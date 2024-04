Pět sérií a dost! Seriál Zaklínač už se více řad nedočká, potvrdil Netflix

Fantasy Zaklínač od polského spisovatele Andrzeje Sapkowského je populární nejen u nás, ale také ve světě. Drsný svět plný nespravedlnosti a rasismu, který je v ostrém kontrastu k takzvanému „high fantasy“, které proslavil například J. R. R. Tolkien, si získal oblibu nejen díky poutavým knihám, ale také zásluhou skvělých her od studia CD Projekt RED.

Jen svět televize a stříbrného plátna zůstává Bílému vlku zapovězen – polský seriál z přelomu milénia si sice u některých fanoušků vysloužil kultovní status, obecně byl ale přijat přinejmenším rozpačitě. Od adaptace Netflixu si řada příznivců slibovala poměrně hodně, ostatně na tvorbu dohlížel sám Sapkowski. I když si první série na ČSFD vysloužila poměrně solidních 78 procent, následující dvě řady vykazují sestupnou tendenci – druhá řada má jen 64 procent a třetí dokonce 54 procent.

It's official, The Witcher season 4 is in production. But that's not all, we're already planning season 5, which will be the final season and bring this epic show to a fitting conclusion. See you on The Continent. pic.twitter.com/c0ilUCWYkF

