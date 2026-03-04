Comeback tlačítkových telefonů? Tenhle se bude líbit i vám, vypadá jako Blackberry

- Na MWC 2026 v Barceloně se objevil možná nečekaný nový trend – tlačítkové telefony
- To nejzajímavější ukázal čínský Unihertz ve svém limitovaném modelu Titan 2 Elite
- Ten kombinuje Android 16 s QWERTY klávesnicí, ještě v březnu zamíří na Kickstarter
Výrobci mobilních telefonů z Číny nemají daleko ke kopírování „západních“ trendů. Nakonec živým důkazem toho je Oukitel a jeho portfolio telefonů, které až nápadně připomínají iPhone 17 Pro nebo nejnovější Samsungy. Jen o pár kroků vedle na výstavišti v Barceloně sídlí stánek dalšího méně známého Číňana – Unihertz. A ten zde předvedl svůj nejnovější počin, se kterým plánuje zamířit na platformu Kickstarter. Tohle je Titan 2 Elite, ta nejpůsobivější reinkarnace Blackberry, jakou letos uvidíte.
Klávesnice jako hlavní zbraň
Tlačítkový Unihertz disponuje 4,03″ obrazovkou typu AMOLED, která má velmi nekonvenční, skoro čtvercový poměr stran. V horním levém rohu se nachází čelní kamerka v průstřelu. Mnohem zajímavější však je mechanická QWERTY klávesnice pod ním, která rozšiřuje přední plochu telefonu zhruba o polovinu, ale pořád jde o jeden z nejkompaktnějších smartphonů dneška.
Klaviatura má celkem pohodlná stisk, nabízí i kontextová tlačítka pro domovskou obrazovku, gesto zpět a otevření spuštěných aplikací, nechybí ani klasiky typu shift, alt, enter nebo backspace. Kromě toho celá klávesnice umí fungovat jako touchpad pro gesta – jak jsou zvyklí pamětníci telefonů Blackberry – ale i přímo pro kurzor. Přímo v systému, kterým je čistý Android 16 s podporou garantovou do roku 2031, pak bude možné jednotlivé klávesy dle libosti namapovat na rozličné zkratky.
Po designové stránce jde pak o celkem fádní zařízení. Potěší sice hliníková konstrukce, nicméně záda jsou z lacinějších materiálů a prim na nich hraje dvojice fotoaparátů a LED dioda v podlouhlém fotomodulu. Na těle je zajímavé ještě jedno speciální tlačítko, na pravém boku dole, které má kontrastní červenou barvu a opět jej lze coby akční klávesu namapovat na takřka cokoliv – od svítilny, fotoaparátu, až po různé systémové zkratky.
Výbava i cena s otazníkem
Z výbavy jsme se toho moc nedozvěděli. Kromě alespoň některých parametrů displeje a slušné 5leté softwarové podpory nevíme prakticky nic. Telefon totiž teprve nyní míří na Kickstarter, oficiální kampaň dosud ani nezačala, ale je přislíbena v průběhu března. S crowdfundingem má navíc čínský Unihertz už celkem slušnou zkušenost, také předcházející model Titan 2, který rovněž nabízel kompaktní rozměry a QWERTY klávesnici, celkovým pojetím ale působil spíš jako koncept nebo prototyp, než jako hotový produkt.
Zákazníky to ale nejspíš neodradilo, přes 7 tisíc donorů investovalo v kampani do vývoje Unihertz Titan 2 16,3 milionu hongkongských dolarů, tedy asi 44 milionů korun. Samotný telefon se pak prodával na mnoha trzích, mimo jiné i v USA, a to za necelých 300 dolarů, tedy asi 7 tisíc korun. Cenovku nového Titan 2 Elite Unihertz odmítl komentovat s odkazem na brzké uvedení na Kickstarter.