Konec porna, jak ho známe? První herečka místo sebe vyšle AI kopii

Pornoherečka chce oznámit svůj konec, práci chce předat umělé inteligenci

Riley Reid již nabízí vlastního chatbota, brzy chce začít generovat i fotky a videa

Vypadá to, že s vzestupem umělé inteligence mohou přijít o svou práci herci a herečky z filmů pro dospělé. I když „přijít o práci“ asi není ideální formulace – někteří se ve prospěch vlastní umělé inteligence své hanbaté práce vzdají dobrovolně. Jako například populární americká pornoherečka Riley Reid.

Umělá inteligence místo ženy

Riley Reid oznámila na svém instagramovém profilu, že spustila vlastní umělou inteligenci AI Riley na platformě Clona, kterou sama spoluzaložila. Podle samotné herečky by tato umělá inteligence měla sloužit k tomu, aby za ni chatovala s fanoušky a také prováděla umělé audiohovory, na kterých má k zájemcům o peprnou konverzaci s herečkou promlouvat syntetický hlas vytvořený podle hlasu Reid.

Zde nutno poznamenat, že herečky z filmů pro dospělé, ale třeba i modelky z platformy OnlyFans, si už často na chatování se svými příznivci najímají externí agentury. Je logické, že nestíhají odepisovat tisícům fanoušků denně. Je možné, že Riley Reid chce touto AI formou legitimizovat to, že s platícími fanoušky si nedopisuje ona sama, ale nějaký externí pracovník, popřípadě skutečná umělá inteligence.

Chatbot AI Riley má být však jen začátek. Pro server Daily Star Reid uvedla, že by ráda skončila také s videotvorbou „18+“, kterou již skoro netvoří. I v tomto oboru její práce by ji měla nahradit umělá inteligence. „Nechcete si říkat ‚sakra, kéž by už Riley skončila, protože už nevypadá moc sexy‘, a tak mi to poskytuje téměř jakousi pojistku, abych byla stále schopna vydělat nějaké peníze,“ uvedla.

Inovace pornoprůmyslu, nebo jeho konec?

Nepřímo tedy naznačila, že by ráda začala vytvářet obrázky a videa generativní umělou inteligencí, které by nahradily její současnou tvorbu. „Protože i za deset nebo dvacet let se na moje videa budou chodit dívat osmnáctiletí kluci a holky,“ vysvětlila pornoherečka, která disponuje velkou fanouškovskou základnou. Na platformě PornHub má 2 miliony odběratelů, na Instagramu dokonce 2,1 milionu.

AI platformu Clona, kterou využívá Reid pro syntetickou komunikaci s fanoušky, již používá i několik dalších hereček tohoto typu. V tuto chvíli se však nachází v beta verzi, tudíž tvůrci její fungování v reálném čase ještě teprve testují. V oblasti obsahu pro dospělé však umělá inteligence již hlásí masivní vývoj – například neuronová síť Pornpen.ai dokáže generovat hanbaté obrázky všech možných preferencí jen podle vašeho příkazu.