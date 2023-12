Vzpomínáte na Tony Hawk’s Underground? Tato fanouškovská předělávka vás nadchne

Youtuber s přezdívkou MicthMakesGames úspěšně přetvořil úvodní mapu ze hry Tony Hawk’s Underground v Unreal Engine 5

Působivá fanouškovská předělávka obsahuje vylepšené textury, základní hratelnost i fyzikální systém

Málokterá videoherní technologie se těší tak velkému zájmu vývojářů jako Unreal Engine od Epicu. Nejnovější verze s pořadovým číslem 5 se sice v letošním roce objevila pouze v hrstce titulů, avšak vzhledem ke značnému potenciálu lze očekávat, že v následujících letech budeme její logo vídat stále častěji. Už nyní ostatně víme, že na aktuální verzi Unrealu vzniká například nový Tomb Raider, Zaklínač a snad i chystané pokračování Mafie. Robustní balíček nástrojů však mají k dispozici také jednotlivci, kteří se s jeho pomocí snaží vdechnout nový život stařičkým videohrám. Mezi podobné projekty patří i fanouškovská předělávka legendární skateboardové hry Tony Hawk’s Underground.

Digitální restaurátor

Za remakem stojí tvůrce s přezdívkou MicthMakesGames, jehož cílem je přepracovat herní mapu a několik základních herních mechanismů. Z pohledu vizuálního zpracování se možná nejedná o nejpokročilejší záležitost, ačkoliv by se to s ohledem na grafické možnosti Unreal Engine 5 asi nabízelo. Bohatě to však vynahrazuje fascinující video, ve kterém nadějný tvůrce přibližuje dosavadní proces vývoje. K vývoji předělávky ho dle vlastních slov přivedla skutečnost, že původní verze hry z roku 2003 už dnes prakticky není k sehnání.

To, co následovalo, by se s trochou nadsázky dalo označit za videoherní archeologii a detektivní práci v jednom. Úvodní mapu ze hry – New Jersey – bylo ze všeho nejdřív nutné vydolovat z původních souborů a pokud možno s minimálními ztrátami přenést do prostředí Unreal Enginu 5, což se po několika nezdarech a oklikou přes grafický software Blender nakonec podařilo.

Poté se MicthMakesGames pustil do implementace stínů či úpravy modelů a textur, s čímž mu vydatně pomohla umělá inteligence. Závěrem došlo alespoň na základní hratelnost – co by to ostatně bylo za skateboardovou hru, v níž by se nedalo jezdit na prkně. Vezmeme-li do úvahy, že se jedná o týdenní práci jediného nadšence, nelze před výsledným výtvorem než smeknout klobouk.