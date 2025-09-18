TOPlist

Druhý život pro BlackBerry Passport! Tahle modifikace jej vylepší po hardwarové i softwarové stránce

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 18. 9. 6:30
Chytrý telefon BlackBerry Passport
  • Zinwa Technologies vrací život starým zařízením od kanadského BlackBerry
  • Po úspěchu s modelem Classic se chystá také na neméně oblíbený Passport
  • Bohužel nad projektem visí několik otazníků

Zařízení kanadské společnosti BlackBerry patřily svého času mezi jedny z nejpopulárnějších komunikátorů na světě. Jejich obliba spočívala v řadě větších či menších vychytávek, nicméně mezi to největší lákadlo bezesporu patřila hardwarová klávesnice. Jenže s příchodem iPhonu se nakonec ukázalo, že pro uživatele je důležitější větší displej a mechanická klávesnice jim je spíše na obtíž. S neschopností dostatečně rychle inovovat a přesvědčit uživatele, aby dali BlackBerry druhou šanci, se nakonec firma odporoučela na věčnost, alespoň co se týče jejich ambicí na smartphonovém trhu.

BlackBerry Passport se chystá na návrat

Mezi jedny z nejoblíbenějších zařízení z posledních aktivních let kanadské firmy na smartphonovém trhu patří Passport – chytrý telefon s netradičními rozměry, se kterým jste vystoupili z řady. BlackBerry OS byl sice kvalitní systém, který umožňoval spouštět i aplikace pro Android, nicméně v současné chvíli je již těžce za zenitem a v praktickém životě téměř nepoužitelný. Pokud se vám ale po BlackBerry Passport stýská,  Zinwa Technologies představila způsob, jak oblíbený telefon znovu „oživit“.

Firma je známá pro své modifikace smartphonů BlackBerry Classic, které osazuje novým hardwarem a také Androidem 13. Nyní, když jsou modifikace pro BlackBerry Classic v sériové výrobě, společnost přesouvá svou pozornost na jiné produkty. Dříve slíbila, že poskytne sady pro nadšence, kteří chtějí oživit svůj starý BlackBerry Passport, přičemž nyní aktualizovala informace o jejich dostupnosti.



blackberry



Nepřehlédněte

Definitivní konec. Ze smartphonů s BlackBerry OS už si ani nezavoláte

Tady dobré zprávy končí. Sady, díky kterým si můžete upgradovat vlastní BlackBerry Passport a upravit je tak, aby byly použitelné i v dnešní době, budou k dispozici v příštím roce, nicméně nevíme, kdy přesně. Stejně tak nevíme, jaký hardware bude pro Passport k dispozici (Classic v jejich péči dostal MediaTek Helio G99, lepší fotoaparáty, USB-C port a větší baterii). Zinwa také uvedla, že modifikace bude kompatibilní pouze s první verzí Passportu a nikoli se stříbrnou edicí, která se na trh dostala později. Otázkou také zůstává, jestli bude Zinwa nabízet i již upgradované zařízení, jako tomu je v případě BlackBerry Classic.

