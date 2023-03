Disney propustí tisíce zaměstnanců, ušetří tím přes 5 miliard dolarů

Disney plánuje personálními škrty ušetřit přes 5 miliard dolarů

Jako první bylo propuštěno 50 lidí zabývajících se metaverse

Ze kterých divizí odejde dalších 7 tisíc zaměstnanců, není prozatím jasné

V technologických společnostech koncem loňského roku proběhla velká vlna výpovědí, která u některých firem pokračuje ještě letos. Propouštění nejsou evidentně ušetřeny ani firmy v zábavním průmyslu, jako je například Disney. To má v plánu propustit až 7 tisíc zaměstnanců, což by mělo ušetřit náklady ve výši přibližně 5,5 miliard dolarů (cca 120 miliard korun), upozornil zpravodajský server The Wall Street Journal.

Není velkým překvapením, že jako první se z firmy údajně poroučel zhruba padesátičlenný tým, který měl na starosti metaverse. Podle všeho neměla tato divize žádné konkrétní úkoly a její hlavní náplní bylo zkoumání intelektuálního vlastnictví Disney a jeho možné využití v rámci virtuálních světů. Jaké další části konglomerátu čeká personální zeštíhlování, prozatím není jasné.

Metaverse v loňském roce bylo pro mnoho společností tématem číslo jedna, nicméně když došlo na lámání chleba, jedná se často o první divize, kterých se týkají škrty a propouštění. Výjimkou není ani Meta, která má důraz na metaverse přímo v názvu a jejíž generální ředitel Mark Zuckerberg myšlenku virtuálních světů opakovaně propaguje, stejně jako například budoucnost v podobě NFT. Právě o podporu nezaměnitelných tokenů před nedávnem přišly sociální sítě Facebook a Instagram, přičemž důvodem byly právě finanční úspory.