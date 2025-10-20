Další velká rána pro Apple Intelligence! Cupertino opouští šéf AI vyhledávání

- AI z dílny Applu ještě pořád není konkurenceschopná
- Klíčoví zaměstnanci z Cupertina utíkají za lepším do Mety či Googlu
- Pokud se Applu nepodaří odliv zastavit, bude mít velké problémy
Umělá inteligence je největším tématem posledních let a v dohledné době to nevypadá, že by se na tom mělo něco změnit. Prakticky každá větší technologická společnost na implementaci AI zaměřuje veškeré své síly a nechce nic v tomto ohledu zanedbat. Výjimkou je Apple, který přeci jen v tomto ohledu, mírně řečeno, zaspal a snaží se nejnovější trend dohnat, seč mu síly stačí. Problémem ovšem je, že se mu to stále nedaří a původní termíny, které si v tomto ohledu stanovil, musí posouvat.
Apple Intelligence příliš netáhne
Neschopnost přinést nové AI funkce také podle všeho nemotivuje ani samotné zaměstnance. V Sillicon Valley totiž platí, že pro mnohé inženýry a manažery nejsou motivující ani tak peníze, jako spíše příležitost pracovat na něčem zásadním a posouvat celé odvětví zase o kousek dále. Apple v tomto ohledu bohužel nemá moc co nabídnout, a tak jeho řady stále více opouštějí klíčoví zaměstnanci, přičemž se gigantovi z Cupertina ani nedaří lákat adekvátní náhrady.
Jak upozornil Mark Gurman z Bloombergu, Apple opustil další vysoce postavený manažer, Ke Yang. Ten vedl divizi AI vyhledávání v Applu, která je pro úspěch umělé inteligence klíčová. Poměrně nepřekvapivě změnil zaměstnavatele ve prospěch Mety, jež se daří lákal talentované a schopné zaměstnance různých společností, včetně Applu. Yang teprve nedávno převzal nově vytvořenou skupinu Apple Answers, Knowledge, and Information, interně známou jako AKI. Tento tým je zodpovědný za vývoj technologie, která má Siri přiblížit ChatGPT, včetně schopnosti získávat živé informace z webu.
Projekt AKI je údajně ústřední součástí plánované revize Siri, kterou Apple plánuje uvést na trh v březnu 2026. Aktualizace má údajně zahrnovat funkce, které byly odloženy z počátku tohoto roku, jako je například umožnění Siri přístupu k osobním údajům a zpracování složitějších, vícestupňových požadavků. Yangovo povýšení do funkce vedoucího AKI přišlo před několika týdny po odchodu Robbyho Walkera, dalšího dlouholetého manažera, který skupinu vedl. Yang dříve dohlížel na část AKI zaměřenou na vyhledávání, než byl povýšen do pozice vedoucího celé divize.
Zde podléhal přímo Johnu Giannandreovi, viceprezidentovi Applu pro strojové učení a strategii AI. S odchodem Yanga bude tým AKI nyní podléhat Benoitovi Dupinovi, jednomu z Giannandreaových zástupců odpovědným za infrastrukturu strojového učení v Applu.
Applu se nedaří zastavit odliv klíčových zaměstnanců
Projekt AKI se údajně stal stěžejním pilířem snahy Applu o snížení náskoku konkurentů, jako jsou OpenAI, Perplexity a Google Gemini, kteří dosáhli rychlého pokroku v oblasti vyhledávání a konverzačních rozhraní založených na umělé inteligenci. Gurman popisuje funkci Answers jako novou vrstvu Siri, která je navržena tak, aby syntetizovala odpovědi z živých internetových dat, což jí umožňuje poskytovat aktuální odpovědi a kontextové informace.
Odchod Yanga je poslední z řady odchodů z divize umělé inteligence giganta z Cupertina, kterou podle zpráv opustilo jen v tomto roce více než tucet vedoucích výzkumníků a inženýrů. Mnoho z nich odešlo z týmu Foundation Models, který má na starosti vývoj základních generativních modelů umělé inteligence. Tuto divizi vedl Ruoming Pang, který také na začátku tohoto roku také odešel do Mety, aby pomohl založit novou výzkumnou divizi známou jako Superintelligence Labs.