Displej Samsungu Galaxy S26 Ultra terčem kritiky. Má být nekvalitní a způsobovat bolesti hlavy

- Galaxy S26 Ultra je nový vlajkový telefon od Samsungu pro tento rok
- Jedním z jeho hlavních prvků je bezpečnostní funkce Privacy Display
- Ta je velmi užitečná, ale ukazuje se i její negativní stránka
Řada Galaxy S26 byla přijata, mírně řečeno, lehce rozpačitě, a to kvůli menšímu množství výraznějších novinek. Vrcholný model Ultra ale dostal výbornou funkci Privacy Display, která omezuje pozorovací úhly displeje a tím zamezuje lidem stojícím okolo uživatele sledovat obsah displeje telefonu. Je to velmi účinná zbraň proti šmírákům, ale nyní se ukazuje i její negativní stránka.
Kvalitativní ústupky kvůli bezpečnosti?
Samsung u své nové vlajky S26 Ultra použil papírově horší displej, než nabízí konkurence – jedná se o 8bitový (nikoliv 10bitový) panel, nepodporuje Dolby Vision a nenabízí ani PWM či jinou technologii ochraňující oči. Má ale unikátní funkci Privacy Display, která výrazně zlepšuje soukromí uživatele při používání telefonu na veřejnosti.
Po její aktivaci sice dojde k nevyhnutelnému zhoršení obrazu v podobě poklesu jasu (asi o 10 %) i rozlišení, ale nejedná se o nic dramatického. Této změny si každopádně okamžitě všimnete, a pokud máte citlivější zrak, budete ji zkrátka vnímat. A jsou tu ještě další problémy spojené jak s touto funkcí, tak samotným displejem.
Do hry vstupuje námaha očí a bolesti hlavy
Někteří uživatelé si začínají stěžovat, že displej nového modelu Galaxy S26 Ultra způsobuje výraznější únavu očí než jiné panely, a to i při vypnuté funkci Privacy Display. Na Redditu se rozjelo vlákno rozebírající kvality displeje použitého u této vlajky a vypadá to, že osazený panel je na tom kvalitativně nejhůře od modelu S20 Ultra z roku 2020.
Kromě únavy očí si někteří uživatelé stěžují také na bolesti hlavy, což je poměrně znepokojující věc. Vypadá to, že uživatelé trpící například na migrény, by mohli mít s displejem Galaxy S26 Ultra problémy. Obtíže způsobuje pravděpodobně to, že se při pohledu zboku mohou jevit některé pixely jako tmavší a po návratu k přímému úhlu se situace změní, což způsobuje problémy se zaostřením.
Bezpečnost nebo komfort při používání?
Méně kvalitní displej zmiňuje i známý informátor Ice Universe a je evidentní, že Samsung tyto ústupky kvůli funkci Privacy Display buď musel udělat, nebo tak učinil z důvodu zachování ceny telefonu. Tak jako tak je nižší kvalita osazeného panelu evidentní, hlavně při bližším průzkumu a citlivější osoby by mohly mít s displejem opravdu problémy.
Jedná se o věc, kterou bude muset Samsung u další generace svého vlajkového telefonu rozhodně vylepšit. Pokud tedy plánujete koupi modelu Galaxy S26 Ultra a máte v plánu nechat si ho delší dobu, možná by bylo lepší jít si ho vyzkoušet. Zkuste si na displeji přečíst delší text, vyzkoušejte i Privacy Display a ujistěte se, že vám panel nezpůsobuje žádné problémy.