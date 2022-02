NFT je miliardový byznys. Pohádkové zbohatnutí ale může vystřídat strmý pád

Pokud bychom měli vypíchnout alespoň jeden trend v oblasti investic z uplynulého roku, u kterého zároveň lze čekat, že bude jeho trh růst a nabírat na obrátkách i v roce 2022, nelze uvést nic jiného než právě NFT. I pro nezasvěcené bylo nejspíš v poslední době skoro nemožné se vyhnout zprávám, článkům či nějaké té zmínce našich přátel o této zdánlivé novince.

O poznání méně z nás už každopádně ví, co přesně si pod těmi NFTs (čtěte „nifties“, česky „eneftéčka“), kromě možnosti rychlého zbohatnutí, pokud má člověk štěstí (nebo rychlé ztráty peněz, pokud má smůlu), lze představit a k čemu dalšímu je to dobré. A jelikož jistě spousta z nás slyšela, že by z vložení peněz do NFT, případně z prodeje vlastních výtvorů mohlo něco kápnout, pojďme si přiblížit, o co vlastně jde. Přece jen je vždy lepší alespoň v základu rozumět tomu, do čeho vkládáme svůj těžce naspořený kapitál s nadějí na jeho rozmnožení, respektive kde vystavujeme své digitální umění.

Novinka stará jako Metuzalém

No dobře, zas až tak stará věc to není, ale nějaký ten pátek už tu s námi přeci jen je. I když se může zdát, že se tu NFTs vyrojily zničehonic až v průběhu roku 2021, kdy se o nich začalo psát ve velkém, není to pravda. S příchodem nového roku totiž NFT započaly už osmý rok své existence. První z nich se totiž objevily už v roce 2014 a vzaly internet doslova útokem. Už o tři roky později, v listopadu 2017, vykazoval trh okolo NFTs obrat neuvěřitelných 174 miliónů dolarů a stále roste.

Co je to NFT?

A teď už konečně k vysvětlení pojmu samotného. Zkratka NFT skrývá anglické slovní spojení non-fungible token, česky nezaměnitelný token. To nám samo o sobě nenapoví víc, než že jde o digitální předmět, který by nemělo být možné vyhotovit více než jednou. Svým způsobem jsou NFTs velmi podobné kryptoměnám, protože v obou případech jde o digitální majetek. NFT, na rozdíl od kryptoměn, pak mají nejčastěji podobu unikátního kousku digitálního výtvarného umění, přičemž jejich autor je díky této technologii jediný, komu náleží autorské právo, které si lze kdykoliv ověřit.

Kromě digitálního umění má NFT spoustu dalších podob, přičemž si dnes nejspíš ani nedokážeme představit, jaké další ještě postupem času přibudou. Dnes je to například hudba, fotky či nejlepší tweety známých osobností, ale také vstupenky do různých komunit a klubů (v New Yorku například otevřeli restauraci, do které se bez vlastnictví NFT tokenu s názvem Flyfish Club nedostanete). S využitím technologie NFT na portálu YouTube se dokonce zabývá i Google. Samsung letos na veletrhu CES dokonce představil první televize, které podporují zobrazování NFT.

Čím dál více o tuto oblast také projevuje zájem herních studií. Možnosti, které k tomu mají, k tomu totiž úplně vybízí. Unikátní doplněk do hry, který hráče spolehlivě odliší od ostatních, navíc chráněný autorským právem proti vytvoření duplikátů, si své zájemce určitě najde. Podle údajů společnosti DappRadar se tržby z prodeje NFT v loňském roce pohybovaly okolo 25 miliard dolarů a letos toto číslo bude výrazně vyšší.

K čemu NFT? Obrázek si přece mohu kdykoliv stáhnout

Na mysl se určitě dere otázka, proč si raději obrázek nestáhnout, případně neudělat screenshot obrazovky a obrázek si z něj „nevyříznout“. To by mohlo ušetřit stovky nebo tisíce korun, které můžeme použít radši na nákup věcí z reálného světa, ne?

Spousta lidí už NFT takto obejít zkoušela, ale přeci jen je tady rozdíl mezi koupí/vlastněním originálu a pouhou kopií. Stejně jako v případě skutečného umění, když někdo okopíruje umělecké dílo, tak jím vytvořená kopie není to samé co originál. Ponechme nyní stranou případy mistrně vyvedených padělků obrazů známých malířů vydávaných za originály, u kterých dlouhé roky nikdo nebyl schopen odhalit, že jde jen o padělek, a byly vystavovány a obdivovány jako originály.

Rozdíl je v právní ochraně, kterou originálům digitálních uměleckých děl poskytují zákony. Pokud se například rozhodnete koupit nějaké NFT, získáváte certifikát o vlastnictví daného kousku. Pokud si ten samý kousek, například obrázek, jen vytisknete z internetu, nedělá to z vás autora. Pro lepší nastínění rozdílu lze to samé srovnání provést v reálném světě umění – pokud si z internetu vytisknete obraz Mony Lisy, vložíte ho do rámu a pověsíte na zeď, dělá to z vás vlastníka tohoto světoznámého Da Vinciho obrazu?

Jak NFT funguje?

Stejně jako kryptoměny stojí NFTs na blockchainu, v této chvíli převážně na blockchainu Etherea, který je velmi podobný tomu, na kterém stojí bitcoin. Ethereum je také nejčastější kryptoměnou, která se v případě nákupů a prodejů NFTs využívá. Pro obchodování jsou vytvořeny speciální webové stránky – tržiště, na kterých lze jak obchodovat s už vytvořenými díly jiných uživatelů, tak nabízet k prodeji svá vlastní díla.

