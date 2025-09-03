Děsivá nehoda se šťastným koncem: 16letá dívka usnula za volantem, zachránil ji iPhone

Marek Bartík
Marek Bartík 3. 9. 15:00
Chytrý telefon iPhone 14 Pro
  • 16letá Lindsay Leskovac měla děsivou dopravní nehodu poté, co kvůli únavě usnula za volantem
  • V bezvědomí a s vážnými zraněními zůstala zaklíněná ve zdemolovaném autě
  • Život jí zřejmě zachránil iPhone, který po detekci nárazu ihned automaticky vytočil nouzovou linku 911

Společnost Apple pravidelně vylepšuje bezpečností funkce iPhonů a hodinek Apple Watch, které v uplynulých letech již mnohokrát významně přispěly k záchranně lidského života. Jeden takový příběh se před několika dny odehrál ve městečku Greenville v americkém státě Ohio. Teprve 16letá Lindsay Leskovac usnula za volantem, sjela ze silnice mezi sloupy a stromy. Po silném nárazu ztratila vědomí a s vážnými zraněními zůstala uvězněná v úplně zdemolovaném autě.

iPhone automaticky vytočil 911

Dívka naštěstí měla u sebe iPhone s funkcí detekcí nárazů. „Bezprostředně po nehodě začal telefon automaticky vytáčet nouzovou linku 911 a přival na místo záchranáře,“ uvedla matka zraněné dívky, která podle svých slov vůbec netušila, že něco takového dceřin telefon dovede. Žena nyní doporučuje ostatním, aby si zkontrolovali, že mají funkci zapnutou.

Včasný zásah zdravotníků

Podle tamního zpravodajské stanice WFMJ musela dívka postřehnout dispečerův hlas, hovor totiž trval 22 minut. Zdravotníkům se díky technologiím podařilo dívku lokalizovat a vyslat na místo záchranný tým, který dívce včas poskytnul první pomoc. Dostat se k pacientovi včas přitom bývá v podobných situacích klíčové.



Starší žena s chytrými hodinkami Apple Watch (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Apple Watch zachránily ženě život, upozornily ji na nádor na mozku

Detekce nárazu funguje na iPhonech 14 a novějších s operačním systémem alespoň iOS 16. Užitečná funkce je dostupná také na chytrých hodinkách Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (druhá generace) a Apple Watch Ultra s operačním systémem watchOS 9 a novějším. Lindsay přežila díky včasnému zásahu záchranářů, které na místo přivolal iPhone. Její příběh se šťastným koncem je další připomínkou, že i jedna nepatrná položka v nastavení telefonu může být naprosto zásadní pro záchranu lidského života.

 

 

 

Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

