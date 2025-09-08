Jeden displej vpředu, druhý na zádech. Xiaomi 16 Pro Max se ukazuje na prvních fotkách

- Xiaomi na konci tohoto měsíce představí tři nové vlajkové smartphony
- Vrcholný model Xiaomi 16 Pro Max má vrátit do hry jeden prvek z minulosti – sekundární displej na zádech
- Telefon má rovněž zaujmout zaoblenějšími rohy a tenkými rámečky okolo displeje
Qualcomm už za dva týdny představí nový čipset pro příští generaci vlajkových smartphonů, jeho debut se pravděpodobně odehraje ve smartphonech řady Xiaomi 16. Podle posledních dostupných informací by se měla čínská premiéra této řady uskutečnit 25. září, k té globální dojde pravděpodobně až začátkem příštího roku. Xiaomi 16 údajně v první vlně dorazí ve třech různých provedeních, nejvybavenější z nich má nést označení Xiaomi 16 Pro Max. Jak ukazují první fotografie, chystaná novinka by mohla oživit jednu staronovou funkci, kterou firma Xiaomi zkoušela prosadit před několika lety.
Takto bude vypadat Xiaomi 16 Pro Max
Na internetu se objevilo několik „špionážních“ fotografií, na nichž má být vyobrazen připravovaný smartphone Xiaomi 16 Pro Max. Obrázky sdílel uznávaný informátor Ishan Agarwal, který v doprovodném komentáři upozorňuje na nečekaný návrat jednoho hardwarového prvku – sekundárního displeje na zádech.
Poslední generace vlajkových smartphonů Xiaomi zezadu malinko připomínaly iPhony – čínský výrobce u nich umisťoval fotoaparáty do čtvercového modulu v levém horním rohu zad. Letošní generace jako by se připravovala na příchod letošních iPhonů 17, protože podle zveřejněných snímků Xiaomi stejně jako Apple roztáhne modul fotoaparátu přes celou šířku zad. Na rozdíl od Applu ale má mít široký modul Xiaomi své opodstatnění – na jeho pravé straně se má nacházet sekundární obrazovka.
Bohužel žádná ze zveřejněných fotografií tento prvek nepotvrzuje – spekulovaná sekundární obrazovka je ve všech případech zhasnutá. Pokud se však její přítomnost potvrdí, dá se předpokládat, že bude využitelná pro zobrazování notifikací, jako hledáček hlavního fotoaparátu, nebo jako ovladač jednoduchých funkcí, například k ovládání hudebního přehrávače.
Myšlenku sekundárního displeje před nedávnem oživila značka Nothing u svého smartphonu Nothing Phone (3), avšak ani u Xiaomi se nejedná o žádnou novinku – stejnou funkci si čínská firma vyzkoušela už v roce 2021 u smartphonu Xiaomi Mi 11 Ultra.
Nadcházející Xiaomi 16 Pro Max má být vybaven třemi nebo čtyřmi fotoaparáty, z nichž jeden bude vyčleněn společně s LED bleskem mimo hlavní modul. Telefon má rovněž zaujmout zaoblenějšími rohy, což mimo jiné dokazuje i údajný render přední strany.
Xiaomi 16 Pro Max pravděpodobně nebude nejvyšším modelem řady – dá se předpokládat, že po vzoru minulých generací má Xiaomi v rukávu ještě vrcholný model Ultra, jehož premiéra se ale pravděpodobně uskuteční až příští rok na jaře.
