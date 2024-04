Tesla Cybertruck v Česku! Víme, kdy a kde si futuristický pickup budete moci prohlédnout

Tesla přiveze Cybertruck do Evropy, bohužel ale jen na ukázku

Vystavovat jej bude v rámci akce Cyber Odyssey na více než 100 místech ve 20 zemích

Chybět nebude ani Česko, které se dočká od 5. do 8. června

Cybertruck od společnosti Tesla vzbuzuje už od samotného představení řadu kontroverzí. Ať jde o zpoždění při výrobě, nebo konstrukční problémy, svůj názor má na futuristický elektromobil prakticky každý. Vzhledem k omezeným výrobním kapacitám si ovšem mohla Cybertruck v praxi vyzkoušet jen hrstka zákazníků, přičemž v Evropě mají zájemci pozici ještě těžší. Tesla proto nyní oznámila, že Cybertruck se v nadcházejících týdnech představí na vybraných místech a akcích v Evropě v rámci programu Cyber Odyssey.

Cybertruck v červnu zamíří také do Česka

Od tohoto týdne až do 7. července bude Cybertruck vystaven na více než 100 místech ve 20 zemích. Veřejnost se bude moci seznámit s tímto kontroverzním vozidlem na vlastní kůži a dozví se více o jeho specifikacích, funkcích či konstrukci. Potěšující je, že výjimkou není ani Česká republika, kam Tesla vůz rovněž přiveze představit svým fanouškům. V Česku se Cybertruck poprvé objeví v Tesla Store Praha a bude zde vystaven od 5. do 8. června. Náruživé zájemce bohužel musíme zklamat – Cybertruck bude vystaven pouze ve statické formě, takže na testovací jízdu budete muset zapomenout.

Kromě Cybertrucku budou na akci vystaveny i ostatní modely americké automobilky. Další podrobnosti bohužel nejsou známy, tudíž kromě možnosti si Cybertruck prohlédnout naživo a vyfotit není jisté, co všechno si Tesla pro své příznivce v rámci Cyber Odyssey připravila. Otázkou také je, co si Tesla od celé akce slibuje – je velmi nepravděpodobné, že by Cybertruck v současné podobě získal homologaci pro provoz na evropských silnicích, tudíž oficiálně se zde jen tak prodávat nebude.

Pravděpodobně se ovšem jedná jen o propagační akci, která bude mít za úkol přitáhnout pozornost ke značce Tesla a alespoň trochu napravit pošramocenou pověst Cybertrucku, kterou si získal svým problematickým uvedením na trh.