Chyba, nebo další nepopulární krok? Uživatelé YouTube hlásí mizející počítadlo lajků

- Někteří uživatelé hlásí, že jim na YouTube zmizelo počítadlo lajků
- Nelze vyloučit, že YouTube souběžně testuje více potenciálních designových změn
- Platforma s odstraněním počítadla neexperimentuje poprvé, divákům se však tento směr příliš nezamlouvá
Systém doporučení hraje na YouTube podstatnou roli – o osudu videa mohou uživatelé rozhodovat mimo jiné pomocí udělování palců nahoru a dolů. Hojně využívanou funkci se populární platforma k nelibosti uživatelů rozhodla osekat v roce 2021, kdy z nabídky pod videi zmizelo počítadlo záporných hodnocení. Od té doby se YouTube pokoušelo experimentovat také se skrytým počítadlem „lajků“, i když se tento nápad příliš neujal. To se nyní možná mění.
Hledá se počítadlo, zn. spěchá
Na Redditu se totiž v poslední době začaly množit hlášení uživatelů, kteří tvrdí, že z videí na YouTube zmizela možnost jakéhokoliv hodnocení. Počet dotčených uživatelů, kteří se k problému vyjadřují v komentářích, navíc naznačuje, že by se mohlo jednat o poměrně rozšířený jev. V tuto chvíli je nicméně těžké určit, zda se jedná o záměrnou změnu, nebo jen o chybu.
See where the like count is hiding now on youtube videos 😄 pic.twitter.com/HdFiVfz1WU
— Salian (@ThePhoneFuel) March 24, 2026
Osobně se mi počítadlo zobrazuje na webu i v mobilních aplikacích. Nelze vyloučit, že YouTube novinku testuje na velmi omezeném počtu uživatelů. Jedno je nicméně jasné – dotčeným divákům se změna ani trochu nelíbí. YouTube dost možná testuje hned několik různých variant. Například uživatel s přezdívkou @ThePhoneFuel na sociální síti X sdílel screenshot, na kterém se počítadlo lajků přemístilo mezi název kanálu a počet zhlédnutí. To by mohlo naznačovat, že video platforma testuje více designových verzí.
Lajky mizely i v minulosti
Nebylo by to poprvé, kdy YouTube experimentuje s odstraněním počítadla. Zkoušel to už v roce 2022. Někteří uživatelé se tehdy domnívali, že se lajky mohly přesunout po popisku videí. Zástupci YouTube se ke aktuálním spekulacím zatím nevyjádřili – pravda však dříve či později vyplave napovrch.
Takový Instagram začal skrývat počty lajků od konce roku 2019, zástupci populární sociální sítě to tehdy zdůvodňovali obavami o duševní zdraví uživatelů. Rozhodnutí však nakonec prošlo úpravou, díky níž mohou uživatelé o viditelnosti počtu srdíček rozhodovat sami. Bude zajímavé sledovat, jestli podobný osud nakonec potká i YouTube.