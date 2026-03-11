TOPlist

Displej Samsungu Galaxy S26 Ultra terčem kritiky. Má být nekvalitní a způsobovat bolesti hlavy

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 11. 3. 9:00
1
První dojmy z Galaxy 26 Ultra: Samsung vymyslel displej, který vidíte jen vy
  • Galaxy S26 Ultra je nový vlajkový telefon od Samsungu pro tento rok
  • Jedním z jeho hlavních prvků je bezpečnostní funkce Privacy Display
  • Ta je velmi užitečná, ale ukazuje se i její negativní stránka

Řada Galaxy S26 byla přijata, mírně řečeno, lehce rozpačitě, a to kvůli menšímu množství výraznějších novinek. Vrcholný model Ultra ale dostal výbornou funkci Privacy Display, která omezuje pozorovací úhly displeje a tím zamezuje lidem stojícím okolo uživatele sledovat obsah displeje telefonu. Je to velmi účinná zbraň proti šmírákům, ale nyní se ukazuje i její negativní stránka.

Kvalitativní ústupky kvůli bezpečnosti?

Samsung u své nové vlajky S26 Ultra použil papírově horší displej, než nabízí konkurence – jedná se o 8bitový (nikoliv 10bitový) panel, nepodporuje Dolby Vision a nenabízí ani PWM či jinou technologii ochraňující oči. Má ale unikátní funkci Privacy Display, která výrazně zlepšuje soukromí uživatele při používání telefonu na veřejnosti.

Privacy Display v akci
Privacy Display v akci

Po její aktivaci sice dojde k nevyhnutelnému zhoršení obrazu v podobě poklesu jasu (asi o 10 %) i rozlišení, ale nejedná se o nic dramatického. Této změny si každopádně okamžitě všimnete, a pokud máte citlivější zrak, budete ji zkrátka vnímat. A jsou tu ještě další problémy spojené jak s touto funkcí, tak samotným displejem.

Do hry vstupuje námaha očí a bolesti hlavy

Někteří uživatelé si začínají stěžovat, že displej nového modelu Galaxy S26 Ultra způsobuje výraznější únavu očí než jiné panely, a to i při vypnuté funkci Privacy Display. Na Redditu se rozjelo vlákno rozebírající kvality displeje použitého u této vlajky a vypadá to, že osazený panel je na tom kvalitativně nejhůře od modelu S20 Ultra z roku 2020.

Samsung Galaxy S26 Ultra z přední strany
Samsung Galaxy S26 Ultra z přední strany

Kromě únavy očí si někteří uživatelé stěžují také na bolesti hlavy, což je poměrně znepokojující věc. Vypadá to, že uživatelé trpící například na migrény, by mohli mít s displejem Galaxy S26 Ultra problémy. Obtíže způsobuje pravděpodobně to, že se při pohledu zboku mohou jevit některé pixely jako tmavší a po návratu k přímému úhlu se situace změní, což způsobuje problémy se zaostřením.



Samsung Galaxy S26 Ultra v recenzi



Nepřehlédněte

Samsung Galaxy S26 Ultra recenze: revoluci nečekejte, inovace přesto potěší

Bezpečnost nebo komfort při používání?

Méně kvalitní displej zmiňuje i známý informátor Ice Universe a je evidentní, že Samsung tyto ústupky kvůli funkci Privacy Display buď musel udělat, nebo tak učinil z důvodu zachování ceny telefonu. Tak jako tak je nižší kvalita osazeného panelu evidentní, hlavně při bližším průzkumu a citlivější osoby by mohly mít s displejem opravdu problémy.

Jedná se o věc, kterou bude muset Samsung u další generace svého vlajkového telefonu rozhodně vylepšit. Pokud tedy plánujete koupi modelu Galaxy S26 Ultra a máte v plánu nechat si ho delší dobu, možná by bylo lepší jít si ho vyzkoušet. Zkuste si na displeji přečíst delší text, vyzkoušejte i Privacy Display a ujistěte se, že vám panel nezpůsobuje žádné problémy.

Vstoupit do diskuze (1)
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Snímek ze hry Battlefield 6
Raketový úspěch, potom pád na dno. Kritika Battlefieldu 6 vedla až k propouštění
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 6:30
0
Slavia pojišťovna napadena hackery
Česká pojišťovna pod útokem hackerů. Ukradli 150 GB dat, včetně intimní komunikace
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 19:55
0
Telefon jako powerbanka? Xiaomi chystá „žiletku“ s 10 000 mAh, velké plány má i Honor (ilustrační obrázek)
Pozdě, ale přece. Samsung pracuje na křemíkových bateriích s obří kapacitou
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. včera 19:00
4
Tecno Megabook K15s Recenze
Tecno Megabook K15s: pět důvodů, proč patří k nejlepším notebookům do 10 tisíc
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. včera 18:00
0

Kapitoly článku