Dassault Systèmes: gigant, který dává věcem tvar a ukazuje, že virtuální realita dávno není jen o hrách [reportáž z Paříže]

V minulém týdnu jsem měl možnost zúčastnit se prezentace možností a vize budoucnosti společnosti Dassault Systèmes. Tato francouzská společnost, která sídlí přímo v Paříži a byla založena již v roce 1981, pomáhá vytvářet svět takový, jak ho známe. Že jste o této společnosti nikdy neslyšeli? Nejste sami. Sám jsem studoval informace ještě na letišti, ale o to víc jsem byl překvapený z toho, co jsem viděl. A teď je mým potěšením předat své zkušenosti vám, čtenářům SMARTmanie.

Virtuální realita hudbou budoucnosti

Společnost Dassault Systèmes je přední světový dodavatel softwaru pro vizualizaci a 3D modelování. Poskytují také virtualizace snad všeho, na co může člověk pomyslet. Při návštěvě Paříže nám v obrovských prostorách sídla společnosti řekl její zastupitel, že Dassault Systèmes jsou spíše vědeckou než softwarovou společností.

Do jejich portfolia spadá velké množství systémů, které poskytují do různých odvětví dnešního moderního světa. Zabývají se však i vizualizací na zakázku. To je oblast, díky které dnes máme nové materiály, léky a dokážeme snadněji a přesněji konstruovat stavby kolem nás.





Výsledky, které jsou hmatatelné v každodenním životě

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč má nějaký produkt zrovna takto specifický tvar; zkrátka proč vypadá tak jak vypadá? V Dassault Systèmes pomáhají například navrhnout láhev šamponu tak, aby se ani při pádu samovolně neotevřela a nezdeformovala. Sám zástupce se pochlubil jedním z nedávných úspěchů, kdy navrhli nový typ kapsle na praní, která se v pračce rozpustí, ale je dostatečně pevná na to, aby odolala skousnutí dětského chrupu.

Další velkou a také jednou z původních činností je doprava, konkrétně letecký průmysl. Při spolupráci s výrobci letadel, stíhaček a vrtulníků je zapotřebí velkého testování, než je možno vystavit produkt komerčnímu nasazení. Velmi přesné simulace různých situací také šetří firmám velké množství finančních prostředků. Představa, že můžete udělat simulovaný crash test auta třeba dvacetkrát předtím, než jde na scénu pravý kousek, je jeden jedním z mála příkladů.

Veškeré možné proudy a vlnění, které mnohdy ani nevidíme, lze virtuálně zobrazit pomocí softwaru, který Dassault Systèmes vytvořil. Na snímku níže je vidět například nejvíce namáhaná místa vlaku při brzdění a je zvýrazněno teplo, které je produkováno. Na prezentaci bylo možné vidět také proudění vzduchu kolem různých dopravních prostředků. Díky tomu se pak mnohem lépe upravuje aerodynamika.

Tyto systémy a možnosti jejich využití jsme si mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Většina z nich byla zaměřena na čistě vědecké a technické použití, ale třeba rozšířená realita skrze Kinect od Xboxu bylo opravdu jen v zájmu pobavení. Byl jsem překvapen velkými dotykovými displeji, které byly pro některé programy potřeba.

3D zobrazení a virtuální realita na každém kroku

V průběhu prezentace jsme si mohli velkou část systémů vyzkoušet. Jedním z prvních bylo virtuální srdce. To tlouklo v rytmu srdce reálného a po přiblížení bylo možné si prohlédnout jednotlivé cévy, komory a zjistit, jak vše funguje. Tím, že Dassault spolupracuje s mnoha univerzitami, není překvapení, že jsou takové možnosti využívány jako trénink pro budoucí doktory, nebo třeba konstruktéry a vědecké pracovníky.

Tyto systémy bylo možno vyzkoušet na 3D monitorech od HP, se kterým má Dassault Systèmes podepsanou vzájemnou spolupráci. Speciální brýle, jejichž funkce je dobře vidět na obrázku výše, jsou ovládány senzory přímo na zobrazovacím panelu. K pohybu v menu a interakci s obrazem je využívána 3D myš od společnosti 3Dconnexion, kterou si klidně můžete koupit domů. Viděl jsem ji na některých českých e-shopech.

Po celé budově i následnému ateliéru jsme měli možnost vyzkoušet několik VR headsetů. Jednalo se o HTC Vive Pro, u kterého byla orientace v prostoru díky sofistikovanému systému perfektní. O technických parametrech není potřeba dlouze mluvit, ale díky dostatečnému rozlišení a 90Hz obnovovací frekvenci působil zážitek velmi přirozeně a byl na vysoké úrovni.

