Co si zahrajete na Nintendo Switch 2? Mezi prvními bude megahit od Rockstaru

Začátkem dubna Nintendo odhalí více informací o konzoli Switch 2

Internetem už kolují spekulace, co všechno si budete moci na nové konzoli zahrát

Jedním z hlavních taháků má být kovbojský megahit od Rockstar Games

Představení nové konzole je vždy velkou událostí, na kterou jsou upřeny zraky milionů hráčů po celém světě. O tom, zda konzole bude v prvních dnech, týdnech a měsících úspěšná ovšem rozhodují hry, které na novou konzoli budou k dispozici hned v den spuštění prodejů, případně chvíli poté. V tomto ohledu má Nintendo Switch 2 rozhodně na co navazovat – současné Switch měl totiž mezi svými launchovými tituly nejen rozpačitě přijatou hru 1-2 Switch (Metacritic: 58/100), která především propagovala možnosti ovládání, ale hlavně na něj byla k dispozici hra The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Metacritic: 97/100), která je právem považována za jednu z nejlepších her všech dob.

Port jedné z nejlepších her všech dob

Navázat něčím podobným určitě nebude snadné, byť podle posledních spekulací má Nintendo na spuštění prodeje své nové konzole přichystané eso v rukávu. Nepůjde sice o nejnovější titul, na druhou stranu půjde o jednu z nejlepších her, která kdy byla vytvořena. Nebudeme vás dlouho napínat – má se jednat o port skvělého kovbojského titulu Red Dead Redemption 2 (Metacritic: 97/100) od Rockstar Games.

I když se jedná o starší titul (vydaný v říjnu 2018), který má řada hráčů již nejednou dohraný, přesto se vzhledem k jeho rozlehlosti a technické náročnosti bude jednat o počin, jenž bude nejen demonstrovat výkon nové konzole, ale také spoustu hráčů zláká k tomu, aby se na Divoký západ vydali ještě jednou.

Druhý díl by také doplnil jedničku, která se na Switch dostala v roce 2023, tedy nějakých 13 let po prvním vydání. Red Dead Redemption 2 ale nejspíše nebude jediným tahákem, kterým bude chtít Nintendo přesvědčit nové a stávající hráče k nákupu konzole. Podle spekulací bychom se měli dočkat také nové Zeldy či Maria, přičemž k dispozici má být i zpětná kompatibilita se staršími tituly, takže hráči určitě budou mít v den vydání co hrát. Více informací o Nintendu Switch 2 se dozvíme už 2. dubna, na kdy japonská společnost plánuje speciální prezentaci.