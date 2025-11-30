CMF Watch 3 Pro recenze: levné, stylové a přesto nabité funkcemi

- CMF Watch 3 Pro jsou skvělou volbou pro každého, kdo nechce utrácet za chytré hodinky příliš mnoho
- Pokud máte navíc telefon od Nothing, dostanete navíc zajímavé AI funkce
- Za cenu 2 499 korun vypálí nejednomu konkurentu rybník
Chytrých hodinek je na trhu přehršel. Ve stručnosti se dělí na dvě kategorie, tedy ty opravdu chytré, které toho funkčně zvládají hodně, ale mají omezení především ve výdrži, na druhou stranu tady jsou ty méně chytré, ale pro běžného uživatele jim nic moc neschází a navíc nabídnou mnohem lepší výdrž. Důležitým faktorem při výběru také dost často bývá také cena. A právě zde nastupuje na scénu CMF, dceřiná společnosti britského Nothingu, se svými hodinkami Watch 3 Pro. Ty nejenže dobře vypadají, ale jsou také nabité funkcemi.
Design a zpracování
Už v případě designu je potřeba se trochu více rozepsat. Zatímco většina značek nabízí při nejlepším několik barevných či materiálových variant, CMF dává zákazníkům na výběr rovnou ze tří vzhledů. Vybírat můžete z černé povrchové úpravy s výraznými indexy na lunetě, červenou variantu bez výrazných indexů (k dispozici také ve světle zelené) a z mého pohledu asi nejzajímavější šedou verzi s oblou lunetou, kterou jsme měli k dispozici na test.
Ta sice primárně cílí spíše na zástupkyně něžného pohlaví, nicméně i na pánském zápěstí ostudu neudělá. K designu bych měl jen jednu výtku – chápu, že označení na produktu být musí, ale nápis „CMF by Nothing“ na lunetě si firma mohla odpustit.
Použité materiály také překvapí – tělo je totiž vyrobeno z hliníku, zatímco dýnko je z černého plastu. Luneta je rovněž kovová a lehce vystupuje nad zapuštěný displej, čímž ho poměrně efektivně chrání před náhodným poškozením. Kovová je také korunka na pozici jedné hodiny, která je rovněž otočná a systém na to reaguje. Rozměry testovaného modelu jsou 25,8 × 4,7× 1,52 centimetrů a váha se zastavila na 51 gramech. Ačkoli je šedý model nejtlustší, je zároveň nejlehčí.
Řemínek je vyveden v barvě pouzdra a je uchycen skrze Quick Release mechanismus, tudíž můžete řemínek dle potřeby vyměnit za jiný s roztečí 22 milimetrů. Silikonový řemínek je velmi příjemný na nošení a ani po intenzivním testování jsem s ním neměl výraznější problémy a nemám mu co vytknout. Spodní strana je domovem nejen pro nezbytné senzory, ale také pro proprietární konektor pro nabíjení.
Displej, parametry a funkce
Tím nejdůležitějším na chytrých hodinkách je bezesporu displej. CMF Watch 3 Pro se mohou pochlubit AMOLED panelem s rozměrem 1,43″, rozlišením 466 × 466 pixelů (jemnost 326 ppi), maximálním jasem 670 nitů a obnovovací frekvencí 60 Hz. Ačkoli je to v této cenové kategorii překvapivé, displeji není prakticky nic moc co vytknout – podání barev, Always-on, maximální jas i čitelnost na přímém slunci a pozorovací úhly, vše je zkrátka nadstandardní, snad jen jas v Always-on režimu by mohl být vyšší.
Co se týče technologií, nechybí na dýnku senzor, který měří srdeční tep a okysličení krve. Hodinky zároveň zvládnou detekovat spánek, ženské reprodukční zdraví, monitoring stresu, počítání kroků a ušlé vzdálenosti, měření kalorií, hlídání pitného režimu či připomínky pravidelného pohybu. CMF Watch 3 Pro také mají ve své databází 131 sportovních režimů, z nichž 7 dokáží automaticky rozpoznávat. Nechybí ani dvoupásmová GPS (L1 + L5), Glonass, Galileo či Beidou. Pro spojení s telefonem s Androidem 6 a novějším nebo iOS 13 a novějším využívají hodinky Bluetooth 6.0. Co potěší, je odolnost podle standardu IP68.
Ve výčtu jste si možná povšimnuli, že něco vcelku zásadního chybí – NFC. S hodinkami bohužel nemůžete bezkontaktně platit, což sice nemusí nutně vadit každému, na druhou stranu se jedná o poměrně zásadní handicap.
Měření sportu a spánku
Přesné měření aktivit je alfou a omegou všech chytrých hodinek. Pro srovnání jsem na druhé ruce měl Apple Watch Series 10 a musím říci, že mě výsledky velmi překvapily, a to pozitivně. Začnu měřením srdečního tepu, které se lišilo jen v jednom či dvou úderech za minutu, což je velmi solidní. Pochválit musím také GPSku, která je velmi přesná a snese srovnání i s několikanásobně dražším zařízením. Tady CMF odvedlo velmi dobrou práci.
Ani ostatní metriky na tom nejsou vůbec špatně. Pokud aktivně sportujete, určitě přesné měření oceníte. Ve 131 sportovních aktivitách najdete i poněkud bizarnější záležitosti, nicméně stejně jako v případě řady jiných hodinek, i tady slouží primárně pro vytahování se v marketingových materiálech – řadu sportů totiž odlišuje jen pojmenování a ikona, přičemž nic specifického se v jejich případě neměří.