Jako demo tentokrát sloužil konfigurátor letadla, kdy novinářský kolega z Turecka procházel tryskáčem a vybíral si různé druhy stolů, sklenic a křesel. Zbytek přihlížejících okolo vidělo jeho počínání na televizích po vstupní hale budovy. Systém pro konfigurátor byl velmi propracovaný a komplexní, všechno bylo dovoleno a například i hod lahví šampaňského byl blízko hodu v reálném světě.

Nové materiály díky umělé inteligenci? I to je možné

Máme dobu moderní, a co bylo před pár lety ještě sci-fi, se dnes stává realitou. Díky znalosti molekulární chemie dokáží v Paříži virtuálně vytvořit nové materiály na zakázku. Všechno probíhá za asistence umělé inteligence a databází prvků a materiálů. Podle potřeby a požadovaných vlastností se v programu vyzkouší různé kombinace a klientovi je pak předloženo několik návrhů na výrobu materiálu.

Přesně tímto způsobem vznikl materiál na již zmíněnou kapsli na praní. Dalším výrazným odvětvím použití jsou léky a obecně chemie pro lékařský průmysl. S pomocí virtualizace a novým materiálům je blízkou budoucností také rozšíření 3D tisku orgánů, a to dokonce na míru. Personalisovaná medicína se využívá už dnes v trochu jiném významu. Například boty vytvořené na míru podle chodidel zákazníka.

Řízení provozu továren nového tisíciletí

Továrny a různé výrobní závody nezní jako oblast, která by pro milovníka moderních technologií byla nějak zajímavá. Ostatně já jsem také na začátku obracel oči, když jsem slyšel, co nás čeká. Jenže je za tím mnohem víc, než jsem si dokázal představit. Dassault Systèmes naskenují celou továrnu pomocí kamer a různých čidel, poté udělají zmenšenou kopii provozu a následně jej převedou do virtuální podoby.

Následně je celá provozovna převedena do virtuální podoby a my jsme se spolu se zastupitelem Dassault přesunuli do místnosti, kde celé stěny sloužily jako plátno pro 3D projektory. Zde jsme viděli celou továrnu na plastové lahve a mohli se v ní volně pohybovat. Každý detail továrny byl propracovaný a promyšlený do posledního detailu. Hlavní užitek takového systému je možnost správně nastavit výkonnost provozu. V případě, že běží výroba na plný výkon, je největší kazivost produktů, malý výkon pak znamená neplnění cílů. A to se ve velkém měřítku nedá dělat metodou „pokus-omyl“.





Jako hlavní pozorovatel jsem dostal speciální brýle, které na sobě měly drobné odrazky pro snímání mých pohybů. Tyto brýle jsou na obrázku níže a od 3D brýlí v kině se téměř neliší. Omluvte, prosím, špatnou kvalitu snímku. Podmínky pro focení nebyly ideální. Díky systému jsem se pak mohl přibližovat k virtuálním přístrojům a na stěnách jsem vše viděl ve 3D. Všiml jsem si, že celou místnost pokrývaly senzory, které sledovaly odrazové body na brýlích.

Důležitá role 3D tiskáren

Už teď se menší verze 3D tiskáren těší popularitě a pomalu se dostávají i do domácností. Kromě modelování drobných předmětů pro vlastní potřeby má 3D tisk velký potenciál téměř v každém odvětví. Sám zástupce Dassault Systèmes nám prozradil, že ho velmi baví objevovat možnosti a být u inovací. Když mluvil o tom, jak měl možnost se projet v plně funkčním autě vytisknutém 3D tiskárnou, nešlo v jeho očích přehlédnout radost a nadšení.

Měli jsme možnost na vlastní oči vidět rozdíl mezi starou součástkou, která drží turbínu letadla u křídla, a novou, která má stejnou funkci, ale jinou stavbu. V Dassault Systèmes přišli na to, že při zachování stejných parametrů a kvalit lze zkonstruovat uchycení, které je o více než polovinu lehčí. Takové výsledky jsou dosaženy za pomoci mnoha technologií, mezi které se řadí i 3D tisk.

Budoucí města a přírodní katastrofy pohledem vědy

Při prezentaci jsme viděli i možnosti simulace přírodních katastrof a jejich dopadu na krajinu. Takové studie si většinou nechávají vypracovat přímořské státy, u kterých hrozí tsunami. V poslední době to byly například Filipíny, Japonsko a další země ohnivého kruhu.

Plánování měst je v dnešní době mnohem důležitější než kdy dříve. Hustota zalidnění, dopravní zatížení, smog, teplota a v neposlední řadě také přírodní podmínky jsou kategorie, které je potřeba při plánování budoucích měst zohlednit. Kromě plánování je také důležité udržovat nynější města v provozu a vizualizace dokáže pomoci řešit problémy, se kterými se města potýkají. Níže je krátká ukázka virtualizace města Singapur, u kterého jde zejména o zhodnocení problémů a návrhu řešení do budoucna.

