Další žiletka na obzoru? Infinix Note Edge pózuje na reklamním snímku

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 2. 1. 6:30
0
Infinix Note Edge
  • Značka Infinix chystá nový smartphone s názvem Note Edge 
  • K oficiálnímu představení má dojít už v lednu
  • Otázkou zůstává, zda se dostane také do Česka

Čínská značka Infinix se v našich končinách snaží zaujmout především cenově dostupnými chytrými telefony a to se střídavým úspěchem. Nyní se na internetu objevily spekulace o dalším modelu, který svým jménem odkazuje na konkurenční modely pyšnící se velmi tenkými proporcemi, jako jsou Galaxy S25 Edge či iPhone Air. Ačkoli se v rámci spekulací neobjevily konkrétní rozměry, nejspíše se novinka bude inspirovat spíše u dřívějších modelů Edge od Samsungu.

Infinix se ve střední třídě nedrží zpátky

Tomu by napovídal především 3D zakřivený AMOLED panel s rozlišením 1,5K, který má být jedním z hlavních taháků chystaného smartphonu. Chybět by neměl ani osmijádrový čipset MediaTek Dimensity 7100 a to v doprovodu grafiky Mali-G610, LPDDR5 RAM, paměti typu UFS 3.1, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 a pochopitelně také 5G. Zajímavostí je také údaj týkající se hlavního fotoaparátu, konkrétně jeho rozlišení 200 Mpx.

Uniklý snímek smartphonu Infinix Note Edge

Kromě toho by měl dostat také relativně velkou baterii s kapacitou 6500 mAh, což by naznačovalo, že u názvu Edge nejspíše opravdu půjde spíše o odkaz na zakřivený displej, než na tenké proporce, které se u zákazníků nesetkaly s velkým úspěchem a je otázkou, zda se velcí výrobci odhodlají představit nástupce svých „žiletek“. Pozitivní zprávou je také informace o softwarové podpoře, která by měla být minimálně tři roky dlouhá co se týče velkých aktualizací systému a až pět let dlouhá, pokud jde o bezpečnostní záplaty.



Takto tenký má být Infinix Hot 60 Pro+



Velkou otázkou ale zůstává, zda se tento model objeví také na našem trhu. V současné chvíli se na našem trhu prodávají především modely z řady Hot, která cílí na ty nejméně náročné uživatele, přičemž Infinix Note Edge by měl cílit spíše na střední třídu, možná ještě o trochu výše. Pokud by se ale na našem trhu objevil, mohl by rozčeřit stojaté vody střední třídy a trochu zatopit zavedeným značkám, jako jsou Xiaomi či Samsung. Jak to bude bychom se každopádně měli dozvědět už v lednu.

