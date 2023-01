Chystaný elektromobil Xiaomi na prvních fotografiích. Na 80 % se dobije už za 15 minut

Xiaomi testuje svůj elektromobil na čínských silnicích

Údajně chystá dvě varianty s karoserií typu sedan

Baterie Qilin mají zajistit dobití z 0 na 80 procent za 15 minut

Na vozidlo značky Xiaomi čekají fanoušci elektromobility jako na smilování. Od známého čínského výrobce si totiž slibují větší rozšíření elektromobilů, protože ten dlouhodobě klade důraz na cenovou dostupnost špičkových technologií, a také vytvoření plnohodnotné konkurence pro Teslu, kterou shodou okolností lidé přirovnávají spíše k chytrým telefonům než klasickým autům. Nejen pro ně ale nyní svitla naděje – na internetu se objevily první záběry čínského elektromobilu z testovacích jízd.

Auto Xiaomi zamíří v první fázi na čínský trh, a to rovnou ve dvou variantách, přičemž oba modely by měly být sedany. Pod kódovým označením Modena se ukrývá konkurent Tesly Modelu 3, jehož cena by se měla pohybovat mezi 260 tisíci až 350 tisíci jüany (cca přes milion korun s daní). Vozidla budou postavena na 400V, respektive 800V platformě, a nebudou jim chybět moderní technologie jako 5G či senzory pro autonomní řízení, jako je lidar a čip Nvidia Orin X. O baterie se postará firma Qilin. Ty umožňují dobití z 0 na 80 procent za pouhých 15 minut.

Kdy se dočkáme oficiálního představení, prozatím není jasné, stejně tak kdy půjdou vozidla do prodeje v Číně a jestli se také podívají do zbytku světa.