Během následujícího přesunu do ateliérů v centru Paříže jsme během převozu měli možnost popovídat si blíže o možnostech nebo také hranicích vizualizace. Zástupce Dassault Systèmes si stěžoval na plánování, které probíhalo několik desítek let zpět. Doprava byla opravdu hodně ucpaná a on sám prozradil, že v městech, jako je Paříž, je už na zlepšení dopravní situace pozdě. Infrastruktura je slabá a aut je výrazně více, než kolik se kdy předpokládalo a tato kombinace trápí snad všechny větší města.

Automobilový průmysl zažije revoluci, Tesla Cybertruck je inovativní

Podstatná část prezentace patřila automobilovém průmyslu. Ten je více než kdy jindy odkázán na softwarová řešení. Pomáhají řešit pevnost konstrukce, odolnost vůči, aerodynamiku nebo třeba nastavení proudění klimatizace. Zejména poslední jmenovaný bod mě zaujal, protože jsem nikdy nepřemýšlel nad tím, jak může správně nastavená cirkulace vzduchu vytvořit lepší podmínky pro jízdu autem.

Být v takové firmě a nezeptat se na Teslu Cybertruck by byl hřích. Jedna z prvních otázek od novinářů bylo právě toto kontroverzní auto. A zástupci Dassault z něj jsou nadšení. Neřeší však vzhled, elektrický pohon ani aerodynamiku. Nejvíce je zaujal exoskelet, který je kostrou a zároveň zevnějškem tohoto pickupu. Díky tomuto řešení se prý výrazně zkrátí doba potřebná k výrobě auta a dostalo se i na silná slova, že se jedná o revoluci a zanedlouho přistoupí každá automobilka na tento postup. No uvidíme a necháme se překvapit.

Podpora startupů a dvě stovky projektorů

V rámci druhé části prezentace, která probíhala v ateliéru Dassault Systèmes v centru Paříže, jsme byli přivítání nezvyklou podívanou. Ve velkém prostoru bývalé sýpky bylo instalováno téměř 200 projektorů, které společně s hudbou poskytovali obklopující zážitek. Ve Francii mají zřejmě rádi i české umělce a chvílemi zde hrála i Vltava Bedřicha Smetany.





Hrátky s obrazem však neskončily u stěn sýpky, ale pokračovaly mnohem dál. Projektory odrážely obraz na hladinu vody, v zrcadlovém sálu sloužil jako plátno strop a i v kruhové místnosti byl obraz projektorů spojen tak dokonale, že nešlo rozpoznat místo spojení. Takovou vizuální parádu jsem nečekal a byl jsem velmi překvapen tím, co je dnes možné.

Na samotný večer s Dassault Systèmes byli pozváni i zástupci start-up projektů, které tato pařížská společnost podporuje. Jednalo se o nastínění toho, co projekty dělají a nechybělo také promo systémů, které jsou pro jejich účely používány. Projekty byly z celého světa a byly rozmanité jak použitým softwarem, tak zaměřením.

Začínajících projektů je přes dvacet a některé jsou zajímavé více, některé pak méně. Všechny ale spojuje potřeba systémů od Dassault Systèmes ke svému podnikání a rozvoji. Mezi ty opravdu zajímavé bych chtěl zařadit již zmíněný 3D tisk orgánů, dále pak gyroskopický elektrický invalidní vozík, nový druh vodních elektráren a v neposlední řadě dron plný senzorů pro snímání měst a obecně povrchu Země. O projektech se více můžete dočíst zde.

Virtuální muzeum budoucnosti

Na úplný závěr večera jsme byli pozváni do místnosti, která nebyla nikterak velká, a přitom obsahovala celé haly muzea. Jednalo se o vizi virtuálního muzea, které chce Dassault Systèmes v budoucnu provozovat. V podstatě stačí pouze místnost s počítači a VR headsety. Bude zajímavé sledovat vývoj virtuální reality, protože k dokonalosti má virtuální muzeum ještě daleko.

Opět se jednalo o HTC Vive Pro a výsledný požitek byl díky tomu velmi dobrý. Jenže ne dokonalý a občas se mezi systémy snímání pohybu nedokázali domluvit a já viděl jen šedou plochu. Po lepší kalibraci místnosti a senzorů by to mělo být v pořádku. U každého exponátu virtuálního muzea byla možnost audiovizuální ukázky. Takže například startupový dron létal ve VR nad mojí hlavou a u toho mi bylo vysvětlováno, na jakém principu funguje.

Slečna, kterou vidíte na fotografiích, nám vysvětlovala možnosti VR v budoucnosti. Až bude větší citlivost a přesnost senzorů, bude možné simulovat například operace a další vážné úkony, které jsou v reálném životě riskantní a mnohdy nebezpečné. Přesně takové využití vizualizace a virtuální reality mi dává velký smysl a věřím, že v budoucnu se budou možnosti VR dále posouvat.