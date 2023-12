Internet se baví předělávkami traileru na GTA 6: Lego styl nebo grafika z PS1

GTA 6 se sotva ukázalo v prvním traileru, ale už jde o videoherní fenomén

Tvořiví uživatelé z hlubin internetu přináší neotřelé pohledy na GTA 6

Ukazují, jak by hra mohla vypadat ve světě Lego nebo v grafice z roku 2000

Vydání traileru na připravovanou videohru Grand Theft Auto 6 patří rozhodně k největším kulturním událostem roku a bezesporu jde o herní událost číslo jedna. 90sekundová upoutávka na oficiálním kanále vývojářů Rockstar Games má za tři týdny od vydání 160 milionů zhlédnutí a na 11 milionů lajků. Díky lidové tvořivosti se však můžeme na trailer podívat i z jiných úhlů pohledu.

Server Polygon dal na sklonku roku 2023 do kupy nejzajímavější předělávky traileru na GTA 6. Ať už jde o upoutávku v grafice a enginu předchozích dílů (třeba GTA 4, GTA San Andreas a podobně), nebo třeba remake ve stylu Minecraftu či The Sims 4. Na ty nejvtipnější remaky se nyní podíváme i my.

GTA 6 jako jiné GTA

Asi nejvěrohodnější předělávkou je GTA 6 ve stylu GTA 5. V traileru se objevují hlavní postavy Michael, Trevor a Franklin, známe lokace z Los Santos a přilehlého okolí a samozřejmě i zvířata, která hrála roli už v předchozím Grand Theft Auto z roku 2013. Jen aligátory zde nahrazuje třeba dravá puma.

Grafika GTA 4 už notně zastarala, předělávka nového traileru v enginu této hry nám však dobře připomíná, že toto byl rozhodně jeden z nejlepších dílů celé série. Autor videa, youtubový kanál Mistor78, si vystačil s hlavními postavami Romanem a Nicem a s krásnými panoramaty Liberty City, které si bere inspiraci z New Yorku. Neméně ikonicky působí trailer ve stylu GTA San Andreas.

Minulé díly série Grand Theft Auto disponují celkem slušnými možnostmi, jak přepracovat scénu po scéně. Co ale, když někdo vezme záběry z jiné velké hry od Rockstar – Red Dead Redemption 2. Přestože remake ve stylu westernové hry působí jako trailer na zcela jiný titul, i tak jde o impozantní podívanou.

GTA 6 jako jiné hry

Trailer na nadcházející Grand Theft Auto ve stylu jiných her je výzvou sama o sobě. O vskutku zajímavý počin se postaral youtuber ItzDodgerz, který narouboval scény z traileru do zřejmě nejznámější hry současnosti: Fortnite. Výsledek působí sympaticky, škoda jen druhé poloviny, ve které je použita filmová upoutávka na samotný Fortnite a s GTA to nemá nic společného.

Naopak vrchol kreativity představuje ukázka převedená do hry Minecraft. Ta, jak nejspíš víte, umožňuje z kostek postavit takřka cokoliv. Tvůrce Zinny si na YouTube dal takovou práci a postavil kulisy pro vlastní trailer. Zakomponoval do něj dokonce příběhovou esenci dvou banditů na útěku.

Značnou porcí tvořivosti oplývá i ukázka od uživatele DrGluon, která představuje svět GTA 6 ve stylu The Sims 4. Ani zde nechybí ikonická titulní píseň Love Is a Long Road od Toma Pettyho a v druhé polovině videa se můžete podívat na srovnání 1:1.

Lego Grand Theft Auto 6

A teď pozor, protože tohle je speciální. Je poměrně časté, že velké filmové hity budou zvěčněny ve světě kostiček Lego jako videohry. Stalo se tak v případě Harryho Pottera, Pána prstenů i Star Wars. Ovšem youtuber World of Shrimpy zpracoval celý trailer na GTA 6 v Lego podobě kombinací počítačové a stop motion animace. Práce na videu mu prý zabrala něco přes 2 týdny.

Pamětníky zahřeje u srdce třeba remake do grafiky, ve které videohry běžně vycházely koncem 90. let minulého století. Takhle by mohlo GTA 6 vypadat, kdyby vyšlo třeba v roce 2000 na konzoli PlayStation 1.

Ale aby byl zážitek kompletní, musíte si také představit, že byste takovou hru hráli na dobové CRT televizi s prohnutou obrazovkou. A není od věci si také připomenout, že některé takové televize kolem roku 2000 disponovaly na dnešní poměry směšnou úhlopříčkou kolem 15″.

Očekávaná městská gangsterská akce Grand Theft Auto 6 má vyjít v průběhu roku 2025, jak tvůrci oznámili na konci oficiálního traileru zkraje prosince tohoto roku. Nicméně vzhledem k tomu, že zatím jediný trailer na GTA 6 nese v názvu číslovku „1“, můžeme do roku 2025 očekávat ještě určitě minimálně jednu plnohodnotnou ukázku.