nových iPhonů nejenom objednat, ale také pronajmout, a to za absolutně nejnižší cenu – jen za 799 Kč měsíčně. Za dva roky tak telefon vychází jen na 19 tisíc, namísto běžných 35 tisíc.

Nejpopulárnější z nových iPhonů

Nové řadě iPhonů se v prodejích velmi daří a obzvlášť vrcholný iPhone 17 Pro Max je extrémně populární, což se podepsalo na jeho nedostupnosti i dva měsíce po premiéře. Nyní je ale iPhone 17 Pro Max v nejžádanějších kapacitách již skladem a při koupi na mp.cz k němu dokonce dostanete i prodlouženou 3letou záruku úplně zdarma.

Chytré telefony iPhone 17 Pro a 17 Pro Max

iPhone za nejlepší možnou cenu

U Mobil Pohotovosti si ale také můžete nové iPhony pronajmout, a to velmi výhodně – jen za 749 Kč resp. 799 Kč měsíčně. Pronájem je na dva roky, což znamená, že za iPhone 17 Pro Max zaplatíte jen 19 176 Kč, běžně přitom stojí 34 990 Kč. Takto nízká cena pronájmu ale platí jen po omezenou dobu.

Pronájem má ve srovnání s klasickou koupí několik výhod – v ceně jsou zahrnuty záruční opravy a po dobu případného servisu vám Mobil Pohotovost zapůjčí náhradní iPhone zdarma. Proces zřízení pronájmu zabere jen pár minut a je kompletně online. Na konci pronájmu si jednoduše vezmete nový model a starý vrátíte, přičemž běžné opotřebení nepředstavuje žádný problém.

