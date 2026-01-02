Další žiletka na obzoru? Infinix Note Edge pózuje na reklamním snímku

- Značka Infinix chystá nový smartphone s názvem Note Edge
- K oficiálnímu představení má dojít už v lednu
- Otázkou zůstává, zda se dostane také do Česka
Čínská značka Infinix se v našich končinách snaží zaujmout především cenově dostupnými chytrými telefony a to se střídavým úspěchem. Nyní se na internetu objevily spekulace o dalším modelu, který svým jménem odkazuje na konkurenční modely pyšnící se velmi tenkými proporcemi, jako jsou Galaxy S25 Edge či iPhone Air. Ačkoli se v rámci spekulací neobjevily konkrétní rozměry, nejspíše se novinka bude inspirovat spíše u dřívějších modelů Edge od Samsungu.
Infinix se ve střední třídě nedrží zpátky
Tomu by napovídal především 3D zakřivený AMOLED panel s rozlišením 1,5K, který má být jedním z hlavních taháků chystaného smartphonu. Chybět by neměl ani osmijádrový čipset MediaTek Dimensity 7100 a to v doprovodu grafiky Mali-G610, LPDDR5 RAM, paměti typu UFS 3.1, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 a pochopitelně také 5G. Zajímavostí je také údaj týkající se hlavního fotoaparátu, konkrétně jeho rozlišení 200 Mpx.
Kromě toho by měl dostat také relativně velkou baterii s kapacitou 6500 mAh, což by naznačovalo, že u názvu Edge nejspíše opravdu půjde spíše o odkaz na zakřivený displej, než na tenké proporce, které se u zákazníků nesetkaly s velkým úspěchem a je otázkou, zda se velcí výrobci odhodlají představit nástupce svých „žiletek“. Pozitivní zprávou je také informace o softwarové podpoře, která by měla být minimálně tři roky dlouhá co se týče velkých aktualizací systému a až pět let dlouhá, pokud jde o bezpečnostní záplaty.
Velkou otázkou ale zůstává, zda se tento model objeví také na našem trhu. V současné chvíli se na našem trhu prodávají především modely z řady Hot, která cílí na ty nejméně náročné uživatele, přičemž Infinix Note Edge by měl cílit spíše na střední třídu, možná ještě o trochu výše. Pokud by se ale na našem trhu objevil, mohl by rozčeřit stojaté vody střední třídy a trochu zatopit zavedeným značkám, jako jsou Xiaomi či Samsung. Jak to bude bychom se každopádně měli dozvědět už v lednu.