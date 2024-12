Co víme o iPhonu 17 Pro? Tohle je 7 novinek, které má přinést

iPhone 17 Pro má nabídnout celou řadu novinek

Největším překvapením může být nový design ve stylu Google Pixel

Hovoří se také o novém čipu A19 Pro, 12 GB RAM a menším výřezu

V posledních týdnech se stal předmětem mnoha spekulací připravovaný iPhone 17 Pro (Max). Přispěl k tomu hlavně článek serveru The Information, který hovoří o celkem zásadních designových inovacích a zmiňuje se i o vylepšení některých klíčových prvků výbavy. Na co se můžeme těšit u nejočekávanějšího iPhonu roku 2025?

Nový design

Únik se zmiňuje hlavně o nových materiálech. Zatímco poslední generace sázely na titan a modely před nimi na tvrzenou nerezovou ocel, iPhone 17 Pro (Max) údajně dorazí v těle z hliníku. Posledním hliníkových telefonem od Applu byl iPhone 8 z roku 2017. Pokud spekulace vyjde, půjde o zásadní změnu v celém portfoliu.

Záda nových iPhonů mají být vytvořena ze speciálního materiálu kombinujícího hliník a sklo. Konkrétně v horní části mají být záda spíše kovová, zatímco v dolní půlce spíše skleněná, aby bylo zajištěno bezdrátové nabíjení.

Na to konto se objevily i spekulace, které tvrdí, že vrcholné iPhony pro rok 2025 přinesou obdélníkový modul s fotoaparátem. Na sociálních sítích hned začaly vznikat bizarní grafické koncepty, které vyobrazují iPhone v podobném duchu jako Pixel 9 od Googlu. Tento design se jeví vesměs nepravděpodobně, ale kdo ví.

Výkonný čip A19 Pro

Příští generace iPhonů dorazí s novými čipy A19 Bionic, respektive A19 Pro. Bližší specifikace o tomto kusu křemíku nemáme, nicméně mělo by jít o čipset vytvořený pomocí 3nm architektury tchajwanského výrobce TSMC. Lze očekávat další nárůst výkonu a energetické výtěžnosti.

Wi-Fi a 5G modem by Apple

A u výbavy ještě zůstaneme. U všech nových iPhonů 17 se hovoří o nasazení nových čipů pro bezdrátové připojení. Wi-Fi 7 disponuje již řada iPhone 16, nicméně modem pro tuto technologii vyvíjí společnost Broadcom. V příštím roce by měl tyto čipy vyrábět pro své telefony přímo Apple – a to stejné platí o modemu pro 5G, které si Apple taktéž chce vyrábět sám.

12 GB paměti

Apple na operační paměť příliš nedá a svoje operační systémy vždy upravoval tak, aby byly použitelné bez vysokých nároků na RAM. Výjimkou je však Apple Intelligence, se kterou Apple chtě nechtě musel u většiny iPhonů nabídnout vyšší paměť alespoň 8 GB. Týká se to iPhonu 15 Pro (Max), iPhonu 16, 16 Plus, 16 Pro (Max) a lze to samé očekávat i u iPhonu 17.

Nejnovější spekulace však poukazují ještě na možnost zvýšení operační paměti pro vrcholné modely 17 Pro a Pro Max. Tyto smartphony tak v příštím roce dost možná dostanou 12 GB RAM. Změna by přišla krátce poté, co Apple u všech svých počítačů zvedl základní jednotnou paměť na 16 GB.

Nová selfie kamerka

Apple už roky používá u všech iPhonů tu stejnou 12Mpx selfie kamerku s velikostí 1/3,6″ a ekvivalentním ohniskem 23 milimetrů. Prakticky stejné selfie jako u modelu 16 Pro Max byste našli u iPhonu 11. Příští rok se ale očekává výrazná změna, a sice nasazení nové selfie kamerky s nativním rozlišení 24 Mpx.

Dynamic Island v menším provedení

Na čelní straně ještě počkáme. Apple plánuje pro technologii Face ID nasadit novou čočku, což výrazně zmenší prostor, jaký technologie vyžaduje. To znamená, že iPhone 17 Pro Max, největší z celé rodiny, nabídne výrazně menší chytrý výřez Dynamic Island. Menších modelů 17 a 17 Pro se tato estetický změna spíše nedotkne.

Teleobjektiv s rozlišením 48 Mpx

A inovace můžeme podle The Information očekávat také u zadní sestavy kamer. Konkrétně teleobjektiv u modelů Pro a Pro Max by měl dostat vysoké rozlišení 48 Mpx. Současné modely 16 Pro a Pro Max nabízí silný teleobjektiv s 5× optickým zoomem, avšak s nižším rozlišení 12 Mpx.