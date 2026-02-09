ChromeOS to má sečtené. Kdy dorazí první počítače a Androidem?

- Google vyvíjí operační systém AluminiumOS
- Bude se jednat o odnož Androidu pro počítače, která nahradí ChromeOS
- První testovací verze by měla být uvolněná ještě letos
Google se chystá nasadit operační systém Android do počítačů – loni v září to potvrdil sám vedoucí oddělení platforem Googlu Rich Osterloch na výroční konferenci společnosti Qualcomm. O tom, že se Android pro počítače blíží, svědčí i nedávno objevený (již smazaný) videozáznam v hlášení chyb Chromium Issue Tracker, ve kterém byly reportované chyby právě z rozhraní Androidu pro počítače. Optimistické hlasy hovoří o tom, že by první počítače s Androidem mohly dorazit už letos, čekání ale bude pravděpodobně o něco delší.
Kdy dorazí Android pro počítače?
O harmonogramu nasazení Androidu do počítačů se zmiňují soudní dokumenty z antimonopolního případu USA vs. Google, k nimž se dostal server The Verge. Podle těchto dokumentů má Google v plánu zpřístupnit Aluminium OS (počítačová verze Androidu) důvěryhodným testerům ke konci letošního roku, k širšímu nasazování by pak mělo docházet v roce 2028.
Aluminium OS má zcela nahradit ChromeOS, podpora tomuto systému má skončit v roce 2034. Důvod je jednoduchý – poslední významná změna ChromeOS proběhla v roce 2023, aktuálně je systém pouze v udržovací fázi podpory, během které již žádné nové funkce nepřicházejí a patrně ani nepřijdou. Google nicméně musí systém udržovat naživu minimálně 10 let, neboť platforma ChromeOS je oblíbená například v americkém školství. To ovšem znamená, že upgrade z ChromeOS na Alumunium OS asi nebude možný – nový systém zřejmě poběží pouze na novém hardwaru.
Aluminium OS v současné fázi vypadá jako hybrid mezi Androidem a ChromeOS, v soudních dokumentech je systém popsán jako ChromeOS postavený na platformě Android. Podle infografiky by měl systém disponovat vlastním launcherem a měl by podporovat aplikace i API pro Android. Oproti mobilnímu Androidu má být rozhraní Andromeda OS připravené na práci s aplikacemi v oknech, systém pak má podporovat „dospělejší“ aplikace, například desktopový prohlížeč Chrome s podporou doplňků.
Předpokládáme, že první oficiální ukázku Aluminium OS by mohl Google provést už na letošním ročníku vývojářské konference Google I/O, vzhledem k odhalenému harmonogramu je ale možné, že se tak stane až v příštím roce.