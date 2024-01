Předělávka GTA 4 v enginu GTA 5 vás ohromí parádní grafikou i ray-tracingem

Fanoušci často volají po vylepšené verzi Grand Theft Auto IV

Ohromující video z kanálu Digital Dreams ukazuje, jak by taková předělávka mohla vypadat

Ukázka zachycuje mapu z GTA 4 v enginu z GTA 5, navíc vylepšeného několika grafickými modifikacemi

Grand Theft Auto IV (2008) představuje v rámci slavné akční série výrazný krok směrem k vážnějšímu pojetí příběhu a také realistickému vizuálnímu ztvárnění, jak jen to umožňovaly tehdejší hardwarové limity. Od původního vydání však uplynulo téměř 16 let a na hře je to z dnešního pohledu pochopitelně znát. Jedna z nejlépe hodnocených her všech dob (podle serveru Metacritic činí její souhrnná známka 98/100) by si tak podle mnohých fanoušků zasloužila moderní remaster, který by ji přiblížil k současných grafickým standardům.

Výsledek by mohl vypadat například jako ve videu z kanálu s názvem Digital Dreams, které v rozlišení až 8K zachycuje mapu z GTA 4 přepracovanou v enginu z Grand Theft Auto 5. Na dechberoucí podívané se navíc významně podílí několik grafických modifikací. ReShade preset do hry přidává moderní metody globálního osvětlení scén v podobě ray-tracingu, zatímco o zbývající vizuální vychytávky se stará modifikace s názvem Real Life Graphics. Ačkoliv se jedná „pouze“ o fanouškovský projekt, z videa je patrný vizuální posud o několik úrovní vpřed.

Dočkáme se i oficiálně?

O existenci oficiálního remasteru přímo od Rockstar Games se mezi fanoušky čile spekuluje už několik let. Tu a tam se dokonce objeví nějaký nepříliš spolehlivý informátor, podle jehož „zaručených“ informací je oznámení doslova na spadnutí.

Studio Rockstar se v současnosti plně soustředí na vývoj GTA 6, jehož vydání je naplánováno na příští rok pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Není tedy příliš pravděpodobné, že by se předělávka GTA 4 objevila dříve než za několik let. Nicméně původní trojrozměrná trilogie se už vylepšené verze dočkala a v loňském roce se dostalo pozornosti také prvnímu Red Dead Redemption – povedené westernové dobrodružství zamířilo na Nintendo Switch a PlayStation 4.