Další vylepšení pro Siri? Až s iOS 19! Přesto dorazí dříve, než byste čekali

Podle dostupných informací plánuje Apple v rámci velké výroční aktualizace iOS 19 představit notnou část nových funkcí pro soubor Apple Intelligence a také hlasovou asistentku Siri. Slibné novinky už do iOS 18 nedorazí, dočkají se však uživatelé iOS 19. A to mnohem dříve, než se původně myslelo.

Hlasová asistentka Siri dělá Applu velké problémy. Její vývoj jde pomalu – podle reportu The Information dokonce zaměstnanci a testeři měli vloni v červnu, kdy Apple novinky umělé inteligence ukázal na konferenci WWDC 24, k dispozici pouze jedinou novinku, a to je odlišná animace probouzení Siri. Přestože Apple už tehdy na svých vyumělkovaných videích prezentoval Siri jako ultimátního asistenta, který vás zná, umí pracovat s obsahem vašich aplikací a vnímat, co se děje na obrazovce.

V březnu letošního roku pak Apple sklopil uši a ve vlastním vyjádření oznámil, že novinky týkající se Siri jsou stále ve vývoji a dorazí „později tohoto roku“. Novinář Mark Gurman však upozorňoval, že mnohem realističtější výhled poukazuje na jaro 2026.

Avšak dle nových informací deníku The New York Times to zase tak horké nebude, Apple na novinkách usilovně pracuje, testuje je a připravuje nejbližší možný termín vydání. A kdy by to mělo být? Údajně už letos na podzim, tedy krátce po ostrém vydání očekávané aktualizace iOS 19.

„Společnost Apple svou přepracovanou Siri nezrušila. Už na podzim plánuje vydat virtuálního asistenta, který bude umět například upravovat a na požádání posílat fotografie přátelům,“ tvrdí novinář Tripp Mickle s odkazem na tři své zdroje blízké americké firmě.

Enhanced Siri's features include better understanding of personal context, on-screen awareness, and seamlessly performing actions within and across apps. It's not yet clear if Apple will drop all these features at once or roll them out gradually through 2026.

