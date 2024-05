Cybertruck už je v Berlíně! Brzy zamíří i do Prahy, na zkušební jízdu ale zapomeňte

Futuristický Cybertruck se vydal na pouť Evropou s názvem Cyber Odyssey

Uplynulý víkend byl k vidění v obchodním centru v německém hlavním městě

Do interiéru se bohužel nepodíváte a ani se ve voze nesvezete

Jen několik dní nazpět jsme vás informovali o poměrně netradiční pouti Evropou, na kterou se vydá kontroverzní Cybertruck neméně kontroverzního Elona Muska. Našince jistě potěší také zastávka v našem hlavním městě, nicméně pokud se již nemůžete dočkat, stačí vyrazit do některé z lokalit, kde se Cybertruck objeví dříve, než v Praze. Uplynulý víkend byl obří elektrický pickup od Tesly k vidění v nepříliš vzdáleném Berlíně, konkrétně v obchodním centru Mall of Berlin. Tam pochopitelně vzbudil velkou pozornost kolemjdoucích i nadšených fanoušků značky, kteří se do obchodního domu vydali cíleně, aby mohli Muskův počin spatřit naživo.

Cybertruck se vydal na cestu Evropou

Již dříve jsme spekulovali, že ukázka na pouti s názvem Cyber Odyssey bude nejspíše jen statická a první vystavená lokace nám tuto domněnku potvrdila. Nejenže se v Cybertrucku nebudete moci svést ani na uzavřeném okruhu či jen na parkovišti, dokonce se nebudete moci podívat ani do interiéru či si na chvíli sednou za volant tohoto masivního elektromobilu. To je rozhodně škoda, neboť jak už naznačily první recenze ze zahraničí, zážitek z interiéru je přeci jen trochu něco jiného, než pozorování Cybertrucku zvenčí.

Ani nám se při naší návštěvě Tesla Showroomu v kalifornském San José nepodařilo nahlédnout dovnitř vozidla jinak než skrze okno, což je bezesporu škoda. Pokud vás i tak Cybertruck zajímá a rádi byste se na něj podívali osobně, budete mít příležitost v období od od 5. do 8. června, kdy se objeví v Tesla Store Praha. Zájemci z Moravy to nicméně budou mít blíže do rakouské metropole Vídně, kde bude Cybertruck vystaven v Tesla Delivery Center o něco dříve, konkrétně od 23. do 25. května.