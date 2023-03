Stahují se nad NFT mračna? Meta mění strategii na Facebooku a Instagramu

NFT, neboli nezaměnitelné tokeny, mají svých pět minut slávy již za sebou, avšak celá řada společností na ně stále sází. Významně s nimi spojila svou budoucnost například společnost Meta, pod kterou spadají největší sociální sítě světa Facebook a Instagram. Ta nyní zařazuje zpátečku, alespoň podle vedoucího obchodního oddělení Mety, Stephana Kasriela.

Podle jeho vyjádření na Twitteru Meta ukončí mintování a prodej NFT na Instagramu, stejně jako možnost sdílet NFT skrze Instagram a Facebooku v průběhu následujících týdnů. „Ve firmě pečlivě zvažujeme, které oblasti jsou pro nás důležité a na které se více zaměříme. Rozhodli jsme se omezit NFT a chceme se soustředit na jiné způsoby, jak podpořit tvůrce, uživatelé a firmy,“ stojí v prohlášení Kasriela. To by mělo být posílání zpráv, monetizace Reels a vylepšování služby Meta Pay.

Some product news: across the company, we're looking closely at what we prioritize to increase our focus. We’re winding down digital collectibles (NFTs) for now to focus on other ways to support creators, people, and businesses. 🧵[1/5]

— Stephane Kasriel (@skasriel) March 13, 2023