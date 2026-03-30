Chyba, nebo další nepopulární krok? Uživatelé YouTube hlásí mizející počítadlo lajků

Marek Bartík 30. 3. 6:30
AI vizualizace páru sledujícího YouTube na televizní obrazovce
  • Někteří uživatelé hlásí, že jim na YouTube zmizelo počítadlo lajků
  • Nelze vyloučit, že YouTube souběžně testuje více potenciálních designových změn
  • Platforma s odstraněním počítadla neexperimentuje poprvé, divákům se však tento směr příliš nezamlouvá

Systém doporučení hraje na YouTube podstatnou roli – o osudu videa mohou uživatelé rozhodovat mimo jiné pomocí udělování palců nahoru a dolů. Hojně využívanou funkci se populární platforma k nelibosti uživatelů rozhodla osekat v roce 2021, kdy z nabídky pod videi zmizelo počítadlo záporných hodnocení. Od té doby se YouTube pokoušelo experimentovat také se skrytým počítadlem „lajků“, i když se tento nápad příliš neujal. To se nyní možná mění.

Hledá se počítadlo, zn. spěchá

Na Redditu se totiž v poslední době začaly množit hlášení uživatelů, kteří tvrdí, že z videí na YouTube zmizela možnost jakéhokoliv hodnocení. Počet dotčených uživatelů, kteří se k problému vyjadřují v komentářích, navíc naznačuje, že by se mohlo jednat o poměrně rozšířený jev. V tuto chvíli je nicméně těžké určit, zda se jedná o záměrnou změnu, nebo jen o chybu.

Osobně se mi počítadlo zobrazuje na webu i v mobilních aplikacích. Nelze vyloučit, že YouTube novinku testuje na velmi omezeném počtu uživatelů. Jedno je nicméně jasné – dotčeným divákům se změna ani trochu nelíbí. YouTube dost možná testuje hned několik různých variant. Například uživatel s přezdívkou @ThePhoneFuel na sociální síti X sdílel screenshot, na kterém se počítadlo lajků přemístilo mezi název kanálu a počet zhlédnutí. To by mohlo naznačovat, že video platforma testuje více designových verzí.

Lajky mizely i v minulosti

Nebylo by to poprvé, kdy YouTube experimentuje s odstraněním počítadla. Zkoušel to už v roce 2022. Někteří uživatelé se tehdy domnívali, že se lajky mohly přesunout po popisku videí. Zástupci YouTube se ke aktuálním spekulacím zatím nevyjádřili – pravda však dříve či později vyplave napovrch.



Takový Instagram začal skrývat počty lajků od konce roku 2019, zástupci populární sociální sítě to tehdy zdůvodňovali obavami o duševní zdraví uživatelů. Rozhodnutí však nakonec prošlo úpravou, díky níž mohou uživatelé o viditelnosti počtu srdíček rozhodovat sami. Bude zajímavé sledovat, jestli podobný osud nakonec potká i YouTube.

 

Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

