Dechberoucí modifikace: kutil proměnil starý Xbox One S v herní počítač

Jakub Karásek
Jakub Karásek 11. 2. 18:00
Ovladač herní konzole Xbox
  • Podívejte se na zajímavou proměnu Xboxu One S
  • Kutil do těla konzole vměstnal plnohodnotný počítač
  • Není to sice žádné „dělo“, stále má ale 3-4× vyšší výkon než původní Xbox

Jestli máme opravdu něco rádi, tak jsou to výtvory zapálených kutilů, kteří dokážou upravovat a modifikovat technologické hračky a vdechnout jim nový život. V poslední době jsme tu měli například iPhone SE v těle Lumie 1020, průhledný iPhone 16 Pro nebo funkční Mac mini o velikosti peněženky. Nejnovějším přírůstkem do sbírky působivých úprav je počítač vsazený do útrob konzole Xbox One S.

Počítač v útrobách starého Xboxu One S

Kutil vystupující na YouTube pod jménem @PhasedTech má za sebou již několik projektů, jejichž společným jmenovatelem je miniaturizace – na svém kontě má dva drobné počítače a pravděpodobně i nejlehčí funkční počítačovou myš na světě. Ve svém posledním projektu tento kutil rozebral herní konzoli Xbox One S a do jejích útrob vložil komponenty klasického počítače.

Autor projektu si dal za cíl provést výměnu útrob tak, aby byl v maximální míře zachován nejen design, ale i funkčnost – tlačítko k zapnutí slouží skutečně k zapnutí, funguje i optická mechanika nebo přední USB port. Dokonce se podařilo umístit základovou desku s procesorem i grafickou kartu tak, aby ventilátory směřovaly do perforované části šasi.

Celý projekt vyžadoval jednak velkou míru úprav a také správnou volbu samotného hardwaru – bylo například nutné použit nízké moduly RAM, stejně tak i co nejnižší grafickou kartu. Velký díl práce odvedla 3D tiskárna, na které si autor videa vyrobil spoustu přechodových rámečků a také zadní kryt respektující polohu všech fyzických portů na základové desce.

Xbox Pc

A jaký hardware autor použil? Na dnešní dobu nijak zázračný – procesor AMD Ryzen 5 3600, 16 GB RAM, grafiku Nvidia RTX 3050 a zdroj o výkonu 250 wattů. Tato sestava poskytuje zhruba 3-4× vyšší grafický výkon než původní hardware konzole Xbox One S, lze na ní například hrát Counter-Strike 2 nebo Valorant ve Full HD rozlišení ve snímkovací frekvenci 200 fps. Stroj navíc nemusí sloužit pouze k hraní her, ale i k dalším účelům.

Kapitoly článku