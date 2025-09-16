TOPlist

Displej na zádech a jméno po iPhonu? Chystané top modely Xiaomi mají podezřele známá jména

Jakub Karásek
Jakub Karásek 16. 9. 9:00
Xiaomi 17 Pro Max se sekundárním displejem na zádech
  • Značka Xiaomi chce ještě tento měsíc představit své nové vlajkové smartphony
  • Dočkáme se celkem tří nových modelů, které se budou jmenovat stejně jako letošní iPhony
  • Vrcholný Xiaomi 17 Pro Max oslní sekundárním displejem na zadní straně

Značka Xiaomi se připravuje na odhalení příští generace svých vlajkových smartphonů. Oproti minulým rokům se máme dočkat rovnou tří různých modelů, přičemž ten nejvýše postavený z nich má překvapit sekundárním displejem na zadní straně. Překvapení také vzbuzuje pojmenování letošních vlajek od Xiaomi, které se zjevně inspiruje u letošních iPhonů.

Xiaomi 17: kam se poděla šestnáctka?

Oproti logickým předpokladům Xiaomi letos nepředstaví smartphony řady Xiaomi 16, ale rovnou Xiaomi 17. Oproti připravovanému OnePlus 15 (které v názvu rovněž přeskočí jednu číslovku) nemá skok Xiaomi nic společného s asijskou neoblíbenosti číslice 4, ale spíše tkví v soupeření se značkou Apple. Ta minulý týden představila řadu iPhone 17, takže čínský výrobce evidentně nechtěl, aby řada Xiaomi 16 podle označení vypadala jako o generaci starší.

Upoutávka na představení Xiaomi 17

Inspiraci v Cupertinu navíc Xiaomi našlo nejen v číselném označení celé řady, ale i v pojmenování jednotlivých modelů. Jak jsme nakousli v úvodu, letos se od Xiaomi nedočkáme obvyklých dvou, ale rovnou tří různých modelů, které ponesou následující jména:

  • Xiaomi 17
  • Xiaomi 17 Pro
  • Xiaomi 17 Pro Max

Ve výčtu v podstatě chybí jenom Xiaomi Air, o něm se však zatím ani nespekuluje. Spíše se v příštím roce opět dočkáme varianty Ultra, která bude ještě o něco vybavenější než výše uvedená trojice.

Takto má vypadat zadní displej Xiaomi 17 Pro Max

Co se parametrů týče, tak u celé řady Xiaomi 17 se můžeme těšit na vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, který bude odhalen už příští týden. Základní model Xiaomi 17 zaujme kompaktními rozměry, 6,3″ LTPO OLED displejem s 1,5K rozlišením a velkou baterií s kapacitou 7 000 mAh. Vrcholná varianta Xiaomi 17 Pro Max pak má do výbavy přihodit sekundární obrazovku nacházející se v širokém modulu s fotoaparáty na zádech.

Jak bude tato obrazovka vypadat, ukazuje snímek, který se údajně krátce mihnul přímo na oficiálním účtu Xiaomi na síti Weibo. Design zad telefonu koresponduje s nedávno uniklými fotografiemi, na nichž však nebyl zachycen zadní displej rozsvícený.

Podle nového renderu nebude displeji patřit pouze pravá část obdélníkového modulu, ale celá plocha včetně okolí čoček fotoaparátů, má se jednat o podobné řešení, které známe z dnešních véčkových telefonů. Na zadním displeji jsou vyobrazené hodiny, lze však počítat s mnohem širším využitím – zobrazování notifikací, ovládání hudebního přehrávače, hledáček kamery apod. Xiaomi 17 Pro Max bude vybaven třemi fotoaparáty – hlavním, periskopickým a širokoúhlým, přičemž k jejich ladění opět přispěje společnost Leica.

Předpokládáme, že řada smartphonů Xiaomi 17 bude představena ještě v tomto měsíci, má se totiž jednat o vůbec první telefony, které bude pohánět již zmíněný čip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

