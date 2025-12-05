TOPlist

Android 16 rozšiřuje AI funkce. Tahle užitečná vychytávka dorazí i na další zařízení

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 5. 12. 6:30
Recenze Google Pixel 10 Pro (XL): maximálně povedený Android
  • Do operačního systému Android 16 zamířilo hned několik zajímavých funkcí
  • Tou nejzajímavější je AI shrnutí dlouhých konverzací, které již není exkluzivní pro Pixely
  • Novinky se postupně šíří mezi uživatele už nyní

Nebudeme si nic nalhávat, občas se může stát, že nás různé notifikace, kterými nás aplikace neustále bombardují, mohou přehltit. Dohnat v tomto ohledu resty může být časově a psychicky náročné, obzvláště pak ve chvíli, kdy se například v rámci konverzace někteří utrhnou ze řetězu a vám nezbyde nic jiného než ručně přečíst desítky zpráv, abyste byli v obraze. S nástupem AI je ale tomuto konec – telefony Pixel od Googlu disponují funkcí, která vám tyto konverzace přehledně shrne. A pokud nemáte v kapse Pixel, máme pro vás dobrou zprávu.

Nové užitečné funkce pro Android 16

Další telefony s Androidem již nyní podporují souhrny oznámení využívající umělou inteligenci. Tato funkce je součástí nejnovější verze Androidu 16 a byla minulý měsíc uvedena na zařízení Pixel, ale nyní se začíná šířit i na zařízeních od jiných výrobců, například od jihokorejského Samsungu. Na rozdíl od verze této funkce od Applu ji Google omezuje na komunikační aplikace. Google uvádí, že delší zprávy a skupinové konverzace zkrátí do kratších úryvků, které si můžete přečíst snadno a rychle.

Google navíc zavádí nový způsob organizování oznámení, který automaticky seskupí a ztlumí oznámení s nižší prioritou, například těch týkajících se propagačních akcí, novinek a upozornění ze sociálních sítí. Mezi další novinky v systému Android 16 patří možnost přizpůsobit si domovskou obrazovku pomocí vlastních tvarů ikon a motivů. Můžete také využít novou rozšířenou funkci tmavého režimu, která automaticky ztmaví aplikace, i když tento motiv nativně nepodporují. Google také sjednocuje nastavení rodičovské kontroly, což rodičům umožňuje nastavit dobu používání zařízení, kontrolovat používání aplikací a vytvářet plány odpočinku přehledně z jednoho místa.



Google vydal finální Android 16! Zatím bez nového designu

Mezi další funkce, které se objevují v systému Android, patří možnost odhalit podvody pomocí funkce Circle to Search a aktualizace aplikace Telefon, která vám umožní upozornit člena rodiny nebo přítele, že se jedná o urgentní hovor. Funkce Fast Pair bude k dispozici také pro naslouchátka, což řadě lidí usnadní jejich používání.

