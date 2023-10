Konkurence pro Midjourney? ChatGPT nově generuje obrázky přes Dall-E 3

ChatGPT začal používat pro generování obrázků umělou inteligenci Dall-E 3

Uživatelé tarifů Plus a Enterprise tak nyní mohou generovat obrázky přímo přes chatbota

Kromě ChatGPT nabízí tuto funkcí tak Google Bard a Microsoft Bing Image Creator

Společnost OpenAI, která stojí za generativním jazykovým modelem ChatGPT, oznámila velkou novinku. Uživatelé placených tarifů Plus a Enterprise nyní mohou vyzkoušet, jak se OpenAI podařilo do jazykového modelu ChatGPT implementovat grafickou neuronku Dall-E 3, kterou taktéž vyvíjí.

ChatGPT generuje obrázky

„ChatGPT nyní dokáže vytvořit jedinečné obrázky z jednoduché konverzace – a tato nová funkce je již dnes k dispozici uživatelům služeb Plus a Enterprise,“ stojí v oficiálním tiskovém prohlášení OpenAI. O spolupráci neuronových sítí generujících obrázky a klasických chatovacích robotů se hovoří již nějakou dobu. Bing Image Creator od Microsoftu tuto funkci již nabízí (shodou okolností také na Dall-E 3), Google Bard také.

Využití je především pro uživatele, kteří nechtějí vypisovat někdy složité příkazy do klasického rozhraní Dall-E nebo Midjourney v aplikaci Discord. Tady prakticky stačí jen v češtině zadat velmi jednoduchý příkaz „nakresli“ nebo „namaluj“ a umělá inteligence se již o všechno postará. Funkci Dall-E 3 si musíte pochopitelně aktivovat v horní nabídce GPT-4, jak ukazuje přiložený snímek obrazovky.

Výhodou Dall-E 3 v ChatGPT je, že po vytvoření obrázku si můžete s robotem lidsky povykládat o tom, jaké změny by měl zahrnout. Právě to trochu chybí u strojového vkládání příkazů do Midjourney, které sice také umožňuje určitě revize, ale většinou nesprávně pochopí doplňující poznámky.

Důležité je však upozornit, že funkce generování obrázků v ChatGPT je zatím dostupná pouze v beta verzi a to pro předplatitele premiových tarifů ChatGPT Plus a ChatGPT Enterprise. Evidentně ještě nějakou dobu nebude možné tuto funkci využívat v masovém měřítku. Je otázkou, zdali vůbec někdy zamíří do bezplatného přístupu ChatGPT 3.5, který je dostupný všem uživatelům.