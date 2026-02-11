Čtyřikrát 100 megapixelů. Příští vlajkové smartphony údajně zaujmou překvapivou fotovýbavou

- Příští vlajkové smartphony by údajně mohly přijít o 200Mpx fotoaparáty
- Někteří výrobci si údajně pohrávají s myšlenou sjednotit rozlišení všech kamer na 100 megapixelech
- 100 megapixelů údajně uvidíme u budoucích selfie kamerek
Navyšování rozlišení fotoaparátů ve smartphonech je zřejmě u konce. 200Mpx senzory už nejsou výsadou pouze vlajkových lodí, ale dostávající se do čím dál levnějších telefonů. Naopak u těch nejdražších výrobci pomalu přemýšlí nad změnou kurzu – tabulkově vysoké rozlišení fotoaparátu je sice dobrý prodejní artikl, avšak nemusí automaticky znamenat ty nejkvalitnější fotografie.
100 megapixelů jako nový standard?
V příštích měsících bychom se měli dočkat odhalení smartphonů Oppo Find X9 Ultra a Vivo X300 Ultra, které mají nabídnout hned dva 200 Mpx fotoaparáty – hlavní a teleobjektiv. Jak se ale zdá, tato fotovýbava se patrně novým standardem nestane – podle informátora Digital Chat Station někteří výrobci smartphonů přemýšlí nad tím, že do svých vlajkových lodí začnou nasazovat fotočipy s nižším rozlišením.
Digital Chat Station tvrdí, že vybraní výrobci si pohrávají s myšlenkou srovnat rozlišení u všech fotoaparátů na hodnotě 100 megapixelů. Tímto rozlišením se mají chlubit nejen všechny fotoaparáty na zádech (tedy hlavní, širokoúhlý a teleobjektiv), ale také selfie kamerka, která má být postavená na novém snímači s velmi malými pixely.
Výměna současných 200Mpx senzorů za snímače s polovičním rozlišením nemusí nutně znamenat downgrade – 100Mpx čipy s většími pixely mohou nabídnout lepší příjem světla, a tedy čistší fotografie s menší mírou rozmazání. Sjednocení rozlišení může navíc přinést konzistentnější výsledky napříč fotoaparáty. Otázkou je, jak si s takto vysokým rozlišením poradí širokoúhlé kamery, jejichž rozlišení se v současnosti pohybuje okolo 50 megapixelů.
Digital Chat Station zatím nezacházel do žádných detailů, takže netušíme, jaké firmy o takové sestavě fotoaparátů přemýšlí, či jaké snímače hodlají použít. Předpokládáme však, že pokud se tato predikce vyplní, tak jako první uvidíme trojitý 100Mpx fotoaparát ve smartphonu některé z čínských značek, např. Oppo, Vivo nebo Xiaomi.
