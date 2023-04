Cybertruck bude mít gigantický stěrač, potvrzuje uniklé video

Máme k dispozici video z testování rozměrného stěrače Cybertrucku

Kontroverzní řešení snad nabývá reálných a především funkčních obrysů

Elon Musk by si měl pospíšit, nový model má jít do výroby už v létě

Při prvním odhalení Cybertrucku od Tesly se hodně mluvilo o jeho obřím stěrači, který měl sahat přes celé přední okno. Mnozí se domnívali, že to v reálném použití nebude fungovat a jeden stěrač nemůže obsáhnout takovou plochu. Nyní se zdá, že automobilka na tomto prvku stále usilovně pracuje a na YouTube se objevilo první video, které zachycuje stěrač v chodu.

Video bylo pořízeno dronem a jeho autorem je Brad Sloan. Zobrazuje Cybertruck v areálu Texas Gigafactory před větrným tunelem. V čase 13:42 můžete vidět, jak mnohokrát propíraný stěrač opravdu putuje přes velkou část okna.

I Musk sám v minulosti uznal, že stěrač pro tak velké okno je konstrukční oříšek a při představení v roce 2019 funkční prototyp neměli. Nyní se zdá, že vývoj pokračuje a ačkoliv těžko říct, jaká bude finální podoba tohoto prvku, z videa lze soudit, že stávající varianta by mohla fungovat. Musk i jeho tým by si ale měli pospíšit. Cybertruck už má totiž zhruba tříleté zpoždění a jeho výroba by měla konečně začít letos v létě. Masová produkce se pak očekává především pro příští rok.

Kromě videa na YouTube se na Twitteru objevil snímek dalšího Cybertrucku tentokrát s otevřeným zavazadelníkem. Ten se podle fotky nachází v přední části vozu a bude velmi prostorný, víko totiž sahá až k čelnímu sklu. Na další detaily si bohužel budeme muset ještě počkat.