Dechberoucí podívaná! Slavná mapa z Counter-Strike vypadá v Unreal Engine 5 neskutečně

Unreal Engine 5 patří k nejpokročilejším a zároveň dostupným nástrojům pro tvorbu videoher

Potvrzuje to i předělávka populární mapy cs_italy z kompetitivní střílečky Counter-Strike

Unreal Engine 5 patří k nejkomplexnějším videoherním nástrojům současnosti, o čemž svědčí například nedávné neoficiální předělávky legendární střílečky Return to Castle Wolfenstein či jednoho z prvních dílů oblíbených skateboardových simulátorů Tony Hawk’s Underground. Ne nadarmo si tutéž technologii pro své budoucí projekty vybrali i tvůrci Zaklínače či série Tomb Raider. Do jejich vydání nás však zcela jistě čeká celá řada dalších fanouškovských počinů, mezi něž bezpochyby patří také parádní předělávka mapy Italy ze kompetitivní střílečky Counter-Strike.

Malebná Itálie

Za zdařilým výtvorem stojí umělec a odborník na tvorbu 3D prostředí známý pod jménem 雷鸣. Ten na svém YouTube kanálu zveřejnil video, které zachycuje dechberoucí předělávku mapy cs_italy, jejíž rozvržení jistě mnozí hráči znají prakticky zpaměti, byť je určena pro nepříliš populární režim záchrany rukojmích. Původní mapa sice v minulém roce obdržela oficiální vylepšenou verzi při příležitosti vydání Counter-Strike 2, avšak po vizuální stránce ji čerstvý remake v Unreal Enginu 5 výrazně překonává.

Fanouškovskou předělávku pochopitelně nelze srovnávat s plnohodnotnou hrou od Valve, která musí po všech stránkách spolehlivě fungovat a která podléhá přísným požadavkům na optimalizaci. Přinejmenším se ale jedná o zajímavou ukázku, jak by kompetitivní střílečky mohly v budoucnu vypadat.

Rozpínavý Unreal Engine 5

Vývojářské nástroje od Epicu se mezi vývojáři těší značné popularitě zejména pro svou přístupnost a široké možnosti využití. Mezi zajímavé fanouškovské projekty kromě zmíněného Wolfensteina či Tonyho Hawka patří třeba i parádní hratelná předělávka ikonické hry Legend of Zelda: Ocarina of Time. Stále častěji se Unreal Engine 5 objevila také v komerčních titulech. Za zmínku stojí například povedená střílečka z pohledu třetí osoby Remnant 2 či nemilosrdné RPG Lords of the Fallen. V příštím roce se pokročilá technologie předvede v Hellblade 2 od Microsoftu, v bojovce Tekken 8 či v ambiciózní akci Black Myth: Wukong.