Nejznámějším a největším online tržištěm je momentálně OpenSea.io. Tato stránka je ale bohužel hodně zabugovaná a často také nedostupná (přetížená pod velkým zájmem uživatelů). V poslední době se popularitě těší také tržiště LooksRare.org a brzy by své vlastní NFT tržiště měl představit portál Coinbase.com.

K ještě lepšímu pochopení může sloužit srovnání s kryptoměnami. Ty totiž na rozdíl od NFTs ve svém názvu nenesou žádnou zmínku o tom, že by byly nezaměnitelné – non fungible. Mají totiž fungovat stejně jako klasické bankovky a mince, u kterých také nepoznáme, jestli nám prodavačka v obchodě vrátila tu samou dvacetikorunu, kterou jsme jí před třemi dny platili za svůj předchozí nákup.

Naopak NFTs jsou jako umělecká díla, staré poštovní známky nebo ikonické historické automobily, zkrátka něčím, co je limitováno počtem vyrobených nebo dosud existujících kusů. U těch, v případě, že se zbavíme posledního existujícího exempláře, nemůžeme čekat, že si další den někde seženeme nějaký jiný, na chlup stejný. Ona unikátnost je v případě NFTs dána při jejich vytvoření, neodmyslitelně s nimi sdílí jejich osud a putuje s nimi od majitele k majiteli. Prakticky jde o to, že je do jejich kódu vložen unikátní text a další data, která je učiní nezaměnitelnými s jinými.

Rizika spojená s NFT

I když se může jevit, že se objevila nová cesta ke zbohatnutí a investicím, je třeba zmínit i nějaká ta rizika, kterým se prostě u věcí, jako jsou třeba NFT, nevyhneme. Koneckonců žádné investování není úplně bez rizika a v tomto případě to platí dvojnásob. Tím hlavním je, stejně jako u kteréhokoliv jiného obchodování se sběratelskými předměty, uměním, akciemi atd., skutečnost, že nikdo nedokáže zaručit, že si námi koupené NFT udrží svou hodnotu, popřípadě že nám časem přinese nějaký ten profit.

Pokud se člověk dívá na NFT jen jako na investiční příležitost, musí zvážit i fakt, že k nim nelze přistupovat stejným způsobem, jako například k akciím. U těch se totiž počítá s tím, že je bude investor držet dlouho, klidně i desítky let, a poté je odprodá. I když jsou tu NFT už 8 let a jakkoliv slibně to s nimi vypadá, může se ukázat, že šlo o trend, který už lidi přestal zajímat. Může se tak lehce stát, že jednoho dne zčistajasna ustane obchodování a prodávající už nebudou schopní najít kupce, případně budou schopní prodat jen výrazně pod cenou.

Každý den navíc vznikají desítky různých kolekcí, které mohou na první pohled vypadat lákavě, nicméně drtivá většina takových projektů později shoří v propadlišti dějin. Některým se samozřejmě povede uspět – jmenujme například nejznámější CryptoPunks nebo Bored Ape Yacht Club, kde se cena jednoho NFT pohybuje v jednotkách milionů korun.

Pozor na podvodníky

A nakonec, stejně jako v případě vytváření a prodeje padělků uměleckých děl, můžeme i v tomto případě očekávat obdobné pokusy. Celá věc je v tomto případě umocněná tím, že většina transakcí spojených s obchodováním s NFT probíhá ne v penězích, ale v kryptoměnách, jejichž toky je velmi obtížné sledovat. Dohledávání podvodníků s digitálním uměním a navrácení platby za padělek podvedenému kupujícímu by tak mohlo představovat celkem oříšek.

Uživatelé by si měli dát pozor i na velké množství scamu, a to zejména v diskuzních skupinách daných projektů na Discordu. Zde scammeři řádí ve velkém a uživatelům často posílají podvodné odkazy na podezřele levné nákupy jinak drahých NFT. V lepším případě oběti přijdou jen o peníze za nákup, v tom horším jim útočníci mohou odcizit veškerý obsah jejich digitální peněženky.

Digitální tržiště OpenSea dokonce vydalo prohlášení, ve kterém informuje o tom, že až 80 procent NFT distribuovaných zdarma skrze jejich nástroj jsou plagiáty a kopie.

Nová cesta pro umělce i sběratele

Pokud jste nicméně umělcem a dosud zprávy a informace o NFT putovaly všude kolem, jen ne k vám, tak jste možná právě našli nový způsob, jak posunout svou tvorbu a něco si přitom i vydělat. Nesporným faktem je, že NFTs jsou aktuálně skvělou příležitostí pro zpeněžení umění v online prostředí, popřípadě zbohatnutí, pokud má člověk štěstí a povede se mu svá díla dobře prodat.

A pokud jste zároveň člověk, který od přírody tíhne ke sbírání věcí a rozhlížíte se po nových příležitostech, které nebudou náročné na prostor ve vašem domově, můžete NFT zkusit. I kdyby nic jiného, získáte unikátní kousek uměleckého díla, podpoříte autora, a pokud budete mít štěstí, časem vám může vynést i nějaký ten zisk. Až následující měsíce a roky ale ukážou, zda se NFT v běžném světě skutečně uchytí, nebo upadne v zapomnění.