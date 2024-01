Tohle se komunitě povedlo: Fallout 4 vypadá díky ray tracingu a 300 modifikacím neskutečně

Oficiální předělávka Falloutu 4 se v současných plánech Bethesdy patrně nenachází

Díky parádnímu videu z kanálu Digital Dreams se přesto můžete podívat, jak by populárnímu RPG slušela moderní grafika

Tvůrci The Last of Us (remake prvního dílu dorazil 9 let po vydání původní hry, pozn. red.) by s tímto tvrzením patrně nesouhlasili, přesto si dovolím tvrdit, že Fallout 4 z roku 2015 stále platí za relativně moderní hru, která se plnohodnotné předělávky jen tak nedočká. Fanoušci však na nic čekat nemusí a prakticky od vydání hru zásobují všemožnými modifikacemi. Některé upravují hratelnost, jiné přidávají nový obsah a nemalá část se zaměřuje také na zlepšení grafiky, o čemž se můžete přesvědčit v parádním videu z kanálu Digital Dreams.

Fallout k nepoznání

Přibližně 9minutová ukázka zaujme především zdařilou implementací ray tracingu z balíčku Complete Ray Tracing z dílny šikovného uživatele s přezdívkou Nice Guy. Díky němu se do hry podařilo přidat také další moderní renderovací postupy včetně globálního osvětlení s řadou vizuálních efektů, mezi něž patří třeba Diffuse Illumination, Specular Reflection, dále ambientní okluze či odlesky. To však není všechno – o výslednou podobu hry se v přiloženém videu stará ještě přes tři sta dalších modifikací a úprav.

Next-gen patch dorazí se zpožděním

Oficiální podpory ray-tracingu se Fallout 4 v dohledné době patrně nedočká. Alespoň dílčí vylepšení vizuální stránky hry by měla přinést chystaná aktualizace pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S. K oznámení updatu došlo už v říjnu 2022, avšak minulý měsíc jej tvůrci bez bližšího upřesnění odložili na rok 2024. Součástí patche mají být konzolové režimy výkonu a kvality, opravy všemožných chyb a v neposlední řadě dodatečný obsah do Creation Clubu.

Na plnohodnotné pokračování slavné postapokalyptické série si však fanoušci s největší pravděpodobností počkají hezkou řadu let. Po loňském vydání vesmírného Starfieldu se totiž téměř veškerá pozornost uvnitř Bethesda Game Studios stáčí směrem k očekávanému pokračování fantasy značky The Elder Scrolls. Až poté se studio dle slov kreativního ředitele Todda Howarda vydá zpět do radiací zamořeného světa Falloutu, což se vzhledem k dlouhým vývojářským cyklům zdá být v nedohlednu.