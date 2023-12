Další generace Galaxy Buds nabídne skvělou funkci: překlady v reálném čase pomocí AI

Galaxy Buds nejspšíe dostanou vítané vylepšení v podobě AI

Ta by mohla pomoci s překlady v reálném čase

Odpadla by tak závislost na internetovém připojení a cloudu

Sluchátka od jihokorejské společnosti Samsung patří mezi špičku na trhu jak ve zvukovém podání, tak z hlediska chytrých funkcí. Korejský gigant se nicméně s tímto evidentně nechce spokojit a podle informací serveru Maeil Business Newspaper už pilně pracuje na nové generaci sluchátek, která budou ještě chytřejší, než ta současná. Ještě aby ne, když do nich chce společnost údajně nasadit trend poslední doby, kterým je umělá inteligence. Tu plánuje nasadit do svých chytrých telefonů z řady Galaxy S24, avšak sluchátka by neměla zůstat pozadu.

Babylónská rybka ve vašem uchu

Nová generace sluchátek Galaxy Buds 3 Pro by se měla na pultech obchodů objevit v druhé polovině roku 2024, a to rovnou s integrovanou umělou inteligencí. Ta by měla uživatelům usnadňovat různé činnosti a mohla by fungovat například jako simultánní překladač, což ocení především ti, kteří často cestují do zahraničí a nemají zrovna jazykové nadání. Sluchátka Pixel Buds od Googlu už podobnou funkci mají, avšak Překladač Google Live ke své činnosti potřebuje internet, což znamená, že nemá možnost offline překladů. Právě v tomto ohledu by mohla sluchátka od Samsungu ty z Mountain View trumfnout.

Sluchátka Galaxy Buds 3 Pro budou údajně poskytovat překlady bez nutnosti připojení k internetu nebo odesílání konverzací do cloudu, čímž se nejen zrychlí samotné překládání, ale také nebudou závislá na mnohdy nespolehlivém internetovém připojení. To vše posiluje očekávání, že společnost Samsung se v příštím roce zaměří na možnosti umělé inteligence v oblasti hardwaru. Firma se nedrží zpátky a již nyní se chlubí modelem Galaxy S24 jako „telefonem s umělou inteligencí“. Samsung již potvrdil, že jeho příští vlajková řada bude vybavena funkcí překladu jazyka v reálném čase pro hlasové hovory.

Nejen tím ale chce Samsung zaujmout potenciální zákazníky. Nedávný únik informací ohledně nadstavby One UI 6.1 také prozradil spoustu nových vychytávek z oblasti umělé inteligence pro řadu Galaxy S24. Například se jedná o možnosti generování tapet, jako jsme viděli u řady Pixel 8, přemisťování objektů na snímku a rozšiřování fotografií za zachycené hranice, přesouvání objektů z jednoho snímku na druhý, vylepšení aplikace Poznámky o automatické formátování, překlad v reálném čase pro telefonní hovory nebo izolování hlasu od okolního ruchu při telefonování. Jestli se spekulace potvrdí a dočkáme se také chytrých sluchátek se teprve ukáže.