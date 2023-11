ChatGPT z vás může udělat milionáře: OpenAI spustí obchod s aplikacemi

Nástroj pro generativní umělou inteligenci ChatGPT vstupuje do nové éry. Provozovatel, americká firma OpenAI, spustila cosi jako možnost nakonfigurovat si vlastního chatovacího robota s úzce zaměřenými funkcemi a znalostmi. Ještě v listopadu spustí pro tyto AI mini-projekty vlastní aplikační obchod ChatGPT Store.

Na začátku všeho je zbrusu nová funkce neuronové sítě ChatGPT, která vám umožní vytvořit si vlastní, úzce zaměřené AI programy. Tyto „GPT aplikace“ využijí sice jen zlomek schopností a znalostí celého nástroje, díky tomu ale budou mnohem praktičtější pro běžné uživatele.

„Představujeme vlastní verze ChatGPT, které si můžete vytvořit pro konkrétní účely. GPT aplikace jsou novým způsobem, jak si každý může vytvořit vlastní verzi ChatGPT, která mu bude v každodenním životě, při plnění konkrétních úkolů, v práci nebo doma více pomáhat,“ stojí v oficiální prohlášení na webu OpenAI.

Tyto vlastní chatovací nástroje půjde vytvořit v placené verzi ChatGPT Plus, konkrétně v novém rozhraní s editorem. Sam Altman, zakladatel OpenAI, to sám předvedl na pódiu, kde asi za 4 minuty vygeneroval chatovacího robota, který jedná a píše, jako kdyby byl sám Altman.

Ty nejúspěšnější aplikace, které komunita vytvoří, následně najdou místo v nově vznikajícím obchodě ChatGPT Store. Každý uživatel si pak bude moci tyto nástroje stáhnout, popřípadě koupit. Podle tvůrců ChatGPT Store přejde do ostrého provozu ještě během listopadu.

Přímo během představovací akce bylo k vidění několik zajímavých konceptů, jak by tyto GPT aplikace mohly vypadat. Může jít například o nástroj, který bude generovat a číst vtipy. Jiné využití je třeba aplikace, která vám na počkání vymyslí dárek pro vaši drahou polovičku, rodinné příslušníky a podobně. Samozřejmě i s vizuálním doprovodem, díky integraci Dall-E 3.

Pro lepší představu uvedeme i příklad z Česka – potřebujete ultimátního pomocníka s občanským právem? Stačí „nalít“ do ChatGPT kompletní občanský zákoník a máte aplikaci, která dokáže informace nejen hledat, ale také odpovídat na konkrétní příklady a podobně.

Podle mnohých expertů jde o obrovskou příležitost prakticky pro každého, protože vytvořit úzce zaměřeného agenta GPT může být otázka pár minut. Softwarový inženýr Greg Isenberg přirovnává vznik ChatGPT Store ke vzniku Apple App Store nebo platformy Shopify.

Today, OpenAI announced they are releasing the ChatGPT Store, an App Store for ChatGPT

Shopify Apps: 33,000 apps, $561M of revenue

App Store: 1.8M apps, $910B of revenue

ChatGPT Store: 0 "agents", $0 revenue

Probably millions of agents, billions revenue soon

I wish I had… pic.twitter.com/zgwf2w07Zw

— GREG ISENBERG (@gregisenberg) November 6, 2023