Xiaomi chystá vlastní elektromobil. Ukáže jej už příští měsíc

Počítače, smartphony, tablety, hodinky, sluchátka… to všechno jsou zařízení, která se v dnešní době dají považovat za hotová, proto technologické společnosti vyhlížejí další odvětví, ve kterých by mohly získávat nové zákazníky. Někteří se snaží proniknout do světa rozšířené nebo virtuální reality, jiní míří ještě výš, například do automobilového průmyslu.

Mezi výrobce automobilů míří í čínský gigant Xiaomi. Ten se loni zavázal, že do elektromobility investuje 10 miliard dolarů (asi 242 miliard korun) a postaví v Yizhuangu vývojové centrum a výrobní závod s kapacitou 300 tisíc automobilů ročně (v počáteční fázi asi polovinu). Výzkumný a vývojový tým aktuálně čítá víc než 1 000 zaměstnanců a nadále se rozrůstá.

První výsledky bychom měli spatřit překvapivě brzy – zakladatel Xiaomi Lei Jun prozradil, že první prototyp elektromobilu Xiaomi odhalí už příští měsíc. Koncept bude pocházet z pera HVST Automobile Design, což je firma, která navrhla i konceptuální vozidlo Maven od VW. V případě Xiaomi se nebude jednat pouze o 3D rendery nebo o nepojízdný koncept, ale o funkční prototyp určený k testování na silnicích.

Na sériovou výrobu si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat – pokud vše půjde podle plánu, měly by první prodejní vozy opustit továrnu v roce 2024. Xiaomi má v plánu začít s elektromobily v segmentu A+ a B. V prvním případě má být cena nastavena na 150 – 200 tisíc jüanů (asi 540 – 720 korun) s tím, že vůz bude podporovat autonomní řízení úrovně L2, v druhém případě se má cena pohybovat mezi 200 – 300 tisíci jüany (asi 720 tisíc až 1,1 milionu korun) s tím, že podporováno bude autonomní řízení úrovně L3.