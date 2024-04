Cyberpunk dostává nový vzhled. Modeři se vyřádili s 8K rozlišením a přidali ray tracing

Cyberpunk 2077 dodnes patří k vizuálně nejpůsobivějším hrám na trhu i díky pokročilým technologiím od Nvidie

To však nestačí komunitě nadšenců, která se hru snaží nadále vylepšovat pomocí různých grafických modifikací

Jednu z nejlepších fanouškovských úprav přináší Ultra Plus Better Path Tracing, o čemž se můžete přesvědčit v působivém videu v rozlišení 8K

I po více než třech letech od vydání patří Cyberpunk 2077 ke graficky nejpůsobivějším hrám současnosti. Obzvláště to platí pro PC verzi se speciálním nastavením Ray Tracing Overdrive, které do hry doputovalo společně s aktualizací na verzi 2.0 v září loňského roku. Experimentální technologie od Nvidie nabízí detailnější sledování světelných paprsků (ray tracing), a tedy ještě realističtější chování světla, byť za cenu nezanedbatelné hardwarové náročnosti. Na tomto místě vás nicméně nepřekvapí, že fanouškovská komunita zašla ještě o kus dál, což dokazuje i následující video, které nabízí pohled na jednu z nejlepších grafických modifikací, a ještě ke všemu v rozlišení 8K.

Zápřah i pro nejvýkonnější karty

Za působivým videem stojí kanál s názvem Digital Dreams, o kterém už jsme v minulosti psali, například v souvislosti s vylepšenou verzí Falloutu 4. Ale zpět k Cyberpunku – ten se dočkal vylepšení díky modifikaci s názvem Ultra Plus Better Path Tracing, která se před pár dny dočkala aktualizace s řadou vylepšení včetně věrnějších odrazů světla od povrchů pod střechou. Mezi novinkami nechybí ani podpora pro grafické karty s 20 GB paměti, což zajisté ocení například majitelé karet RTX 4090 s 24 GB GDDR6X. Co si budeme povídat, tohle zkrátka není zábava pro každého.

Zástupci CD Projektu se před nedávnem nechali slyšet, že žádnou další významnější aktualizaci už hra nejspíš nedostane. Polští vývojáři mají ostatně plné ruce práce hned s několika projekty včetně čtvrtého Zaklínače s kódovým označením Polaris, který by se už letos měl posunout do produkční fáze. Ve studiu souběžně – byť v odlišné fázi vývoje – vzniká také pokračování Cyberpunku (projekt Orion) či zbrusu nová značka s kódovým označením Hadar.