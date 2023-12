Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (12/2023)

Služba Disney+ v prosinci nechystá jen vánočně laděnou podívanou

Dorazí třeba nejnovější 35. série Simpsonových, nebo nový seriál Percy Jackson

Velkou premiéru na VOD zažije také Indiana Jones a nástroj osudu

Začátkem měsíce se služba Disney+ tradičně chlubí novými přírůstky do svého bohatého katalogu, které se v jeho průběhu postupně dostanou na naše displeje. My jsme pro vás vybrali ty nejzajímavější novinky, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti. Které to jsou tento měsíc?

Indiana Jones a nástroj osudu (Indiana Jones and the Dial of Destiny)

Datum premiéry: 15. 12. 2023

15. 12. 2023 Hrají: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas

Zatím poslední film s legendárním Indianem Jonesem se odehrává v roce 1969 a ústředním motivem celého děje je vesmírný souboj světových mocností té doby – Spojených států amerických a Sovětského svazu.

Pravděpodobně naposledy se v roli „Indyho“ objevuje legendární Harrison Ford, který příští rok oslaví 82. narozeniny. Ústřední záporák, bývalý nacista Jürgen Voller, je zde mistrně ztvárněn aktuálně velmi populárním Madsem Mikkelsenem. Titul zrežíroval James Mangold, jehož famózní biografický snímek Walk The Line zabodoval na Oscarech v roce 2006. Indiana Jones a nástroj osudu bude od 15. prosince exkluzivně dostupný pouze na Disney+.

Divadelní tábor (Theater Camp)

Datum premiéry: 6. 12. 2023

6. 12. 2023 Hrají: Ben Platt, Amy Sedaris, Ayo Edebiri, Patti Harrison

Americká filmová komedie Divadelní tábor nás z promrzlého prosince přesune do období prázdnin a letních, různě zaměřených táborů. Snímek o tom, kterak parta vedoucích zvelebí upadající letní tábor díky tomu, že přivedou děti k herectví a zpěvu, vychází původně z krátkého filmu o stejném názvu, který napsalo kvarteto scénáristů Molly Gordon, Noah Galvin, Ben Platt a Nick Lieberman.

Režiséry filmu je právě mladá dvojice Molly Gordon a Nick Lieberman, pro oba jde o velký profesní debut. V hlavních rolích pak září další mladí absolventi hereckých škol, jako je Ben Platt nebo Ayo Edebiri. Odpočinková komedie má příjemnou stopáž 94 minut a z produkce Searchlight Pictures zamířila na Disney+ na Mikuláše 6. prosince.

Simpsonovi (The Simpsons)

Datum premiéry 35. řady: 13. prosince 2023

13. prosince 2023 Namluvili: Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright, Hank Azaria

Zní to skoro neuvěřitelně, ale v prosinci 2023 zamíří žlutá rodinka Simpsonových na české obrazovky již ve 35. vydání. Nejnovější série pochází opět z pera Brookse, Groeninga a Simona a na ploše 8 hodin a 4 minut nabídne v celé kráse 22 epizod.

Přestože v USA, na stanici Fox, měla 35. série Simpsonových premiéru již v říjnu, do Česka se podívá až 13. prosince. Streamovací platforma uvolní hned prvních epizod (včetně veleoblíbeného čarodějnického dílu), zatím ale bohužel bez českého dabingu, nicméně české titulky by chybět neměly.

Percy Jackson a Olympané (Percy Jackson and the Olympians)

Datum premiéry 1. řady: 20. 12. 2023

20. 12. 2023 Hrají: Walker Scobell, Jason Mantzoukas, Megan Mullally, Virginia Kull, Leah Jeffries

Po dvou relativně úspěšných filmových pokusech se postava Percyho Jacksona, poloboha v moderním světě podívá, i do seriálu. Globální premiéra je naplánována na 20. prosince, tedy jen těsně před Vánoci. Seriál je přímo z produkce Disney, ve středu 20. bude na službu Disney+ uvolněny rovnou první dvě 60minutové epizody.

Příběh by se měl týkat Percyho cesty po Americe, kterou pořádá ve snaze získat zpět Diův blesk a zabránit válce mezi Olympany a běžnými smrtelníky. Jde o kompletně kanonickou návaznost na příběh o Percy Jacksonovi, neboť seriál opět vychází z knih od Ricka Riordana, o režii se postaral James Bobin (Alenka v říši divů: Za zrcadlem).

Co kdyby… ? (What If… ?)

Datum premiéry 2. řady: 22. 12. 2023

22. 12. 2023 Namluvili: Jeffrey Wright, Hayley Atwell, Chadwick Boseman, Dominic Cooper

Co kdyby Ultron vyhrál? Nebo co kdyby byl Thor jedináček? To je jen několik málo otázek z univerza Marvel, na které odpovídá animovaná série Co kdyby… ? od A. C. Bradleyho. První série z roku 2021 měla nečekaný úspěch, proto není divu, že dva dny před Vánoci zamíří na streamovací platformu Disney+ druhá řada.

Dvojka opět nabídne 9 epizod se stopáží kolem půl hodiny. V první vlně prý bude na Disney+ uvolněno hned 5 dílů, pořád ale není jasné, o čem budou první nové epizody pojednávat a jakými palčivými otázkami se budou zabývat. Fanoušci to budou moci zjistit už 22. prosince.