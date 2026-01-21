Číňanka postavila „matku všech konzolí“. Má v sobě Xbox, PlayStation i Nintendo

- Číňanka si doma složila herní stanici složenou z konzolí Xbox, PlayStation 5 a Switch 2
- Z prvních dvou vyňala základní desky, do vytištěné kastle je umístila s 250W zdrojem
- Pro Switch pak navrhla speciální mechanismus, který umožňuje konzoli vyjmout a používat jako handheld
Pokud to myslíte s hraním vážně, vlastnictví pouze jedné konzole, případně herního PC, pro vás nedává smysl. Často jde nejen o exkluzivní herní tituly (které se v poslední době u PlayStationu a Xboxu dost přelévají, to je pravda), ale o celkový zážitek. Pakliže si konzolí pořizujete vícero, vyžaduje to trochu ekvilibristiky při navrhování obýváku. Anebo to můžete udělat jako šikovná čínská kutilka Xiao Ningzi.
Tři v jednom? Proč ne
Číňanka si doma zkonstruovala speciální přístroj, který obsahuje všechny tři velké herní konzole – Xbox Series X, PlayStation 5 a Nintendo Switch 2. Jde vlastně o designové zařízení, do kterého se vešly všechny tři konzole s jediným HDMI výstupem.
Nepřehlédněte
Nákup herní konzole neodkládejte. PlayStation 5 co nevidět zdraží, nástupce dorazí bůhvíkdy
Konstruktérka přitom vycházela ze skladby vnitřností u počítače Mac Pro z roku 2013. Ano, jde o nechvalně proslulý Mac, který připomínal odpadkový koš. Ten však uvnitř válcovitého šasi nabízel komponenty složené do trojúhelníkového půdorysu. Přesně to se stalo základem i této speciální „konzole všech konzolí“ nazvané Ningtendo PXBOX 5.
Matka všech konzolí
Xiao Ningzi nejprve vypreparovala základní desky z Xboxu a PlayStationu (Nintendo zůstalo v jednom kuse), poskládala je do sebe, svedla všechny do jediného HDMI výstupu a celé zařízení opatřila 250W zdrojem a součástky pak uzavřela do kastle vytištěné na 3D tiskárně. Vzhledem k dostatečnému chlazení spojení všech tří konzolí funguje na výbornou, což youtuberka demonstrovala ve svém videu.
Na horní části vytištěné skříně se nachází přepínač, který za 3 sekundy dokáže změnit výstup z jedné konzole do druhé. Jediným negativem je, že konstrukce neumožňuje přístup k diskovým mechanikám a slotům pro herní cartridge. To však lze obejít nákupem digitálních herních kopií. Pro každou z konzolí pak také musíte používat originální ovladač, takže i když máte vlastně zařízení 3v1, ovladače musíte mít pořád tři.
Pokud vás nezajímá celá konstrukce konzole, přetočte si video na 14. minutu, kde Xiao Ningzi jen finálně demonstruje, jak zařízení funguje v praxi, jak rychlé je přepínání mezi jednotlivými výstupy anebo třeba jak snadné je pomocí speciálního doku vytáhnout z útrob handheld Switch 2.