Nejvíce jsem hodinky využíval při běhání a jízdě na rotopedu, kde poskytovaly solidní výsledky, a to jak s ohledem na měření srdečního tepu, trasy skrze GPS či aktuálního tempa. Pokud nejste vyloženě nadšený atlet, který potřebuje mít co možná nejpřesnější metriky a nemá touhu mít vše pod kontrolou, včetně nastavení datových polí, nabídnou vám CMF Watch 3 Pro solidní balíček, který vám bude více než dostačovat.
Zmínit musím také měření spánku, jež vám každé ráno ukáže rozepsané fáze spánku a také jejich stručné vysvětlení, včetně pár rad, jak jej zlepšit. V tomto ohledu standardní služba. Hodinky umí měřit také stres, ale stejně jako tomu je v případě jiných chytrých hodinek, i zde je to spíše jen odhad na základě tepové frekvence a se skutečným měřením stresu to nemá moc společného.
Systém a aplikace
Systém v hodinkách CMF Watch 3 Pro je propietární a jednoduchý ve stylu CMF. Na druhou stranu se rozhodně nedá říci, že by mu něco chybělo. Aplikace si sice do hodinek nedoinstalujete, na druhou stranu nic zásadního hodinkám nechybí, pakliže se řadíte mezi méně náročné uživatele.
Hodinkám z produkce Nothing nechybí ani hit poslední doby – umělá inteligence v podobě ChatGPT. Asistent zvládne na vaše dotazy odpovídat přímo ze zápěstí, například rychle shrnout text, vytvořit poznámku, osvětlit nějaký složitý termín nebo poradit v rámci tréninku. Má to ale jeden háček, a to konkrétně ten, že bez spárovaného telefonu od Nothing máte s využitím AI prostě smůlu. S iPhonem či jiným Androidem se vám spustí Siri, případně jiný hlasový asistent.
Překvapením je otočná korunka, na kterou systém opravdu reaguje. Nutno ovšem podotknout, že se nejedná o tak plynulé reakce a využití, jako v případě Apple Watch. CMF Watch 3 Pro sice reagují, ale jen v některých nabídkách a také jen v případě, že hodinky aktivně používáte. A i tak není využití dvakrát plynulé – kupříkladu při pohybu v nabídce aplikací jsou animace z nějakého důvodu trhané, zatímco při pohybu skrze dotykový displej je vše v pořádku.
Aplikace Nothing X je poměrně robustní a kromě detailního nastavení hodinek zde máte k dispozici také přehled o vašich sportovních aktivitách, všechny naměřené hodnoty a také rady běžeckého trenéra, který vám dává rady na míru. Pro začínající běžce se určitě jedná o šikovného pomocníka, který poradí v samotných začátcích.
Baterie a výdrž
Baterie dostala kapacitu 350 mAh, což je poměrně solidní hodnota. Z 0 na 100 procent dobijete CMF Watch 3 Pro za přibližně 99 minut. Samotný nabíjecí konektor není úplně pohodlný na používání, avšak magnety mu ve správném použití velmi pomáhají. Přesto by nebylo od věci, kdyby byl kabel delší, či alespoň pokud by magnety byly o poznání silnější.
Pokud jde o výdrž, tady velmi záleží na stylu používání, ale při běžném používání počítejte zhruba s 11 až 13 dny, v úsporném režimu pak klidně i dvěma měsíci. Náročnější používání vám vystačí na zhruba deset dní, a pokud budete hodinky opravdu aktivně používat a to i se zapnutým Always-on displejem, počítejte nanejvýše s pracovním týdnem, spíše však se čtyřmi dny.
Závěrečné hodnocení
CMF Watch 3 Pro jsou jako zjevení – dobře vypadají, skvěle měří, jsou nabité funkcemi, nechybí jim certifikace IP68, mají skvělý AMOLED displej, dlouho vydrží … zkrátka vše, co byste si od chytrých hodinek pro nenáročné uživatele mohli přát. A teď to nejlepší – zaplatíte za ně jen 2 499 korun! Za tuhle cenu se jedná o skvělý balíček, na kterém je nejvíce vidět, jak moc se chytré hodinky za posledních několik let vyvinuly. Ještě před pár lety byste totiž museli v obchodě nechat dvojnásobek.
I přes to nejsou CMF Watch 3 Pro rozhodně dokonalé. Podrobnější metriky u některých sportů by jim slušely, lepší práce s notifikacemi by také nebyla k zahození, drobné přešlapy jako ten s digitální korunkou nebo nekomfortní nabíjení. V porovnání s cenou ale tyto nedostatky blednout a snadno jim je odpustíte.
CMF Watch 3 Pro
Design a zpracování9.2/10
Funkce a výbava8.7/10
Pohodlnost nošení9.4/10
Přesnost měření9.5/10
Výdrž baterie9.0/10
Klady
- povedený design
- velmi příznivá cena
- přesné a spolehlivé měření
- řada sportovních aktivit
- dlouhá výdrž na baterii
Zápory
- chybí bezkontaktní platby skrze NFC
- AI asistent je k dispozici pouze s telefony od Nothing
- krátký nabíjecí kabel se slabým magnetem